Qualcomm Snapdragon 865-soc heeft geen geïntegreerd 5g-modem

Qualcomm heeft zijn Snapdragon 865 aangekondigd. De soc heeft geen geïntegreerd 5g-modem, maar kan wel gecombineerd worden met een los 5g-modem. Ook presenteert Qualcomm de Snapdragon 765, een midrange-model waar wel een 5g-modem in zit.

Qualcomm presenteert het Snapdragon 865 Mobile Platform wel als een 5g-platform. Dat bestaat echter uit een soc met een los 5g-modem. Op die manier kan ook de huidige Snapdragon 855 van een 5g-modem voorzien worden. Qualcomm combineert de Snapdragon 865 met de X55-modem. Die modem werd al begin dit jaar aangekondigd.

Volgens Qualcomm bevat de Snapdragon 865 een image signal processor die twee gigapixels per seconde kan verwerken. Dat maakt opname van 8k-video met 30fps mogelijk. De isp kan camera's met een resolutie van maximaal 200 megapixel aansturen. Verder claimt Qualcomm dat de gpu van de nieuwe soc 25 procent sneller is dan zijn voorganger.

De Snapdragon 765 en 765G krijgen wel een geïntegreerd 5g-modem, maar de exacte details daarvan zijn nog niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk op welke frequenties de socs 5g ondersteunen. Ook andere details over de opbouw van de nieuwe socs heeft Qualcomm nog niet bekendgemaakt. De komende dagen vertelt de fabrikant daar meer over tijdens zijn Tech Summit.

Ook Samsung voorziet zijn nieuwste high-end soc niet van een geïntegreerd 5g-modem, maar doet dat wel bij een lager gepositioneerde chip. De Exynos 990 is Samsungs topmodel voor volgend jaar, zonder 5g-modem. In de Exynos 980 zit wel een geïntegreerd 5g-modem.

Huidige socs met geïntegreerd 5g-modem ondersteunen 5g maar beperkt. Zowel de Dimensity 1000 van MediaTek als de Exynos 980 van Samsung kunnen alleen overweg met 5g op frequenties lager dan 6GHz. Er zijn nog geen socs met ingebouwd modem die ook 5g op de hoge mmWave-frequenties ondersteunen.

Qualcomm presenteert ook de X52-modem, als goedkoper alternatief voor de X55. De nieuwe variant ondersteunt ook 5g op lage en hoge frequenties, maar doet dat met een maximale snelheid van 3,7Gbit/s. Het duurdere topmodel gaat tot 7Gbit/s.

Tijdens de keynote van de Qualcomm Tech Summit vertelde Xiaomi dat de komende Mi 10-smartphone voorzien zal zijn van de Snapdragon 865. Meer details over dat toestel gaf de fabrikant echter nog niet. Een aankondiging zou binnenkort volgen.