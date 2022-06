Sinds 2015 voorzag Apple zijn laptops van butterfly-toetsenborden, te beginnen met de 12"-MacBook. Vervolgens werden de MacBooks Pro voorzien van het nieuwe toetsenbord en in sommige uitvoeringen van een TouchBar. De toetsenborden waren geen succes - Apple moest veel reparaties uitvoeren - en dat is ongetwijfeld een reden geweest dat Apple is overgestapt op gewone toetsenborden met scissor-switches, die het 'Magic Keyboard' noemt. De laatste MacBook die teruggaat naar de schaartoetsenborden, is de 13"-uitvoering van de MacBook Pro en in deze review kijken we naar het instapmodel, dat behalve het nieuwe toetsenbord verrassend weinig verbeteringen heeft ondergaan.

Als het op laptops aankomt, behoudt Apple graag een bestaand design en dat is bij de 13"-MacBook Pro ook duidelijk te zien. Op het toetsenbord na verschilt het uiterlijk nauwelijks van dat van het model dat in 2016 werd geïntroduceerd. De behuizing is van 'spacegrijs' aluminium gemaakt, hoewel je ook kunt kiezen voor een lichtere kleur grijs. Die behuizing voelt stevig aan; de laptop staat stabiel op de vier voetjes die op de onderkant zitten en het scharnier beweegt soepel, maar maakt het scherm niet wiebelig. Als je het scherm dichtklapt, klikt het zichzelf magnetisch vast en door de uitsparing in de behuizing is het vervolgens gemakkelijk weer te openen. De behuizing ziet er strak uit en dat is ook hoe we het van Apple gewend zijn.

Aan weerszijden van het toetsenbord zitten perforaties waaronder de luidsprekers zijn geplaatst. Bij veel laptops zijn de luidsprekers naar onderen gericht, maar bij de MacBook wijzen ze naar boven. Dat komt de verstaanbaarheid ten goede, bijvoorbeeld tijdens een gesprek.

Toetsenbord en touchpad

De belangrijkste vernieuwing is dus het toetsenbord, dat voorzien is van scissorswitches. Dat toetsenbord zagen we ook al op de 16"-MacBook Pro, die Apple eind 2019 uitbracht. Niet alleen de toetsen, maar ook de indeling is gewijzigd. Een fysieke escapetoets is terug en de vingerafdrukscanner, rechtsboven, is ook losgehaald uit de TouchBar. De pijltjestoetsen links en rechts zijn half hoog, zodat je ze bij blind typen gemakkelijker kunt vinden.

Bij de 16"-MacBook Pro hebben we de toetsentravel kunnen meten. Dat is helaas bij dit 13"-model niet gelukt, doordat de Windows to-go-installatie die we gebruiken om de software te draaien, het toetsenbord niet herkende. Volgens Apple gaat het echter om hetzelfde toetsenbord als in het 16"-model en de 13"-er biedt inderdaad een vergelijkbare ervaring. De toetsen hebben meer travel dan voorheen en dat is prettig, maar het houdt nog altijd niet over en is vergelijkbaar met de toetsenborden in dunne ultrabooks.

Aan de touchpad lijkt niets gewijzigd te zijn. Het oppervlak is nog altijd lekker groot, waardoor je er tijdens het typen met je handen op leunt. Dat is geen probleem, want de handpalmdetectie werkt bijzonder goed. Het grote, glazen oppervlak maakt het bovendien gemakkelijk om alle gestures die in macOS zitten, uit te voeren.

Wat aansluitingen betreft is de MacBook Pro wat karig bedeeld. Je moet het doen met twee Thunderbolt-aansluitingen en dat wordt gauw krap als je er een gebruikt om de laptop op te laden. De duurdere variant heeft vier aansluitingen, maar kost ruim 600 euro meer. Wat ons betreft had Apple de MacBook in ieder geval van een kaartlezer mogen voorzien, helemaal omdat het bedrijf zich graag richt op creatieve gebruikers, zoals fotografen en videomakers.

Hardware

Met de bespreking van het toetsenbord hebben we eigenlijk alle vernieuwingen wel gehad, althans, wat het testexemplaar dat we van Apple kregen betreft. De opfrisbeurt die Apple in mei 2020 doorvoerde, bracht namelijk nieuwe processors van Intels Ice Lake-generatie met zich mee, maar die zijn alleen beschikbaar voor de duurdere modellen, die te herkennen zijn aan de vier Thunderbolt-aansluitingen. De goedkopere modellen hebben twee Thunderbolt-aansluitingen en een processor van de achtste generatie. Dat is bij het 1500 euro kostende standaardmodel een Core i5-8257U en eventueel kun je bij aankoop kiezen voor een Core i7-8557U. Je kunt ook upgraden naar het model met vier Thunderbolt-aansluitingen en dan krijg je ook een nieuwere processor van Intels tiende generatie: de i5-1038NG7. Dat model kost echter meteen 2130 euro. Opvallend genoeg heeft de MacBook Air, de goedkopere MacBook dus, ook Ice Lake-processors en omdat het wat verwarrend wordt, hebben we het hieronder nog eens op een rijtje gezet.

MacBook Air 2020 MacBook Pro 2020

13,3" (2x Thunderbolt) MacBook Pro 2020

13,3" (4x Thunderbolt) Cpu-basismodel Core i3-1000NG4 (9W) Core i5-8257U (15W) Core i5-1038NG7 (28W) Cpu-upgrades Core i5-1030NG7 (10W)

Core i7-1060NG7 (10W) Core i7-8557U (15W) Core i7-1068NG7 (28W) Gpu Iris Plus gen11, 48eu (i3) of 64eu (i5+i7) Iris Plus 645 gen9.5, 48eu Iris Plus gen11, 64eu Architectuur Ice Lake, 10nm Coffee Lake, 14nm Ice Lake, 10nm

De goedkopere MacBook Air heeft dus net als de MacBook Pro met vier Thunderbolt-aansluitingen processors van de Ice Lake-generatie en die worden in de MacBook Air 'geknepen' op 9 of 10 watt, terwijl de cpu's in de MacBook Pro 28 watt mogen verstoken. De Ice Lake-processors zijn voorzien van een Iris Plus-gpu van de laatste generatie en bij de Pro met twee Thunderbolt-aansluitingen ontbreekt die. Op papier is de gpu van een MacBook Air met i5 dus sneller dan die van de instap-MacBook Pro. In de praktijk zal de tdp-beperking echter voorkomen dat de MacBook Air echt sneller is dan de MacBook Pro.

Benchmarks

We kregen van Apple de 'goedkope' MacBook Pro en hebben dus niet de versie met 28W-processor getest, maar kunnen wel de vergelijking maken met de benchmarks van de i5-uitvoering van de MacBook Air, die dus voorzien is van de i5-1030NG7-processor.

De prestaties van de MacBook in Cinebench zijn prima voor een processor van de achtste generatie; hij is vlotter dan een aantal Ice- en Comet Lake-processors. De snelste, zoals die in de Dell XPS 13, kan hij echter niet bijbenen en ook de nieuwe AMD Ryzen 4500U blijft ruim buiten bereik. Datzelfde is te zien in de 3DMark Cloud Gate-benchmark, waarin de gpu wel relatief vlot is, maar het aflegt tegen modernere processors. In DaVinci Resolve, een langer durende benchmark, is de MacBook Pro in macOS sneller dan een hexacore Ryzen-processor, maar dat heeft vooral met de software te maken. Het exporteren van een video in de Mac-versie van DaVinci gaat namelijk veel sneller dan onder Windows. Als we in Windows starten, zien we dat de export dan ook langer duurt, maar toch niet slecht is voor een enigszins verouderde processor. De MacBook is sneller dan een Zenbook met Core i5 van de nieuwere Comet Lake-generatie.

Dat de MacBook bij een langdurige belasting snel is, komt doordat er weinig throttling optreedt. De koeling is dan wel nadrukkelijk aanwezig, maar doet zijn werk goed. We renderen gedurende een half uur een simpele afbeelding in Blender, waarbij alle cpu-cores belast worden, en noteren vervolgens de snelste en de langzaamste tijd. Ook het renderen in Blender gaat sneller onder macOS dan onder Windows, maar het is duidelijk dat de laptop onder langdurige belasting in beide besturingssystemen weinig throttling laat zien.

Scherm en accuduur

Het scherm van de MacBook Pro staat erom bekend van goede kwaliteit te zijn en Apple heeft daaraan bij de 2020-uitvoering niets gewijzigd. De resolutie is 2560x1600 pixels, wat een beeldverhouding van 16:10 geeft en een scherp beeld oplevert. Wie niet van glanzende schermen houdt, heeft pech, want Apple plaatst al jaren geen matte schermen meer in zijn laptops en lijkt daarin ook geen verandering te gaan brengen.

Aan de andere kant blijkt dat de maximale helderheid van het scherm wel lekker hoog is en daarmee kun je tot op zekere hoogte de reflecties compenseren. Uit de metingen met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software blijkt ook dat het contrast hoog is en dat het scherm dankzij de behoorlijk goede kalibratie goed is om te worden gebruikt voor beeldbewerking. Helemaal perfect is de kalibratie niet, want de gemiddelde kleurtemperatuur is iets te hoog en de gemiddelde ΔE-afwijking komt daardoor op 4,6 uit. Het scherm kan bovendien vrijwel de hele dci p3-gamut weergeven: 99,2 procent volgens onze meting. Daarmee onderscheidt het MacBook Pro-scherm zich van dat van de MacBook Air, want dat kan niet meer dan de srgb-gamut weergeven. De MacBook Air heeft bovendien een lagere helderheid en een lager contrast dan de Pro. Daarbij is de p3-kleurweergave eigenlijk alleen interessant als je er specifiek naar op zoek bent, maar de hogere helderheid en het hogere contrast maken het scherm net wat fijner in gebruik.

Tot slot kijken we naar de accuduur en die is prima. Er was een tijd dat Apple-laptops wat accuduur betreft met kop en schouders boven de Windows-concurrentie uitstaken, maar dat is niet meer het geval. De accuduur tijdens browsen en video is zoals je van een laptop van 1500 euro mag verwachten. Daarbij moeten we wel opmerken dat beide tests vrij licht zijn en je in de praktijk waarschijnlijk op een lagere accuduur zult uitkomen. Om zwaardere belasting te simuleren, draaien we gewoonlijk ook PCMark, maar die test draait alleen onder Windows en omdat dat besturingssysteem niet zoals macOS is geoptimaliseerd voor de hardware, zou dat geen representatieve vergelijking opleveren.

Conclusie

1500 euro vraagt Apple voor de goedkoopste MacBook Pro en voor dat geld krijg je een Intel-processor van de achtste generatie, 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Hoewel we het niet zelf voor dit testmodel moesten neerleggen, voelden we ons toch een beetje bekocht, want voor dit geld verwacht je een cpu van de laatste generatie, meer geheugen en een grotere ssd. Een versie met een nieuwere processorarchitectuur is wel leverbaar, maar kost minstens 2130 euro. Dan krijg je ook twee Thunderbolt-aansluitingen extra. Je kunt ervoor kiezen om het basismodel te upgraden, maar de prijzen daarvoor zijn ook niet mals en de prijs voor het upgraden van het werkgeheugen is onlangs zelfs verhoogd.

Tot zover het commentaar op de prijs. Als we verder kijken naar de laptop zelf, blijkt het geheel wel erg goed in elkaar te zitten. De processor is zeker niet langzaam en verslaat in benchmarks laptops met nieuwere cpu's. Zeker bij langer durende benchmarks is dat het geval, want de koeling is goed geregeld en er wordt weinig gethrottled. Het scherm heeft een resolutie die wat hoger ligt dan bij de gebruikelijke full-hd-schermen op 13,3"-laptops, een hoge helderheid en dito contrast. Het is bovendien behoorlijk goed gekalibreerd en voor wie dat belangrijk vindt, kan de hele p3-gamut worden weergegeven. De accuduur is onveranderd goed en moet ruim voldoende zijn om een werkdag mee door te komen als je geen al te zware software draait. Tot slot is de MacBook Pro de jongste Apple-laptop die van een Magic Keyboard is voorzien. Dat biedt meer travel en wat ons betreft een fijnere aanslag dan de butterflytoetsenborden, die weinig travel en veel problemen gaven.

Kort samengevat is de MacBook Pro dus een goede laptop met een stevige prijs. Daarnaast heeft de laptop een wat onzekere toekomst, waar je als potentiële MacBook-koper niet omheen kunt. Apple heeft aangekondigd van Intel-processors naar ARM-chips van eigen makelij over te stappen en dat betekent dat de Intel-MacBook Pro op den duur niet meer ondersteund zal worden. Hoe lang dat wel het geval zal zijn, is niet bekend. Apple houdt het op 'de komende jaren'.