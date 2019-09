Renders tonen varianten Huawei Mate 30-telefoon

Er zijn renders verschenen van de diverse varianten van de Huawei Mate 30-serie. Zo komt er waarschijnlijk een Porsche Design-versie met ander ontwerp en een Mate 30 Lite met het camera-eiland van de Mate 20 Pro van vorig jaar.

De Porsche Design-versie heeft een verticale streep over de hele achterkant waarin de vier camera's zitten, blijkt uit de renders van telecomjournalist Evan Blass, @evleaks op Twitter. De achterkant lijkt gemaakt van een materiaal met leerstructuur, met in het midden een verticaal element voor de logo's en camera's.

De reguliere Mate 30 heeft een plat scherm met een inkeping bovenin het scherm voor twee cameralenzen. Het lijkt daarbij te gaan om een reguliere camera en infraroodcamera voor bijvoorbeeld gezichtsontgrendeling. De Mate 30 Lite leent het ontwerp van de Mate 20 van vorig jaar, met een vierkant camera-eiland op de achterkant en een vingerafdrukscanner onder dat eiland.

Blass heeft de renders online gezet zonder veel te zeggen over de specs. De Mate 30-telefoons, vermoedelijk met uitzondering van de Lite, draaien op een HiSilicon Kirin 990-soc van Huawei zelf. Dat is een 7nm-soc met optioneel ingebouwd 5g-modem. Huawei heeft die soc al aangekondigd.

Huawei houdt donderdag een evenement om de Mate 30-telefoons te presenteren. Het is de vraag hoe de fabrikant om het handelsverbod van de VS heen werkt. Amerikaanse bedrijven mogen niet handelen met de Chinese fabrikant, waardoor Huawei geen Google-diensten lijkt te kunnen gebruiken. Daardoor zullen gebruikers geen toegang hebben tot de Play Store en tot diensten als Google Play Services, een dienst die in Android onder meer locatiediensten regelt.