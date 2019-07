Google start onderzoek naar lekken van geluidsopnames naar VRT en NOS

Google gaat onderzoeken wie er achter het lek aan de VRT en de NOS zit waarbij duidelijk werd dat Nederlanders meeluisteren met spraakopnamen van de Google Assistant. Het bedrijf zegt dat het daar ook actie op wil ondernemen.

De zoekgigant stelt een intern onderzoek in naar het lek, schrijft het bedrijf in een blogpost. "Eén van onze taalexperts heeft ons beleid voor databeveiliging geschonden door vertrouwelijke Nederlandse audiobestanden te lekken. Onze Security and Privacy Response-teams zijn op deze zaak gezet, ze onderzoeken het, en zullen actie ondernemen", staat in de post te lezen. Daarnaast zegt Google dat het de veiligheidseisen nog eens extra onder het licht gaat houden om herhaling te voorkomen.

Eerder deze week werd bekend dat sommige opnames van een Google Assistant worden beluisterd door mensen. Google werkt daarvoor samen met contractanten. Eén van die Belgische aannemers had audio-opnames gelekt naar de Vlaamse publieke omroep VRT, en naar de NOS. Hoewel Google nooit heeft ontkend dat het op deze manier met audio omgaat veroorzaakte het nieuws veel ophef, ook in internationale media.

Google heeft zelf ook meer informatie over het incident naar buiten gebracht. Volgens het bedrijf worden zo'n 0,2 procent van alle audio-opnames die op een Assistant worden ingesproken beluisterd door 'taalexperts'. Het bedrijf benadrukt dat die informatie niet aan specifieke accounts wordt gekoppeld. Google geeft toe dat de lekker meer dan duizend opnames lekte, waarvan 153 abusievelijke opnames waren. Dat is data die wordt opgenomen terwijl gebruikers niet specifiek de term "Ok Google" gebruikten.

In de blogpost verdedigt Google het gebruik van menselijke taalexperts. "Transcriptie is een essentieel proces van het bouwen van producten zoals Google Assistant", schrijft het bedrijf. "We stellen hoge eisen aan privacy en veiligheid, en dat verwachten we ook van onze partners." Het bedrijf wijst ook op de mogelijkheden die gebruikers hebben om hun data te beheren.