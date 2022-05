Amazon Nederland start met aanbod van refurbished producten

Amazon gaat in Nederland refurbished producten aanbieden. De producten in deze Renewed-lijn zijn goedkoper dan wanneer ze op Amazon in nieuwstaat gekocht worden. De garantie op het aanbod is wel korter.

De tweedehandsproducten die als 'Renewed' worden verkocht, zijn volgens Amazon geïnspecteerd en getest om te garanderen dat de producten er nog als nieuw uitzien en goed werken. De garantie op deze producten betreft één jaar en de producten kunnen tot dertig dagen na aankoop gratis retour worden gestuurd. Het huidige aanbod bestaat uit smartphones, laptops, tablets en desktopcomputers.

Alleen geselecteerde verkooppartners kunnen deelnemen aan het refurbished programma. Nieuwe verkooppartners moeten een speciaal aanvraagformulier invullen om producten te mogen verkopen onder de Renewed-lijn. Volgens Amazon wil het bedrijf met de refurbished producten duurzamere keuzes aanbieden aan consumenten.