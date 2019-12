Imagination: nieuwe gpu-architectuur is 2,5 keer krachtiger dan voorganger

Imagination Technologies heeft zijn gpu-architectuur van de tiende generatie aangekondigd. Volgens het bedrijf zijn gpu's op basis daarvan 2,5x krachtiger dan gpu's van de negende generatie. Het topmodel krijgt een rekenkracht van 2tflops. De gpu's zijn onder andere geschikt voor smartphones.

Imagination Technologies is bekend van zijn PowerVR-gpu's, maar schaart de nieuwe architectuur niet meer onder die naam. Het bedrijf spreekt van de A-serie en die familie is weer onder te verdelen in verschillende lijnen. De snelste gpu's komen in de AXT-lijn terecht. Het topmodel daarin is de AXT-64-2048, die 2 teraflops aan grafische rekenkracht moet bieden. Deze gpu is niet geschikt voor smartphones; maar wel voor grotere mobiele apparaten.

Voor premium smartphones is er de AXT-48-1536 en daaronder is de AXT-32-1024 gepositioneerd. Deze varianten bieden respectievelijk zo'n 1,5 en 1tflops aan rekenkracht. Ook is er de AXT-16-512, die naar smartphones in het middensegment zou moeten komen, met een rekenkracht van 0,5tflops. Verder zijn er de AXM- en AXE-series. Daarin verschijnen de AXM-8-256 en AXE-1-16. Laatstgenoemde is gebaseerd op een aangepaste microarchitectuur, speciaal voor zeer kleine chips en kleine iot-apparaten.

Ten opzichte van de gpu's van de negende generatie zijn die van de tiende generatie bij dezelfde kloksnelheid tot 2,5 keer zo snel, claimt de fabrikant. De prestaties voor machinelearning zouden acht keer beter zijn en de gpu's verbruiken 60 procent minder dan de huidige versies.

Volgens Imagination Technologies is de nieuwe gpu-architectuur zeer schaalbaar en daarom in allerlei producten toe te passen. De fabrikant ontwerpt gpu's, maar produceert die niet zelf. Makers van socs kunnen de gpu-architectuur in licentie nemen en die vervolgens verwerken in eigen chips. AnandTech heeft een uitgebreid achtergrondartikel geschreven over de nieuwe gpu-architectuur.