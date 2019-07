Intel maakt Islay Canyon-NUC's met Whiskey Lake- en Radeon-chips beschikbaar

Intel heeft de Islay Canyon-generatie in de NUC-lijn van compacte computers op de markt gebracht. De systemen bevatten Intel Core-quadcores van de Whiskey Lake-familie aangevuld met de AMD Radeon 540X.

Intel maakt vier modellen van de Islay Canyon-NUC beschikbaar: twee met de Intel Core i5-8265U en twee met de Core i7-8565U. Dit zijn quadcores van de Whiskey Lake-generatie met kloksnelheden van respectievelijk 1,6GHz en 1,8GHz en tdp van 15W. Van beide modellen is de NUC verkrijgbaar met een ssd van 256GB of met een hdd van 1TB aangevuld met 16GB Optane-geheugen.

Alle modellen hebben 8GB lpddr3 dat niet uit te breiden is. Ook de gpu is gesoldeerd: het is de AMD Radeon 540X. Het zijn niet de eerste Intel NUC's met een Radeon-gpu: vorig jaar verschenen al versies met de Radeon 540, die vrijwel identiek is aan de 540X.

De desktops hebben verder gigabitethernet, 802.11ac-wifi, bluetooth 5.0, hdmi 2.0b, mini-displayport 1.2 en vier usb 3.1-poorten waarvan een met type c- en drie met type a-aansluiting. De vier varianten van de Islay Canyon-generatie staan inmiddels in de Pricewatch. De prijs van de Core i5-variant begint bij 700 euro, die van de Core i7-NUC bij 813 euro.