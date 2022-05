Macs krijgen Apple-socs

Het hoge woord is er na jaren van geruchten eindelijk uit; Apple gaat de Intel-chips in zijn Macs inruilen voor zelfgemaakte Arm-varianten. Apple kondigde maandag tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC de overstap naar ARM aan. Eind dit jaar verschijnt de eerste Mac met Apple-processor en twee jaar daarna moet de transitie zijn afgerond.

De stap van Apple is niet onverwacht. Al in 2012 verscheen een gerucht dat Apple overwoog om Arm-chips te gaan gebruiken in laptops. Destijds zou de MacBook-fabrikant niet tevreden zijn geweest met de ontwikkelingen van Intel op het gebied van zuinige laptopprocessors. In de afgelopen jaren bleven de geruchten over de overstap naar ARM opduiken en kwamen er steeds meer details naar buiten, met nu de daadwerkelijke bevestiging.

Apple heeft nog geen concrete informatie gegeven over Macs met ARM-chips. Apple-ceo Tim Cook sprak bij de presentatie over Macs als productcategorie in zijn geheel. Daarmee is de boodschap duidelijk; alle Macs krijgen in de toekomst processors die in eigen huis zijn ontworpen. Dat betekent dat zowel de MacBooks, iMacs en Mac mini's als de Mac Pro's de overstap maken naar de Arm-architectuur. Toch blijft Apple in ieder geval dit jaar ook nog Macs uitbrengen met Intel-processors en beide systemen worden de komen jaren ondersteund, belooft de fabrikant.

Alles dezelfde architectuur én in eigen beheer

Apple gebruikt de Arm-architectuur al in zijn eigen chips voor iPhones en iPads. Door Intel vaarwel te zeggen, hoeft Apple niet meer bij een externe leverancier aan te kloppen en dat levert ongetwijfeld een financieel voordeel op. Ook heeft Apple nu zelf de ontwikkelingen in de hand. Bij Intel gingen de cpu-ontwikkelingen in de afgelopen jaren niet bijster snel, wat Apple ongetwijfeld heeft gemerkt.

Door ook met macOS over te stappen naar Arm, vereenvoudigt Apple het werk voor ontwikkelaars die hun software op alle Apple-hardware willen uitbrengen. Zij hoeven nog maar voor één architectuur te ontwikkelen, het hele Apple-ecosysteem wordt een groot universeel platform. Bovendien kunnen ontwikkelaars voortaan ook de Apple-api's voor kunstmatige intelligentie met de neural processing unit en de Metal-api voor de gpu gebruiken, net als bij apps voor iOS en iPadOS.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Apple voor zijn pc's overstapt naar een andere architectuur. Voor 2006 gebruikte Apple hardware op basis van het PowerPC-platform van IBM en Freescale. In 2005 kondigde Apple de overstap naar de Intel x86-architectuur aan en een jaar later verschenen de eerste MacBooks en iMacs met Intel-cpu's. Binnen een jaar werd de transitie van PowerPC naar x86 afgerond en werd de volledige line-up van Apple-pc's vernieuwd met Intel-hardware.

De overgang naar Intel-hardware ging sneller dan Steve Jobs aanvankelijk had aangekondigd. Hij maakte de overstap naar Intel bekend tijdens de WWDC-conferentie in 2005 en zei toen ook dat de transitie twee jaar zou duren. Tijdens die presentatie, die nog te zien is op YouTube, maakte Jobs ook bekend dat Apple achter de schermen al jaren bezig was met de overstap. Alle versies van Mac OS X die in de vijf jaar daarvoor waren uitgekomen, waren intern ook al gecompileerd voor x86-hardware.

Bij de overstap van PowerPC naar Intel zei Jobs expliciet dat de roadmap van PowerPC er niet rooskleurig uitzag. Apple was op zoek naar een betere balans tussen verbruik en prestaties, en Intel had op dat moment veel betere papieren. Dit keer zegt Apple niets over de roadmap van Intel, maar precies hetzelfde argument werd aangehaald; Apple ziet zijn eigen chips als de betere als het gaat om prestaties per watt.