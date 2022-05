Apple belooft Macs met ARM-processor van Thunderbolt-ondersteuning te voorzien

Apple gaat zijn toekomstige Macs met ARM-processors van Thunderbolt-ondersteuning voorzien. De Mac mini met A12Z-soc voor ontwikkelaars heeft dat nog niet. Tot nu toe hebben alleen Macs met Intel-cpu's Thunderbolt-ondersteuning.

In een statement verklaart Apple tegenover The Verge dat het bedrijf zich blijft inzetten voor Thunderbolt en dat er ook ondersteuning voor de techniek komt in Macs met ARM-processors. Het bedrijf benadrukt dat Thunderbolt door Intel en Apple samen is ontwikkeld en dat het toekomst ziet in de standaard.

Er was onduidelijkheid over de ondersteuning van Thunderbolt in Macs met ARM-processor, omdat de Mac mini met A12Z-soc dat niet heeft. De versies met Intel-cpu's hebben dat wel. Ook hebben de iPad Pro-modellen met usb-c-aansluiting geen Thunderbolt-ondersteuning. Als Apple zijn ARM-hardware van Thunderbolt-ondersteuning gaat voorzien, is het mogelijk dat ook toekomstige iPads die ondersteuning krijgen.

Welke versie van Thunderbolt de Macs met ARM-processor krijgen, is nog niet bekend. Intel presenteerde woensdag Thunderbolt 4, dat veel overeenkomsten vertoont met Thunderbolt 3. Bij de nieuwe versie krijgen gebruikers meer garanties; zo zal het altijd mogelijk zijn om twee 4k-schermen aan te sluiten op een Thunderbolt 4-poort. Met Thunderbolt 3 is dat ook mogelijk, maar niet bij alle implementaties. Thunderbolt gebruikt dezelfde connector als usb-c, maar biedt meer mogelijkheden.

Apple kondigde in juni aan de overstap naar ARM-processors te maken voor zijn Macs. Eind dit jaar verschijnt de eerste Mac met een eigen processor van Apple en twee jaar daarna moet de transitie zijn afgerond.