Huawei: 5g komt eind dit jaar op goedkope smartphones

Huawei denkt dat de prijs van de goedkoopste telefoons met 5g zover gaat dalen, dat er eind dit jaar ook goedkope telefoons met 5g verschijnen. Telefoons met 5g kosten nu vaak nog boven 500 euro. Bij 4g daalden de prijzen ook snel.

De topman van Huawei voor 5g-apparatuur, Yang Chaobin, zegt volgens CNMO dat smartphones met 5g eind dit jaar of begin volgend jaar in de winkels kunnen liggen voor 1000 yuan. Dat is omgerekend ongeveer 130 euro momenteel, maar Chinese prijzen zijn zonder btw; een telefoon van 1000 yuan kost in de Benelux al snel tussen 150 en 200 euro.

Dat is ver onder de prijzen die fabrikanten nu vragen. De goedkoopste 5g-smartphones tot nu toe zijn rond 600 euro. Bij 4g kwam de prijsdaling: begin 2013 was dat alleen beschikbaar op duurdere high-end smartphones, maar in 2014 kwam 4g beschikbaar op goedkopere smartphones. Telefoons met 5g kwamen vorig jaar voor het eerst uit.

Andere fabrikanten hebben ook gehint op lagere prijzen voor 5g-smartphones. HMD zou een 'goedkopere' Nokia-smartphone met 5g willen uitrusten. Momenteel zijn er weinig socs verkrijgbaar met 5g-ondersteuning. De goedkopere daarvan zijn de Snapdragon 765 van Qualcomm en Dimensity 800 van MediaTek.