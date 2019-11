MediaTeks eerste 5g-soc ondersteunt alleen lage frequenties

Processorontwerper MediaTek heeft zijn eerste 5g-soc gepresenteerd. De Dimensity 1000 ondersteunt 5g alleen op frequenties lager dan 6GHz. Ondersteuning voor mmWave-frequenties zit niet in de nieuwe soc.

De Dimensity 1000 ondersteunt downloadsnelheden tot maximaal 4,6Gbit/s en uploadsnelheden tot 2,5Gbit/s, aldus MediaTek. Veel netwerken in Azië en Europa zullen in eerste instantie werken op lagere frequenties, omdat die veel beter bereik bieden. De mmWave-frequenties rond 25GHz bieden veel hogere snelheden, maar hebben veel minder bereik. Sommige 5g-telefoons die fabrikanten afgelopen maanden hebben aangekondigd zoals de Samsung Galaxy A90 5G, lieten mmWave-ondersteuning ook al weg.

De soc heeft vier Cortex A77-kernen op 2,6GHz en vier A55-kernen op 2GHz, bijgestaan door een Mali G77-gpu met een onbekend aantal kernen. MediaTek laat de chips produceren op 7nm. De soc ondersteunt 'fullhd+-schermen' op 120Hz en camera's met een maximale resolutie tot 80 megapixels. Dat is lager dan de 108 megapixels van de grote 1/1,33"-sensor van Samsung. Die zit al in de Xiaomi Mi Note 10 en komt vermoedelijk ook in de Samsung Galaxy S11. MediaTek zegt niets over ondersteund geheugen en ondersteunde opslagtypes.

De Dimensity 1000 moet vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar in smartphones verschijnen. Het is onbekend welke fabrikanten aan de slag zijn gegaan met de soc. Onder meer Xiaomi gebruikte voorganger Helio G90T in zijn Redmi Note 8 Pro. MediaTek maakte maandag bekend samen te werken met Intel aan 5g-modems voor laptops.