Qualcomm brengt drie nieuwe Snapdragons met 4g uit voor midrangetelefoons

Qualcomm heeft drie nieuwe Snapdragon-processors aangekondigd. Die vallen in de midrangeklasse en zijn vooral bedoeld voor goedkopere telefoons die nog 4g ondersteunen. De Snapdragons hebben daarnaast ook ondersteuning voor 802.11ax, oftewel wifi 6.

Het gaat om de Snapdragon 720G, de Snapdragon 662 en de Snapdragon 460, schrijft Qualcomm. De drie nieuwe processors zijn met name gericht op 4g/lte in telefoons, maar moeten ook toestellen met 'kunstmatige intelligentie' verbeteren en fotografie op toestellen verbeteren. De 720G is het meest high-end van de drie nieuwe toestellen. Die chip zal in de toekomst in gametelefoons van Xiaomi verschijnen. De eerste toestellen met de 720G moeten dit kwartaal nog verschijnen. Qualcomm verwacht de eerste toestellen met de 662 aan het eind van het jaar pas te zien.

De telefoons ondersteunen geen 5g, een technologie waar de meeste smartphone- en chipfabrikanten inmiddels wel mee bezig zijn. Wel ondersteunen ze standaard 4g/lte, net als 802.11ax annex wifi 6 en bluetooth 5.2. De 720G ondersteunt daarnaast hdr-videostreaming en kan maximaal 800Mbit/s aan downloadsnelheid halen. Zowel de 662 als de 460 halen maximale downloadsnelheden van 390Mbit/s.

De telefoons zijn volgens Qualcomm allemaal grotendeels gericht op fotografie. Ze ondersteunen allemaal configuraties van drie camera's op telefoons. Ook zijn de chips gericht op de inzet van kunstmatige intelligentie in telefoons. Dat gebeurt onder andere door de integratie van Qualcomms eigen AI Engine, waarmee ontwikkelaars in combinatie met een sdk onder andere kunnen zorgen dat hun camera- of audiocomponenten de rekenkracht efficiënter verdelen.