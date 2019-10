KPN is begonnen met landelijke 5g-test op 700MHz-frequentie

KPN is deze maand begonnen met een landelijke 5g-test op de 700MHz-frequentie. De provider heeft daarvoor net als T-Mobile een vergunning gekregen voor een jaar met een verbindingscapaciteit van 2x10MHz.

T-Mobile kondigde vorig maand aan dat het vanaf 2 oktober een proef uitvoert met 5g op de 700MHz-frequentie. KPN doet hetzelfde, blijkt uit een persbericht. Woordvoerder Stijn Wesselink bevestigt tegenover Tweakers dat de provider net als T-Mobile een testvergunning heeft gekregen die een jaar geldig is.

De 700MHz-frequentie is al eerder gebruikt voor andere toepassingen en de infrastructuur daarvoor is dus al aanwezig. KPN gebruikte de frequentie bijvoorbeeld voor Digitenne. Na de frequentieveilingen in 2020 wordt de 700MHz-band beschikbaar gesteld voor 5g-netwerken.

KPN is ook bezig met 5g-tests op andere frequenties. Zo heeft de provider met succes een verbinding opgezet tussen proeflocaties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam op de 3,5GHz-band. Die frequentie komt pas in 2022 beschikbaar. KPN testte met de Samsung Galaxy S10 5G, de Huawei Mate 20 X en de Oppo Reno 5G. Met een van die telefoons, de provider noemt niet welke, is een snelheid van 1,3Gbit/s gehaald. Naast snelheid moet 5g vooral een lage latency bieden, maar daarover heeft KPN geen cijfers bekendgemaakt.

Binnenkort wil KPN gaan testen op de 26GHz-frequentie in Amsterdam. Dat is een zogenaamde mmWave-frequentie, die in theorie zeer hoge snelheden mogelijk maakt, maar een beperkt bereik heeft. Het is nog niet duidelijk wanneer die band in Nederland beschikbaar komt.