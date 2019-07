KPN zet dinsdag dvb-t2 in heel Nederland aan voor Digitenne in hd-kwaliteit

Televisie kijken via Digitenne van KPN kan vanaf dinsdag in heel Nederland in hd-kwaliteit. De provider zet dinsdag ook de regio Randstad over naar dvb-t2. In oktober vorig jaar begon KPN met het overzetten van het dvb-t-signaal naar dvb-t2.

De overgang naar dvb-t2 wordt dinsdag afgerond, schrijft KPN. Alle Digitenne-klanten kunnen vanaf dan tv-kijken in hd-resolutie en de oude tv-ontvangers werken dan niet meer. Klanten hebben als het goed is al een nieuwe ontvanger gekregen. Als dat niet het geval is kunnen klanten een formulier invullen om hun ontvanger om te wisselen.

Met de overgang naar dvb-t2 is er ondersteuning voor hevc, waardoor de beschikbare bandbreedte efficiënter gebruikt kan worden. KPN gebruikt de bandbreedte om tv-kanalen via de ether uit te zenden in 1080p-resolutie.

KPN moet ook de 700MHz-frequentie die het gebruikt voor Digitenne, vrijmaken voor 5g. De provider is daar al mee bezig en dat duurt nog tot november 2019. Hierdoor kunnen klanten wel storingen ervaren zegt KPN. De provider heeft een pagina online gezet met informatie over wanneer het signaal wisselt in welke regio.