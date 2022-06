Microsoft Surface Laptop Go

Toen Microsoft zijn eerste Surface-tablets introduceerde, verkocht het de Surface Pro voor 900 euro, maar ook een goedkopere variant, de Surface RT, voor minder dan 500 euro. Die goedkopere optie is bedoeld om gebruikers aan te spreken die minder te besteden hebben en om educatieve instellingen ertoe te verleiden niet voor laptops met Chrome OS, maar voor Windows te kiezen. Het nieuwste voorbeeld in die 'goedkopere' serie is de Surface Laptop Go, een goedkopere versie van de Surface Laptop. Aan de buitenkant zie je meteen dat hij kleiner is dan de Surface Laptop 3, maar er zijn nog veel meer verschillen. In deze review bekijken we ze en kijken we of de kleine Laptop Go een aanrader is.

Wie de producten van Microsoft kent, zal bij de Surface Laptop Go meteen merken dat het om een goedkoper product gaat dan de gewone Surface Laptop, terwijl je toch de Microsoft-signatuur in dit product terugziet. Om met dat eerste te beginnen: de Surface Laptop Go is best klein. Het scherm heeft een diagonaal van 12,4", maar een 3:2-verhouding, waardoor de hele laptop nog geen 28 centimeter breed is, dat is smaller dan bijvoorbeeld deze 11,6"-Chromebook. Het is ook duidelijk een Surface-product, want je ziet dezelfde design language terug als bij de Surface Laptop en de Surface-tablets. De behuizing is grotendeels van grijs metaal gemaakt en van geen enkel overbodig knopje of stickertje voorzien. De vorm lijkt op die van de Surface Laptop, maar de onderkant, ofwel de D-cover, is van plastic gemaakt en dat is voor het eerst bij een Surface-product. Het lichtgrijze plastic ziet er wat goedkoper uit dan de volledig metalen behuizing van een Surface Laptop, maar voelt wel erg stevig aan. Dat voel je bijvoorbeeld ook aan de constructie van het scherm, dat niet meebuigt of tordeert onder druk en waarvan het scharnier voldoende weerstand biedt. Dat is prettig, want de Suface Laptop Go is voorzien van een touchscreen.

Voor een laptop van 630 euro, want zoveel kost de goedkoopste Laptop Go, is de bouwkwaliteit bovengemiddeld. Bij veel laptops in deze prijscategorie komen we behuizingen tegen die goedkoper en vooral minder stevig aanvoelen. Een ander puntje waarbij je kunt zien dat Microsoft veel aandacht aan het ontwerp heeft besteed, is de plaatsing van de luidsprekers. Naar voren gerichte luidsprekers geven over het algemeen een duidelijker geluid, maar de behuizing biedt daar weinig ruimte voor. Daarom zijn ze omhooggericht onder het toetsenbord en dat leidt tot een goede verstaanbaarheid bij het voeren van gesprekken.

De schermranden zijn lekker smal, maar er zit toch een camera in de bovenste rand. Die heeft alleen geen gezichtsherkenning, zoals op alle andere Surface-apparaten zit. Een vingerafdrukscanner zit er ook niet op als je voor de versie van 630 euro kiest en dat is wel een minpunt. De duurdere uitvoeringen hebben dat wel, maar dan betaal je op zijn minst 800 euro.

Daarnaast is Microsoft niet scheutig met aansluitingen. Dat komt niet als een verrassing; op de Surface Laptop was dat ook al niet het geval, maar in de praktijk is het onhandig. De rechterkant herbergt alleen Microsofts eigen Surface-connector, die je kunt gebruiken om de Laptop Go op te laden of te hangen aan een Microsoft-accessoire, zoals een Surface Dock. Links zitten een gewone USB-A-aansluiting, hoofdtelefoonaansluiting en USB-C. Die USB-C-aansluiting kun je eventueel gebruiken om de laptop op te laden en door middel van een dock kun je ook externe beeldschermen aansluiten. Zoals gezegd is het aantal aansluitingen niet erg praktisch. We missen een kaartlezer en als je bijvoorbeeld een brede kaartlezer op USB in de USB-A-poort steekt, kun je de USB-C-aansluiting niet meer gebruiken, omdat die er recht naast zit. Een extra poortje aan de rechterkant was geen overbodige luxe geweest.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbordje van de Surface Laptop Go tikt voor een laptoptoetsenbord niet verkeerd. De aanslag is duidelijk, maar iedere toetsindruk wordt netjes gedempt, waardoor de laptop solide aanvoelt. Bij goedkopere laptops is het nog weleens zo dat een aanslag ervoor zorgt dat de behuizing meeveert, wat daardoor juist goedkoop aanvoelt. De toetsentravel bedraagt volgens Microsoft 1,3mm en we hebben onze toetsenbordtestapparatuur erbij gepakt om dat te controleren.

Doordat we bij de Surface Laptop 3 alleen de maximale travel hebben kunnen meten, ontbreekt de waarde voor het actuatiepunt. Daardoor ziet de bovenstaande grafiek er gek uit. Ter referentie staan de laptops met de meeste en minste travel die we tot nu toe gemeten hebben, de MacBook Pro en de ThinkPad E490, er ook bij. De toetsentravel van 1,3 millimeter die Microsoft opgeeft, klopt tot op de honderdste millimeter en komt behoorlijk overeen met die van andere compacte laptops, zoals de Acer Swift 5 en de ASUS Zenbook 13.

Het lijkt erop dat het oppervlak van de touchpad van plastic is gemaakt en hoewel we het liefst een glazen oppervlak zien, glijdt je vinger er gemakkelijk overheen en worden alle multitouchbewegingen zonder problemen opgepikt. De muisknop die onder de touchpad is verwerkt, levert bij indrukken een duidelijk, gedempt klikje op.