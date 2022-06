'Apple stelt voormalig topman hardwareteam aan als hoofd VR- en AR-team'

Dan Riccio gaat de ontwikkeling van Apples komende AR- en VR-headsets overzien. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen bij de techgigant. Riccio was voorheen de senior vice president bij Apples hardwareteam, maar hij werd vorige maand opgevolgd.

Riccio was al verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Apples VR- en AR-headsets als onderdeel van zijn vorige functie, maar gaat dit nu fulltime doen, schrijft Bloomberg. Volgens het persbureau heeft Apples 'komende VR-apparaat met AR-mogelijkheden' te kampen gehad met ontwikkelingsproblemen. Medewerkers van het techbedrijf zouden geloven dat de extra focus van Riccio zou kunnen helpen.

Hoewel Riccio het eindtoezicht heeft bij Apples VR- en AR-project, wordt het project volgens Bloomberg in het algemeen geleid door Mike Rockwell, een andere vice president bij Apple. Er zouden 'meer dan duizend ingenieurs' aan de AR- en VR-apparaten werken. Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een VR-headset van Apple. The Information bracht eerder deze maand informatie over zo'n vermeend apparaat naar buiten. De eerste Apple VR-bril zou volgens dat medium beschikken over twee 8k-schermen en 3000 dollar kosten, hoewel Apple niet heeft gereageerd op die claims.

Apple maakte eind januari al bekend dat Riccio een nieuw project zou leiden, waarbij hij direct aan ceo Tim Cook rapporteert. Het bedrijf deelde toen nog geen details. "Ik kijk ernaar uit om te doen wat ik het liefste doe: al mijn tijd en energie bij Apple besteden aan het creëren van iets nieuws en prachtigs waar ik niet enthousiaster over kan zijn", zei Riccio toen Apple het nieuws naar buiten bracht. Riccio werd door John Ternus opgevolgd als senior vice president van Apples hardwareteam.

Volgens Bloomberg zijn er de afgelopen tijd meerdere wijzigingen bij de top van Apple doorgevoerd. De groep medewerkers die zich bezighoudt met het ontwikkelen van eigen beeldschermen en camera's, zou nu onder leiding van Johny Srouji staan. Srouji is een topman die verantwoordelijk is voor processors en modems bij Apple. Het financiële persbureau stelt dat deze verhuizing suggereert dat het bedrijf dichterbij het verschepen van zijn eerste apparaten met eigengemaakte displays komt, ter vervanging van die van externe leveranciers.