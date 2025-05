Nederlandse reparatieketen The Fixables is failliet

De Nederlandse reparatieketen The Fixables is deze week failliet verklaard. De keten, die smartphones, tablets en laptops repareerde, had winkels in Amsterdam, Utrecht en Bussum, en begon in 2012.

De winkelketen werd op dinsdag failliet verklaard, blijkt uit het insolventieregister. Tweakers heeft de curator vragen gesteld over het faillissement, maar kreeg voor publicatie geen reactie. The Fixables opende in 2012 zijn eerste winkel in Amsterdam en breidde in 2014 uit naar Utrecht, Bussum en Rotterdam. Die laatste winkel werd eerder al gesloten. Het bedrijf had de ambitie om uit te breiden naar het buitenland en was geautoriseerd als Apple Independent Repair Provider. In mei vroeg reparatieketen Fixers ook faillissement aan.