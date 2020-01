Apple vernieuwt overeenkomst met gpu-maker Imagination Technologies

Apple heeft de overeenkomst met Imagination Technologies voor het gebruik van patenten vernieuwt. Volgens de gpu-maker krijgt Apple onder de nieuwe voorwaarden bredere toegang tot de intellectuele eigendommen van het Britse bedrijf.

Imagination Technologies meldt in een kort bericht dat er een nieuwe overeenkomst is vastgelegd ter vervanging van de al bestaande overeenkomst die sinds 2014 van kracht is. Apple betaalt het bedrijf licenties om gebruik te mogen maken van intellectuele eigendommen. De nieuwe overeenkomst zou Apple meer toegang geven, maar details zijn onbekend.

Apple gebruikte jarenlang de PowerVR-gpu's van Imagination Technologies in zijn socs. In 2017 stopte de iPhone-maker daarmee, in de iPhone 8-serie gebruikte Apple voor het eerst een zelfontworpen gpu. Hoewel Apple geen gpu's meer afneemt bij Imagination, gebruikt het nog wel technologie van het Britse bedrijf.

Imagination presenteerde begin december een nieuwe gpu-architectuur die tot 2,5 keer krachtiger zou zijn dan de voorganger. Het is niet waarschijnlijk dat Apple die gpu's gaat gebruiken. De nieuwe overeenkomst kan er op duiden dat Apple langer technologie van Imagination blijft gebruiken in zijn eigen gpu's. Eerder had Apple aangegeven daar na enkele jaren mee te stoppen.