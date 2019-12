Renders tonen ontwerp van Samsung Galaxy A91

Er zijn renders gemaakt van de komende Samsung Galaxy A91-smartphone. Het toestel heeft een klein cameragat in het midden van het scherm en aan de achterkant een fors 'camera-eiland'. Het ontwerp lijkt daarmee op dat van de S11-modellen.

De renders staan bij 91mobiles en zijn aangeleverd door @OnLeaks. Laatstgenoemde staat bekend om het maken van renders op basis van cad-bestanden. Het getoonde toestel komt mogelijk onder meerdere namen op de markt. In sommige werelddelen zou het om de Galaxy S10 Lite kunnen gaan.

Het getoonde ontwerp komt deels overeen met de renders van de Galaxy S11-modellen die de afgelopen weken verschenen. De Galaxy A91 heeft vermoedelijk een vlak scherm in tegenstelling tot de duurdere modellen. Alle S11-varianten krijgen gebogen schermranden.

Aan de achterkant zit een camera-eiland maar het is volgens de makers van de renders nog niet duidelijk of het toestel drie of vier camera's krijgt. De primaire camera is vermoedelijk een 48-megapixelexemplaar en ook wordt een 12-megapixelgroothoekcamera verwacht, samen met een 5-megapixelsensor waar een telelens voor zit. De frontcamera zou een 32-megapixelresolutie hebben.

De Galaxy A91 heeft afmetingen van 162,4x75,6x8,1mm en het scherm zou een 6,7"-oled zijn met een full-hd+-resolutie. Over het toestel kwam eerder al informatie naar buiten. SamMobile had in oktober al een exemplaar in handen en zegt dat er een Snapdragon 855-soc in zit, met 8GB ram en 128GB flashopslag. Het Android-toestel zou een 4500mAh-accu hebben en met 45W kunnen snelladen.

Het toestel komt waarschijnlijk volgend jaar uit, al lijkt het erop dat Samsung op 12 december toestellen gaat aankondigen in de A-serie voor 2020. In die serie komen meerdere modellen uit. Zo verschenen er ook al renders van de Galaxy A51. De Galaxy A91 wordt het duurste model in Samsungs serie van midrange-telefoons.