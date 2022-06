Niantic voegt maandabonnement van 5 euro toe aan Ingress

Niantic, de maker van Pokémon Go, voegt een optioneel maandabonnement toe aan zijn AR-game Ingress. Spelers krijgen voor 5 euro per maand een aantal extra's, waaronder opslagruimte voor items en een maandelijks budget aan in-gamemunten.

Abonnees krijgen maandelijks 2500 CMU om uit te geven aan items in de game. Normaal kost die hoeveelheid van de in-gamemunten 2 euro. Het abonnement biedt verder onder meer een uitbreiding van 500 items voor het inventory en een maandelijkse Loadout Kit met items.

Niantic noemt het abonnement C.O.R.E. en dat staat voor Community, Offers, Recognition and Expansion. Spelers kunnen het betaalde abonnement afsluiten als een in-gameaankoop bij Android en iOS. Het is voor het eerst dat Niantic een van zijn games van een abonnement voorziet.

Ingress bestaat sinds 2013 en is de voorloper van Pokémon Go. Of de ontwikkelaar ook plannen heeft voor een abonnement in die game, is niet bekend. Ingress is veel minder populair dan Pokémon Go. De nieuwste versie, Ingress Prime, staat volgens de Google Play Store op meer dan 10 miljoen apparaten. Bij Pokémon Go is dat meer dan 100 miljoen apparaten.