Amazon koopt helft stroomproductie Nederlands windpark van Shell en Eneco

Amazon koopt de halve stroomproductie van windpark Hollands Kust Noord. Dat windpark moet nog gebouwd worden. Het park moet volgens eigenaren Shell en Eneco vanaf 2023 gereed zijn om energie te leveren.

Hollands Kust Noord zal bestaan uit 69 windturbines, die gezamenlijk een capaciteit van ongeveer 749 megawatt moeten leveren. Eneco schrijft dat het windpark vanaf 2023 jaarlijks ten minste 3,3TWh moet leveren. Amazon koopt respectievelijk 250 megawatt en 130 megawatt bij Shell en Eneco. De deal start vanaf 2024, meldt Shell in een persbericht.

Amazon claimt tegenover het Financieel Dagblad dat het bedrijf 'langetermijninkoop' heeft toegezegd, maar rept niet over een contractduur. Ook is het onbekend welk bedrag er met de deal is gemoeid. Amazon claimt dat het de grootste koper van groene stroom ter wereld is. Het bedrijf wil naar eigen zeggen in 2025 exclusief duurzame energie gebruiken en in 2040 CO₂-neutraal opereren.

De retailgigant schrijft dat het de duurzame energie gaat gebruiken voor zijn werkzaamheden in Europa. Volgens het Financieel Dagblad en de NOS gaat Amazon de stroom niet daadwerkelijk zelf gebruiken. Het bedrijf heeft momenteel geen datacenters in Nederland, hoewel er wel een bezorgcentrum bij Schiphol komt. Het FD stelt dat dit een 'virtuele stroomdeal' betreft, waarbij het bedrijf duurzame energie inkoopt om fossiele stroom die het elders in Europa gebruikt te 'vergroenen'. De stroom die Amazon opkoopt zou vervolgens verhandeld worden op de energiebeurs, schrijft het medium.