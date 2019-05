Intel toont verwisselbare NUC-module voor computing en nieuwe Optane-generatie

Intel kondigt het NUC Compute Element aan, een verwisselbare module met cpu en geheugen die als computingbasis voor andere apparaten kan dienen. Ook brengt het bedrijf de Intel Optane M15 met nieuwe generatie Optane-geheugen uit.

Het NUC Compute Element bevat onder andere een cpu, geheugen en connectiviteit. De module kan Core-processors in de zuinige U-serie en Pentium Gold- en Celeron-processors bevatten, waaronder zakelijke cpu's met vPro-eigenschappen zoals een tpm. Als gebruikstoepassingen noemt Intel laptops, tv's en kiosks. Zo moeten laptops bijvoorbeeld eenvoudig van andere basishardware voorzien kunnen worden, afhankelijk van het gebruik. Nieuw is dit idee niet; Intel had voorheen zijn Compute Cards, maar in maart bleek het bedrijf hiermee te stoppen. De eerste producten met de spirituele opvolger, wat de NUC Compute Element lijkt te zijn, verschijnen in de eerste helft van 2020.

Intel introduceert tegelijkertijd de Optane M15, een ssd op basis van een nieuwe generatie Optane-geheugen. De nieuwe producten zijn volgens Intel zuiniger dan de huidige generatie en ook zou het geheugen beter presteren. Uit de specificatielijst blijkt onder andere dat de M15 tegenover de M10 op 1650MB/s in plaats van 1200MB/s sequentieel kan lezen en ook willekeurig lezen en schrijven zou sneller gaan. Het verbruik tijdens actieve werking is met 3,8W wat hoger dan de 2,5W van de M10. Het idleverbruik is wel wat lager.