Huawei kondigt Kirin 990-soc met 5g-modem aan

Huawei heeft op de IFA de Kirin 990 aangekondigd. De soc onderscheidt zich van de Kirin 980 met hogere kloksnelheden en de integratie van een 5g-modem, al komt er ook een variant die nog een 4g-modem bevat. De Kirin 990 heeft een flink gewijzigde neural processing unit.

De architectuur van de Kirin 990 is op grote lijnen ongewijzigd ten opzichte van die van de Kirin 980. Er zijn nog steeds twee krachtige Cortex A76-cores, twee lager geklokte A76-cores en vier zuinige A55-varianten. Wel zijn de kloksnelheden hoger.

Bij de 4g-variant van de Kirin 990 zijn de kloksnelheden van de minder krachtige cores iets lager dan die van de 5g-variant. Dit komt waarschijnlijk omdat de 4g-variant op een 7nm- en de 5g-versie op TSMC's 7+nm-procedé is gefabriceerd. Deze laatste geoptimaliseerde node maakt efficiëntere chips met hogere kloksnelheden mogelijk.

De geïntegreerde 5g-modem ondersteunt sub-6GHz-netwerken maar geen 5g op basis van mmWave-frequenties. Wel kan de modem overweg met netwerken op zowel de non-standalone- als de standalone-architectuur. De maximale downloadsnelheid bedraagt 2300Mbit/s. De 4g-versie van de Kirin 990 heeft een modem die 5x carrier aggregation ondersteunt en een downloadsnelheid van 1600Mbit/s biedt.

De gpu is de Mali-G76 met zestien cores, waar de Kirin 980 tien cores heeft. Waarschijnlijk is de soc mede daarom groter in omvang dan zijn voorganger. Verder ondersteunt de soc het begin vorig jaar aangekondigde ufs 3.0-opslag, dat een grotere bandbreedte biedt dan ufs 2.1.

HiSilicon, de chipontwerpdivisie van Huawei, heeft de neural processing unit ten opzichte van de voorgaande chips flink gewijzigd. De npu handelt berekeningen op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning af, zoals voor object- en gezichtherkenning. Daarvoor zet de Kirin 990 de DaVinci-architectuur in, die nu bestaat uit een kleine zuinige core en, bij de 5g-versie, twee krachtiger cores. Bij de 4g-Kirin 990 is dat een enkele krachtige core. Waarschijnlijk komen de Kirin 990-socs terecht in Huawei's komende Mate 30-smartphones, die Huawei over twee weken presenteert.