Microsoft-medewerkers luisteren mee met Skype-vertalingen en Cortana-gesprekken

Microsoft-medewerkers luisteren soms mee met sommige Skype-gesprekken als daarin gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde vertaalfunctie. Ook luisteren zij mee naar Cortana-opnames. Microsoft zegt in de privacyvoorwaarden niet dat die gegevens door menselijke medewerkers kunnen worden beluisterd.

Dat blijkt uit documenten die Motherboard heeft weten te bemachtigen. Naast documenten wist de site ook de hand te leggen op screenshots en audio-opnames waaruit blijkt dat Microsoft-medewerkers meeluisteren met Skype-gesprekken. Aannemers van Microsoft luisteren daarnaast naar stemcommando's die gebruikers aan slimme assistent Cortana geven.

Microsoft gebruikt kunstmatige intelligentie om gesprekken automatisch te vertalen, en om commando's via Cortana te interpreteren. Net als bij andere bedrijven zoals Google, Apple en Amazon moet die informatie in sommige gevallen nader bekeken worden, bijvoorbeeld wanneer een vertaling misgaat of wanneer het verkeerde wekwoord voor een slimme assistent wordt ingezet. In het geval van Skypes vertaalfunctie krijgen medewerkers een stuk audio te horen, inclusief een aantal voorgestelde vertalingen die door de kunstmatige intelligentie worden voorgesteld. Daaruit moeten zij kiezen welke vertaling het beste past bij het audiofragment, maar de medewerkers kunnen ook eigen input geven.

Microsoft zegt tegen Motherboard dat de audiofragmenten alleen via een beveiligde portal te beluisteren zijn, en dat het bedrijf probeert zoveel mogelijk informatie weg te laten waarmee gebruikers te identificeren zijn, zoals apparaatnummers. In de algemene voorwaarden schrijft het bedrijf alleen dat het 'gesprekken verzameld en gebruikt worden' om de diensten van Microsoft te verbeteren, en dat die informatie 'geanalyseerd' wordt, maar er staat niet dat daar menselijke gebruikers bij komen kijken.

Verschillende grote techfabrikanten liggen de afgelopen weken onder vuur vanwege het feit dat zij menselijke werknemers mee laten luisteren naar delen van gesprekken die via slimme assistenten zoals Assistant, Siri en Alexa worden gevoerd. Google en Apple hebben dat verzamelen onlangs tijdelijk stopgezet, en beiden samen met Amazon opt-outs aan voor het verzamelen en analyseren van audio-opnames.