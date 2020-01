Razer maakt modulaire Tomahawk-desktop met Intel NUC Element-kaart

Razer heeft tijdens de CES een behuizing voor Intels NUC Element-kaarten getoond. Het bedrijf levert de behuizing los, maar komt ook met een voorgebouwde variant met Intel Core i9-cpu en een RTX 2080. Het product moet in de eerste helft van 2020 uitkomen.

Razer toonde tijdens de CES een behuizing van aluminium, die het bedrijf de Tomahawk N1 noemt. Deze behuizing bevat een backplane waarop gebruikers een videokaart en een NUC Element van Intel kunnen plaatsen. Dit is een soort computer die op een pci-e-kaart is geplaatst, met daarop een cpu en chipset en ruimte voor ram-modules en opslag. Daarnaast is er in de behuizing ruimte voor een voeding, vermoedelijk van het SFX-formaat.

Razer levert de N1 als losse behuizing, maar komt ook met een volledig geassembleerde desktop. Hierin wordt een Element-kaart met maximaal een Core i9-9980HK-processor met 8 cores en 16 threads, 64GB aan ddr4-geheugen en twee, vermoedelijk gevulde, m2-slots geleverd. De kaart ondersteunt daarnaast wifi 6 door de aanwezigheid van een 802.11ax-radio. De Tomahawk Gaming Desktop bevat verder maximaal een Nvidia RTX 2080-gpu. Daarbij stelt het bedrijf dat zowel de ram- en ssd-modules op de NUC Element vervangbaar zijn. Ook de gpu, fans, en de Element-kaart zelf kunnen door gebruikers vervangen worden.

De Tomahawk Gaming Desktop beschikt over twee Thunderbolt 3-aansluitingen, twee gigabit-ethernetpoorten en twee hdmi 2.0a-aansluitingen. Daarnaast meldt Razer dat de desktop zes usb 3.2 gen 2-connectors van het type-a heeft, hoewel er op de renders slechts vier zichtbaar zijn.

Razer meldt dat de Tomahawk Gaming Desktop en Tomahawk N1-behuizing in de eerste helft van 2020 uitkomen. De adviesprijzen zijn nog onbekend, maar The Verge schrijft dat Razer een richtprijs vanaf 2000 dollar aanhoudt voor de desktop-variant. Voor deze prijs zou een Core i7-cpu, 16GB ram, een 512GB-ssd en een onbekende RTX-gpu uit de 2000-serie geleverd worden. Daarbij stelt The Verge ook dat het product in juni op de markt zou verschijnen. Razer werkte eerder aan Project Christine. Dit zou ook een modulaire pc worden, maar deze is nooit uitgebracht.