Gerucht: Microsoft werkt aan Surface Laptop 3 met 15"-scherm

Microsoft lijkt van plan zijn om binnenkort de opvolger van de Surface Laptop 2 te introduceren. Daarbij wordt dan waarschijnlijk ook een 15"-model uitgebracht. De huidige versie is alleen nog als een 13,5"-model verkrijgbaar.

Dat stelt de Duitse website Winfuture op basis van niet nader gespecificeerde bronnen. De Surface Laptop 3 zou de eerste in de reeks worden met een 15"-scherm, al is in de Surface Book-reeks al wel een 15"-model te krijgen. De 13,5"-versie blijft overigens ook gewoon bestaan; hiervan zou Microsoft ook een nieuwe versie willen uitbrengen. Op 2 oktober houdt Microsoft een evenement om nieuwe Surface-producten te introduceren, waarbij dus waarschijnlijk de Surface Laptop 3 zijn opwachting zal maken.

Verder zijn er van de nieuwe Surface Laptops nog weinig details bekend, naast het nieuwe schermformaat. Wel stelt Winfuture dat het 15"-model waarschijnlijk een 3:2-verhouding zal krijgen. Microsoft zelf heeft officieel nog niets bekendgemaakt over de nieuwe laptops.

De Surface Laptop 2 is sinds februari verkrijgbaar in Nederland. Toen bracht Microsoft trouwens ook de Surface Pro 6 en de Surface Studio 2 uit. Wanneer de nog onaangekondigde Surface Laptop 3 verkrijgbaar wordt is nog niet duidelijk, maar dat wordt waarschijnlijk op 2 oktober bekendgemaakt. Normaal gesproken brengt Microsoft zijn hardware een paar maanden na de introductie naar de Benelux.