Renders tonen mogelijk ontwerp Huawei Mate 30 Pro

Er zijn renders verschenen van de Huawei Mate 30 Pro. Die tonen een toestel met een 'watervalscherm' met inkeping en aan de achterkant een cirkel met vier camera's. De render is afkomstig van OnLeaks, die stelt dat er nog wat onzekerheden zijn over het ontwerp.

De renders zijn online gezet door Pricebaba in samenwerking met OnLeaks. Laatstgenoemde Twitter-gebruiker staat bekend om zijn accurate renders van nog niet uitgebrachte smartphones die hij maakt op basis van cad-bestanden. Eerder zei OnLeaks niet van plan te zijn om de Mate 30 Pro-renders naar buiten te brengen, omdat er een aantal onzekerheden zijn over het ontwerp. Op Twitter zei hij dat het model 'te vreemd was om correct te renderen'. Het is onduidelijk welke aspecten van de huidige renders mogelijk niet kloppen.

Het toestel heeft afmetingen van 158,1x73,6mm en is 8,7mm dik. Het gedeelte met de camera's is 9,7mm dik. Het scherm zou een zogenaamd watervalscherm zijn, met zijkanten die in een scherpe hoek aflopen. Doordat het scherm gebogen is, is de diagonaal moeilijk te schattten, maar OnLeaks denkt dat het gaat om een 6,6"-scherm. Huawei behoudt de rechthoekige inkeping aan de voorkant, net als bij de Mate 20 Pro. In het zwarte vlak zijn drie camerasensoren zichtbaar. Aan de onderkant zitten een usb-c-aansluiting en de simkaarthouder. Aan de bovenkant zit een infraroodzender.

Huawei gaat de Mate 30 Pro waarschijnlijk uitrusten met zijn Kirin 990-soc. Dat is een soc met ingebouwde 5g-modem en Huawei gaat daar op 6 september, tijdens de IFA-beurs in Berlijn alle details over bekendmaken. Het toestel zou een 4500mAh-accu krijgen.

Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel aan de achterkant twee 40-megapixelcamera's, waarvan een is voorzien van een groothoeklens met een beeldhoek van 120 graden. De derde camera zou een 8-megapixelsensor combineren met een telelens en de vierde camera is naar verluidt een time-of-flightsensor voor dieptemeting.

Vorige week kwam naar buiten dat de Huawei Mate 30-serie geen Google-diensten krijgt, vanwege het Amerikaanse handelsverbod. Google zei dat tegen Reuters, maar Huawei heeft het nog niet bevestigd. Het toestel kan wel Android bevatten, maar misschien ontbreken de Google-apps en -diensten. Huawei presenteert de Mate 30-serie op 19 september.