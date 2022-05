Microsoft kondigde dit voorjaar twee nieuwe Surface-apparaten aan. De Surface Go 2, die we onlangs hebben gereviewd, was de eerste en de Surface Book 3 is de andere. Die Book 3 is in grote lijnen hetzelfde als zijn voorganger. Het concept bestaat nog steeds uit een grote tablet, met daarin vrijwel alle hardware en een kleine accu, die in een basis kan worden geklikt. Die basis heeft een grotere accu en een videokaart. Die videokaart en de processor in de tablet hebben allebei een upgrade gehad en daarom kijken we in deze korte review wat dat de Surface Book 3 brengt.

De wijzigingen bevinden zich allemaal aan de binnenkant van de Surface Book 3, want de buitenkant is niet veranderd. Het gaat, net als bij de andere Surface-producten, om een behuizing die van een magnesiumlegering is gemaakt. Net als zijn voorganger is de Book 3 alleen in zilvergrijs te krijgen en bestaat het systeem uit twee delen, die verbonden zijn door middel van een vernuftig scharnier.

De tablet heeft een 15"-scherm en is daarmee, voor een tablet, vrij groot. Het gewicht is 815 gram en het idee achter de losse tablet is dan ook niet om hem als tablet te gebruiken, zoals een kleinere Surface Pro of iPad. De bedoeling is meer dat je hem af en toe loskoppelt en meeneemt om iemand iets op het scherm te tonen. Je kunt hem ook loshalen, andersom terugplaatsen en vervolgens de Book dichtklappen, waardoor je het scherm kunt gebruiken om op te tekenen. Een stylus wordt helaas niet meegeleverd, zoals bij de eerste generatie Surface Book nog wel het geval was. Los kost hij ongeveer 90 euro.

De tablet en het dock worden verbonden via het vrij aparte scharnier, waarin Microsoft veel werk heeft gestoken. Ten opzichte van de eerste generatie Surface Book is daaraan niets gewijzigd. Door het scharnier ligt de tablet in dichtgeklapte toestand schuin op het dock. Dat maakt het geen plat pakketje om mee te nemen, zoals bij laptops het geval is. Het idee erachter is dat de tablet in omgekeerde toestand, met het scherm naar boven dus, onder een hoek staat, zodat je er gemakkelijk op kunt tekenen. Als de tablet in het dock zit, wiebelt hij ondanks zijn significante gewicht nauwelijks en het scherm blijft netjes in één positie staan. De tablet van zijn dock scheiden gebeurt met behulp van een knop die links van de delete-toets zit. Daarbij ontkoppelt de software eerst de usb-apparaten en de videokaart die in het dock zit. Maak je gebruik van de videokaart, dan zal de Book weigeren los te koppelen totdat je de game of grafische software die de videokaart gebruikt, hebt afgesloten.

De aansluitingen op de Surface Book 3 zijn ook ongewijzigd gebleven. Er zitten nog twee usb-a-aansluitingen aan de linkerzijde en een usb-c-aansluiting aan de rechterzijde van het dock. Alle drie die aansluitingen werken op een maximale snelheid van 10Gbit/s. De usb-c-aansluiting kun je ook gebruiken om een dock of beeldscherm aan te sluiten of om de Book 3 op te laden als je de bijgeleverde lader niet bij de hand hebt. Microsoft ondersteunt helaas geen Thunderbolt 3 op de usb-c-aansluiting. Aan de linkerkant zit verder nog een fullsize-sd-kaartlezer en daar zijn we blij mee, want steeds meer fabrikanten laten die weg. Op de tablet zelf zitten nauwelijks aansluitingen, alleen een oplaadpoort voor de standaard meegeleverde lader aan de onderkant en een minijackaansluiting aan de zijkant. De tablet is wel voorzien van een webcam die ondersteuning heeft voor snel inloggen door middel van gezichtsherkenning en heeft een resolutie van 5 megapixel, wat veel meer is dan de reguliere 0,9 megapixel van de meeste laptops. Aan de achterkant zit zelfs een camera van 8 megapixel, al is het de vraag hoe vaak je die zult gebruiken. De luidsprekers zijn in de schermrand verwerkt en zijn naar de gebruiker toe gedraaid. Het geluid is behoorlijk schel, maar voor het voeren van een (video)gesprek toereikend.

Toetsenbord en touchpad

Omdat er aan de buitenkant van het dock niets is veranderd, is de Book 3 voorzien van dezelfde touchpad en hetzelfde toetsenbord als de Book 2. Het toetsenbord heeft vlakke toetsen die lekker veel travel hebben, waardoor het prettig tikken is. We hadden die bewering ook graag gestaafd met cijfers, maar de software waarmee we toetsentravel meten, wilde niet samenwerken met de Book 3 en dus hebben we die meting niet kunnen verrichten.

De trend van grote touchpads is bij Microsoft, in tegenstelling tot andere laptopbouwers, nog niet echt aangeslagen en hij had wel wat groter gekund. Dat neemt niet weg dat de touchpad, voorzien van een glazen oppervlak, prima werkt en van een Surface-apparaat verwachten we eigenlijk ook niet anders.