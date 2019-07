Chief Information Security Officer Jaya Baloo vertrekt bij KPN. Baloo gaat aan de slag bij beveiligingsbedrijf Avast in eenzelfde rol als ciso. Ze was jarenlang een bekend gezicht van de telecomprovider, en in de beveiligingswereld.

Baloo stopt per 30 september bij het bedrijf, schrijft KPN in een persbericht. Ze blijft nog wel betrokken bij het bedrijf als ambassadeur voor de tak die aan quantuminternet werkt. Ze gaat zich daar onder andere richten op post quantum security.

Baloo werkte sinds 2012 bij KPN als de ciso. In die rol was zij verantwoordelijk voor de beveiliging van het netwerk en data. Ook voor die tijd werkte ze al een tijdje bij de telecomaanbieder. Baloo verscheen daarnaast ook vaak in de media als expert op het gebied van beveiliging, en was daarmee een bekend gezicht in die wereld. KPN heeft op dit moment nog geen opvolger gevonden voor de functie.