MediaTek voorziet chipset voor midrange smartphones van 5g-modem

MediaTek heeft de Dimensity 800 Series 5G-chipset aangekondigd, waarmee het dit jaar 5g naar midrange smartphones brengt. De eerste producten op basis van de nieuwe chipset moeten in de eerste helft van 2020 verschijnen.

De Dimensity 800 5G-soc bevat een geïntegreerd 5g-modem met ondersteuning voor frequenties lager dan 6GHz. Ondersteuning voor mmWave-frequenties is er niet. Die is er ook niet bij MediaTeks 5g-chipset voor high-end smartphones, de Dimensity 1000. Wel biedt de Dimensity 800 two carrier aggregation voor onder andere soepele overgangen van 5g-netwerken. Ook is er ondersteuning voor dynamic spectrum sharing voor het dynamisch gebruik van 4g en 5g op dezelfde frequentiebanden.

De chipset bevat vier Cortex-A76-cores op 2GHz, aangevuld met vier zuinige Coretex-A55-cores op 2GHz. De gpu noemt MediaTek Dimensity 1000-class, waarmee niet duidelijk is om welke gpu het gaat. De Dimensity 1000 heeft een Mali-G77 MC9-gpu op basis van arm, die maximale resoluties van 2520x1080 pixels aankan. De 800-serie ondersteunt full-hd+-resoluties op maximaal 90Hz.

Daarnaast is er ondersteuning voor maximaal 64-megapixelcamera's of bijvoorbeeld een combinatie van meerdere camera's, bijvoorbeeld een 32- met een 16-megapixelsensor. Tenslotte noemt MediaTek de aanwezigheid van een ai processing unit, met rekenkracht van 2,4tops, of tera-operations per seconde. Dit soort rekeneenheden helpen de processor te ontlasten bij toepassingen als bijvoorbeeld objectherkenning.