Kuo: volgend jaar verschijnen een MacBook Air en 14"- en 16"-Pro met ARM-chip

De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelt dat Apple uiterlijk begin volgend jaar een nieuwe MacBook Air met ARM-processor uitbrengt. Ook verschijnen in 2021 volgens hem nieuwe 14"- en 16"-MacBook Pro's met eigen ARM-chips.

De verwachting van Ming-Chi Kuo is dat de MacBook Air met Apple-soc in het laatste kwartaal van dit jaar of het eerste kwartaal van volgend jaar verschijnt. De 14"- en 16"-MacBook Pro met ARM-processor zouden een nieuwe formfactor krijgen en in het tweede kwartaal of het derde kwartaal van 2021 uitkomen.

Kuo specificeert niet wat de nieuwe formfactor inhoudt, maar geruchten doen al langer de ronde dat Apple een MacBook Pro met 14"-scherm in een behuizing van de huidige 13,3"-MacBook Pro wil uitbrengen. Dat is mogelijk door de schermranden te versmallen.

De nieuwe MacBooks zouden in aanvulling op een 13,3"-MacBook Pro met ARM-chip uitkomen. Die moet eind dit jaar verschijnen en dat zou Apples eerste laptop met eigen ARM-processor worden, zo berichtte Kuo al eerder. Over de komst van een 24"-iMac met een Apple-processor meldt Kuo dit keer niets, zo constateren zowel MacRumors als 9to5Mac.

Apple maakte eind vorige maand bekend over te stappen van Intel op zijn eigen socs voor de Mac-lijn. Binnen twee jaar moet van alle Macs een versie met ARM-processor zijn uitgebracht. Het bedrijf stelt een Mac mini met A12Z-soc en macOS Big Sur beschikbaar aan ontwikkelaars, zodat zij hun apps kunnen aanpassen voor de migratie. Volgens geruchten krijgt de eerste ARM-soc van Apple voor Macs twaalf cores en wordt deze gemaakt op een 5nm-procedé.