Akasa toont behuizing voor Intels NUC 9-computingmodules

De fabrikant van pc-apparatuur Akasa heeft de Venom QX-behuizing aangekondigd. De behuizing biedt ondersteuning voor Intel NUC 9 Compute Element-kaarten. Het bedrijf is van plan meer NUC 9-behuizingen uit te brengen.

Akasa meldt in een persbericht dat Tech for techs publiceert dat het om zijn eerste actief gekoelde behuizing voor Intels NUC-platform gaat. De afmetingen van de Venom QX zijn 180x377x260mm en de behuizing biedt plek voor een van de verschillende NUC 9 Compute Element-kaarten die Intel aanbiedt.

Dit zijn pci-e-insteekkaarten met daarop de processors, geheugen en aansluitingen zoals Thunderbolt 3 en hdmi. Zo is de NUC 9 Extreme NUC9I9QNB opgebouwd rond de Core i9-9980HK en ook is er een kaart met een Xeon-processor. Volgens Akasa is er naast de Compute Element nog plek voor het Board Element met drie pci-e-sleuven en een losse dualslot-videokaart met lengte tot 300mm.

De Venom QX kan verder een sfx-voeding van 800W bevatten en aan de bovenkant is ruimte om drie 8cm-ventilators te plaatsen. Aan de voorzijde van de behuizingen zijn twee usb type a-poorten aanwezig. Hoewel het in dit geval om een behuizingen met actieve koeling gaat, werkt Akasa ook aan varianten met passieve koeling voor werkstations en high-end gebruikers. Deze behuizingen, de Turing QX en Galileo QX, moeten later dit kwartaal verschijnen.

Meer fabrikanten toonden op de CES behuizingen voor Intels Compute Element, waaronder Cooler Master en Razer. Intel zelf toonde zijn Ghost Canyon-systeem.