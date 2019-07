Overheid neemt extra veiligheidsmaatregelen voor bescherming van 5g-netwerken

De overheid wil dat telecomproviders verplicht beveiligingsmaatregelen nemen om zich te weren tegen buitenlandse infiltratie en spionage. Dat gebeurt na een onderzoek van 5g-netwerken door een nieuwe taskforce.

De maatregelen worden genomen vanwege de dreigingen rondom het 5g-netwerk, schrijft de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel minister Grapperhaus niet specifiek over Huawei spreekt, verwijst hij wel naar een eerdere Kamerbrief over de Chinese provider, en wordt een nieuwsartikel aangehaald waarin wordt gesproken over een waarschuwing van de VS over Huawei. 'Er bestaat ongerustheid over risico’s bij de uitrol van 5g die samenhangen met toeleveranciers van technologie voor deze telecommunicatienetwerken', schrijft Grapperhaus.

Grapperhaus wijst op het feit dat de inlichtingendiensten eerder al waarschuwden voor de dreigingen van statelijke actoren die gericht zijn op de telecomsector. Daarbij worden ook specifiek supply chain attacks genoemd, aanvallen waarbij via telecomproviders andere bedrijven en organisaties kunnen worden geïnfiltreerd. Daardoor zouden landen gemakkelijk kunnen bespioneren. Ook biedt het volgens Grapperhaus mogelijkheden tot sabotage, omdat allerlei vitale infrastructuren zoals de drinkwatervoorziening en het betalingsverkeer in de toekomst met 5g-netwerken verbonden worden.

De minister zegt dat er verplichte 'aanvullende beveiligingsmaatregelen' komen waarmee de weerbaarheid van 5g-netwerken tegen buitenlandse bedreigingen moet worden verhoogd. De maatregelen komen van de nieuwe Taskforce Economische Veiligheid, waaraan naast de AIVD en MIVD ook de ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Financiën en Defensie aan meedoen. De Taskforce heeft een risicoanalyse uitgevoerd bij KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, waarin werd gekeken naar hoe kwetsbaar zij zijn voor dreigingen van 'statelijke actoren'. Daaruit bleek dat er weliswaar al maatregelen worden genomen, maar dat die niet voldoende zijn.

Volgens de minister stellen telecomproviders nu al 'extra hoge eisen' aan leveranciers van diensten en producten in kritieke onderdelen in het telecomnetwerk, maar dat is volgens hem niet genoeg. Naar aanleiding van het onderzoek wil Grapperhaus dat de providers verplicht aanvullende maatregelen implementeren. Welke maatregelen dat zijn maakt hij niet bekend. Die worden dit najaar naar de Kamer gestuurd; dat gebeurt in een vertrouwelijke setting vanwege 'de risico's voor de nationale veiligheid'.

In de toekomst moeten telecomproviders een 'structureel proces' inrichten waarin zij continu blijven kijken naar dreigingen en de verandering van technologie, schrijft Grapperhaus. Hij zegt dat de maatregelen binnen 'de bredere aanpak op het tegengaan van statelijke dreigingen' vallen.

Het is niet duidelijk wat de nieuwe maatregelen precies betekenen voor de aanleg van een 5g-netwerk door Huawei. Eerder wilde een Kamermeerderheid al dat Huawei zou worden uitgesloten van de bouw van het 5g-netwerk. De discussie daarover kwam in een stroomversnelling nadat de Verenigde Staten een handelsverbod afkondigde.