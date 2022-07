T-Mobile vervangt Huawei door Ericsson in bestaande en toekomstige netwerken

T-Mobile gaat alle apparatuur van Huawei uit zijn 5G-netwerken halen. Ook de 3G- en 4G-netwerken worden vervangen door Ericsson-apparatuur. Het is niet bekend op welke termijn dat gebeurt en wat het gaat kosten.

Provider T-Mobile wil in Nederland alle netwerkapparatuur vervangen door Ericsson. De bedrijven hebben daar een langdurig contract voor gesloten. T-Mobile wil het hele netwerk in de komende jaren gaan vervangen, maar het bedrijf zegt niet hoelang die vervanging duurt. Evenmin is bekend wat de kosten van het contract zijn en wat het méér kost dan wanneer was gekozen voor het waarschijnlijk goedkopere Huawei als leverancier. T-Mobile zegt dat het met Ericsson samenwerkt omdat dat bedrijf als beste werd beoordeeld op niet alleen de kosten, maar ook de 'kwaliteit, apparatuurprestaties, innovatie, duurzaamheid'.

De samenwerking geldt zowel voor het toekomstige 5G-netwerk als voor de bestaande 3G- en 4G-netwerken. Met de keuze voor Ericsson als leverancier verdwijnt Huawei definitief uit het mobiele netwerk. Het gebruik van Huawei-apparatuur in het Nederlandse telecomnetwerk is al jaren omstreden. Er gaan al jaren geruchten over spionage die via het Chinese bedrijf zou verlopen, waar de AIVD ook onderzoek naar doet, maar bewijs is nooit gevonden. De kritiek op Huawei kwam in 2018 in een stroomversnelling toen de Amerikaanse overheid Huawei en andere Chinese bedrijven met sancties van de Amerikaanse markt verbanden. De Nederlandse overheid legde providers eerder al regels op voor het weren van Huawei uit 'kritieke delen' van het netwerk.