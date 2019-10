SamMobile: Samsung Galaxy A91 kan snelladen met 45W en krijgt Snapdragon 855-soc

De Samsung Galaxy A91 krijgt hoogstwaarschijnlijk een Snapdragon 855-processor. Dat blijkt uit nieuwe specificaties die SamMobile heeft gezien. Ook kan het toestel met Super Fast Charging snel worden opgeladen. De telefoon komt waarschijnlijk in 2020 uit.

SamMobile heeft de telfoon in handen gehad. Het gaat om een telefoon met de merknaam SM-A915F. De Galaxy A91 is nog niet officieel is aangekondigd, maar eerder verscheen er online al informatie bij een Hongaarse Samsung-website. Daar was ook al kort te zien welke specificaties de telefoon hoogstwaarschijnlijk zou krijgen.

Volgens SamMobile krijgt de Galaxy A91 inderdaad snelladen op 45W. Dat moet wel met een oplader die gebruikers apart moeten kopen, want volgens SamMobile is het niet zeker dat die bij het toestel wordt meegeleverd. Voor de Galaxy Note 10+ moest een 45W-oplader ook apart worden gekocht; de standaard lader kon alleen op 25W opladen. Naast de snellader krijgt het toestel 8GB aan werkgeheugen, en 128GB aan opslag. Ook heeft het toestel een micro-sd-aansluiting waarmee het geheugen naar 512GB kan worden uitgebreid. Het toestel heeft daarnaast een display van 6,7 inch, met een full HD+-resolutie.

SamMobile zegt verder ook dat het het toestel dezelfde camera's krijgt als de Galaxy A90 5G. Dat betekent dat de primaire camera 48 megapixel met optische beeldstabilisatie heeft. Wel heeft de ultrawide-camera nu 12 megapixel in plaats van 8. De voorcamera heeft een diafragma van f/2.2 met 32 megapixel. Het is nog niet bekend wanneer de telefoon uitkomt.