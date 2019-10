Niantic komt met tool waarmee iedere speler locaties voor ar-games kan toevoegen

Gamemaker Niantic heeft een tool uitgebracht waarmee spelers spelers zelf locaties kunnen aandragen voor de locatiegebaseerde spellen van het bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Pokéstops in Pokémon Go.

De tool heet Wayfarer. Daarmee kan iedereen zich aanmelden om de tool te gebruiken. Dat moet met hetzelfde Google- of Facebook-account waarmee zij ook Niantic-games spelen. Niantic laat spelers zelf locaties toevoegen, maar ook locaties die andere spelers hebben aangeraden reviewen of bewerken.

Niantic gebruikt speciale locaties in de echte omgeving van gebruikers als virtuele locaties in de games. Dat kunnen bijvoorbeeld kunstwerken of speciale gebouwen zijn. Een voorbeeld van zulke plekken in games zijn de Pokéstops en Gyms in Pokémon Go, of Inns en Taverns in Harry Potter: Wizards Unite. Het bedrijf gebruikt voor iedere ar-game dezelfde locaties, maar die zijn allemaal afkomstig uit de originele Niantic-game Ingress. Locaties voor Pokémon Go en Harry Potter konden ook alleen via de Ingress-tool Operation Portal Recon plekken toevoegen. Wayfarer is op die technologie gebaseerd.

Voorlopig kan slechts een selecte groep gebruikers toegang krijgen tot de tool. Dat zijn voorlopig ook alleen spelers met een Ingress-account. In de toekomst kunnen echter ook Pokémon GO-spelers daar gebruik van maken. Dat moet voor het eind van het jaar gebeuren.