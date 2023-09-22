BCC is failliet verklaard door rechtbank

De elektronicaketen BCC is failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Dit bevestigt de rechtbank na eerdere berichten dat BCC op donderdag faillissement had aangevraagd. De naar schatting duizend werknemers van de keten verliezen hun baan.

Wat er precies gaat gebeuren met BCC is niet bekend, schrijft onder meer RTL Nieuws. Het nieuwsplatform schrijft dat een deel van de werknemers hun baan zouden kunnen behouden als er een doorstart komt. Bewindvoerders Joris Lensink en Thijs Hekman moeten het faillissement als curatoren afwikkelen.

Vorige week vroeg de keten nog uitstel van betaling aan. BCC heeft 58 winkels en is daarmee een van de grootste elektronicaketens in Nederland. Eind 2020 werd BCC doorverkocht aan Mirage Retail Group, dat ook Blokker en Intertoys bezit. Door de concurrentie van webwinkels, hoge huren en stijgende lonen kwam BCC in de financiële problemen.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 13:39
339 • submitter: Linksquest

22-09-2023 • 13:39

339

Submitter: Linksquest

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Yordi- 22 september 2023 13:55
Uitstekende zaak. Vervelend voor de schuldeisers, maar voor de werknemers is er werk zat. Ik begrijp dat dit dezelfde eigenaar heeft als Blokker. Tjonge jonge, die zijn echt in 2001 blijven hangen zeg. Wat een slechte frontend en slecht digitaal imago. Er komt nooit BCC of Blokker in me op als ik online naar producten zoek, alsof het nog 2001 is. Voelde zelfs wat onbetrouwbaar, net als de Blokker website.

Blokker was/is toch echt een heel groot merk en had toch kansen genoeg om ook digitaal de grootste te worden.

[Reactie gewijzigd door Yordi- op 22 juli 2024 14:24]

rbr320 @Yordi-22 september 2023 14:47
Blokker was/is toch echt een heel groot merk en had toch kansen genoeg om ook digitaal de grootste te worden.
Mijn vrouw werkt bij Blokker op het hoofdkantoor dus ik kan je uit betrouwbare bron melden dat dit niet klopt, ondanks dat ze het wel hebben geprobeerd. Het probleem is heel simpel: het gemiddelde bedrag dat mensen per aankoop bij de Blokker doen is gewoon niet hoog genoeg. Zeker aangezien mensen die veel online kopen ook vaak gratis verzenden en retourneren verwachten kan het met de marges die Blokker hanteert gewoon niet uit, omdat ze daarnaast evengoed nog hun fysieke winkels inclusief het personeel moeten onderhouden. Voor de 100% online dozenschuivers die lage marges compenseren met een hoog volume ligt dat waarschijnlijk anders, maar een keten als Blokker heeft online geen bestaansrecht tenzij ze bereid zijn geld toe te leggen op hun online activiteiten onder het mom van extra service.

De kans is dus groot dat op termijn ook de Blokker uit het straatbeeld zal verdwijnen en dat we dan onze huishoudelijke zaken zullen moeten bestellen bij de grote online ketens zoals bol.com en Amazon. Dat velen van ons dit nu al doen versnelt dit proces alleen maar. Als je de Blokker (voor BCC is het inmiddels te laat) wilt behouden in het straatbeeld van de Nederlandse winkelstraat zal je er ook af en toe iets moeten kopen.
Blaze85 @rbr32022 september 2023 21:03
De meeste huishoudelijke artikelen worden bij de Action verkocht, en die zal niet snel verdwijnen.
Terwijl Action online helemaal niet sterk is.
rbr320 @Blaze8522 september 2023 21:20
Veel van het spul dat action verkoopt kan je ook online kopen. Dus als mensen stoppen met naar de fysieke winkels van Action gaan zal ook deze verdwijnen. Dat dit nu nog niet aan de hand is zegt niets over de toekomst.
dmantione
@rbr32022 september 2023 22:17
Action verkoopt hele goedkope artikelen, zoals een setje enveloppen, een pen, een USB-kabeltje e.d. Bij dat soort artikelen speel logistiek voordeel een grote rol: De verzendkosten van PostNL wegen zwaar op de prijs als je dat on-line koopt. De enige echte dreiging hier is AliExpress met hun goedkope verzendkosten, maar anderszins acht ik de perspectieven voor de stenen winkels van Action gunstig.

Bij elektronica geldt het omgekeerde: Dat zijn dure apparaten waar de verzendkosten op het totaal gering zijn.
kuurtjes @dmantione26 september 2023 01:48
AlIExpress kan alleen maar zo'n verzendkosten hanteren omdat China nog steeds tegen de Universal Postal Union (UPU) zegt dat ze een zeer arm land zijn. Als die valse regeling eindelijk eens stopgezet gaat worden gaat AliExpress en alle andere Chinese meuk zo goed als direct gedaan zijn.
dmantione
@kuurtjes26 september 2023 08:49
Dat was het geval, maar helaas. De korting van China wordt langzaam afgebouwd tot 2025 en is dus al grotendeels verdwenen. Het meeste van AliExpress gaat evenwel al lang niet meer via China Post, maar via de hub die AliExpress in Luik gebouwd heeft.

Zoek eens op wat de binnenlandse tarieven voor partijpost bij PostNL zijn als het niet de volgende dag bezorgd hoeft te worden. Voor een brief van 100 gram is dat 60,2 cent. Daar hoef je geen groot bedrijf als Alibaba voor te zijn, tarief is beschikbaar voor iedere ondernemer en zelfs particulieren als je een hele partij brieven aanbiedt.

Spulletjes die je bij AliExpress bestelt zijn doorgaans heel efficiënt verpakt. Ze kunnen dan ook als brief aangeboden worden. AliExpress vliegt ze naar Luik en vanaf daar rijden ze naar de binnenlandse sorteercentra van PostNL, BPost en Deutsche Post.

Wat AliExpress verder doet is bundelen. Ik vind het vrij indrukwekkend dat ze dat logistiek kunnen organiseren, maar als je 10 pakjes bij AliExpress bestelt, worden ze in een centraal sorteercentrum gebundeld tot één pakje en hoeft PostNL maar één keer te rijden. De verzendkosten steekt Alibaba dan in zijn zak.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 14:24]

kuurtjes @dmantione26 september 2023 16:09
Bedankt voor de toelichting. Ik had hier nog geen informatie over gelezen. Heb je toevallig een bron ofzo? Verder dacht ik ook dat het logistiek zelfs niet haalbaar was om in elk land een hub te gaan ploppen.
dmantione
@kuurtjes26 september 2023 20:51
Niet één enkele mooie bron helaas. Dat China Post niet meer gebruikt wordt kun je zelf observeren, je krijgt geen CN-traceercode, maar een NL-traceercode en de vervoerder binnen China is Cainao, niet China Post.

Dat China beginnend in 2019 en eindigend in 2025 van het ontwikkelingslandentartief naar het normale tarief gaat voor posttarieven:

https://www.cargoforwarde...s-to-triple-through-2025/

HIer is wat informatie te vinden over het distributiecentrum van AliExpress in Luik:

https://chinafans.nl/aliexpress-in-luik/
kuurtjes @dmantione27 september 2023 16:00
Bedankt! Dat is exact wat ik zocht! :)
paradoXical @Blaze8523 september 2023 11:40
Helaas, wat een rotzooi verkopen ze bij de Action. Kom er uit principe niet.
Aldy @paradoXical23 september 2023 14:13
Kom er uit principe niet.
Dan weet je ook niet wat ze verkopen. Aangezien Action vaak grote partijen opkoopt, is hun assortiment aan verandering onderhevig. Daarnaast verkoopt Action ook merkproducten tegen aanzienlijk lagere prijs dan de reguliere handel.
paradoXical @Aldy23 september 2023 15:16
Feit is dat de Action veel producten van marginale kwaliteit tegen dumpprijzen verkoopt, dat er ook 'A' merken in de schappen liggen doet daar weinig aan af. We zouden als samenleving hier juist vanaf moeten stappen: koop kwaliteit.

Laatst kwam mijn vriendin nog met zo'n lichtsnoer aanzetten. Kost niets, maar kan na 2x gebruik ook met het vuil mee. Doodzonde. Dan betaal ik liever het 10 dubbele voor een product dat lang meegaat.
sir serial @paradoXical23 september 2023 17:21
Laatst kwam mijn vriendin nog met zo'n lichtsnoer aanzetten. Kost niets, maar kan na 2x gebruik ook met het vuil mee. Doodzonde. Dan betaal ik liever het 10 dubbele voor een product dat lang meegaat.
We gebruiken hier al jaren de LSC verlichting, gewone lampen en Smart lampen en ledstrips die we met google aansturen en eigenlijk nooit problemen al helemaal niet met stuk gaan.

Usb sticks en kabels..hdmi werken gewoon
Zelfs goedkope spuitverf blijft plakken..

Kan me daarom niet helemaal vinden in wat je zegt, misschien pech gehad of is het te minderwaardig voor je dat zou kunnen, want ook klantenservice is prima als je werkelijk na 2x gebruik iets kapot hebt..
Qlimaxxx @sir serial24 september 2023 22:08
Nou een ander voorbeeldje… hoewel ik normaal gesproken erg snel kies voor kwaliteit (bang for bucks met de nadruk op bang), is dat met wc-papier anders. Ik koop meestal een voordeelpak bij de supermarkt, 2-laags ofzo. Laatst eens bij de actions gekocht. Los van dat de rollen daar 1/5 aan lengte missen (slimme/sluwe marketing) breekt het vaak al af terwijl je eraan trekt om af te rollen. En dit gaat om wc-papier.

Ik zou nooit een telefoon van honderden euro’s aan een kabeltje van de Action hangen. De Action is prima voor tiewraps, ruitenwisservloeistof, schoonmaakmiddelen en enkele A-merken die ze toevallig hebben staan.

Hun meest luxe dweil is niet bepaald robuust en een luchtbed is vaak binnen enkele keren lek (wellicht bij alle luchtbedden zo).

Als je de Action voor dat soort zaken waardeert dan moeten we op z’n minst concluderen dat er sprake is van een andere standaard voor kwaliteit.
sir serial @Qlimaxxx25 september 2023 00:28
Nou een ander voorbeeldje… hoewel ik normaal gesproken erg snel kies voor kwaliteit (bang for bucks met de nadruk op bang), is dat met wc-papier anders. Ik koop meestal een voordeelpak bij de supermarkt, 2-laags ofzo. Laatst eens bij de actions gekocht. Los van dat de rollen daar 1/5 aan lengte missen (slimme/sluwe marketing) breekt het vaak al af terwijl je eraan trekt om af te rollen. En dit gaat om wc-papier.
Haha nou we hadden laatst Page gekocht bij de AH, duurder kan niet dacht ik maar goed was wel in de aanbieding, maar dan springen de tranen in je ogen als je de billen veegt...die rollen zijn smaller dan standaard, rolletje in het midden is gat groter en dus ook een stuk minder papier, dan kan je beter Action toilet papier gebruiken dan veeg je met een stuk minder pijn in de portemonnee maar goed even serieus...dat was je hier niet mee toch?

De (smart) lampen die wij hier gebruiken doen het nu ongeveer 3 jaar en heb gister even geteld, zijn er zo rond de 30 waarvan er dus nog niet 1 stuk is gegaan maar wel minder dan 1/3 of nog minder dan bijv. de Phillips kosten? (Ik ken wel veel spullen die net na 2 jaar stuk gaan van Phillips) en werkt/reageert gewoon zonder problemen...maar goed misschien luistert china wel de hele dag mee met wat we doen haha

Kabeltjes doen het ook prima en laden gewoon alles goed, in mijn geval de tablets en gamecontrollers, ook in jaren niets stuk gegaan maar wel stuk goedkoper.

Luchtbed en dweil van Action heb ik geen ervaring maar als het snel kapot gaat zijn ze meestal wel heel makkelijk met vervangen en of geld terug... is mijn ervaring dan, bij aanschaf van een lamp wel keer gehad dat deze het niet deed en kon gewoon een nieuwe pakken bijv..
Als je de Action voor dat soort zaken waardeert dan moeten we op z’n minst concluderen dat er sprake is van een andere standaard voor kwaliteit.
Iedereen moet gewoon doen waar hij of zij zich het prettigst bij voelt maar om het als een soort bagger winkel weg te zetten vind ik wel te ver gaan eigenlijk, misschien bedoelde hij inderdaad dat hij andere standaard in gedachten heeft en is prima toch?
Qlimaxxx @sir serial25 september 2023 18:02
Ik koop geen electronica bij de Action, maar zeker niet als het aan het internet hangt. Dan kun je wel lacherig doen over “China kijkt vast mee”, maar de enorme spionage- en hackcampagnes van China zijn er natuurlijk niet omdat ze graag wat meer over onze cultuur willen leren. Stel je voor… wij gaan straks als Westerse samenleving onderuit door landen als China, en door mensen die er zo instaan als jij hebben we ze letterlijk zelf “het pistool in handen gegeven”. Dat is misschien doemdenken, maar enige voorzichtigheid is hier wel op z’n plek als je ziet hoe China met z’n eigen bevolking omgaat. Ik verwacht niet dat wij beter af zullen zijn.
Luchtbed en dweil van Action heb ik geen ervaring maar als het snel kapot gaat zijn ze meestal wel heel makkelijk met vervangen en of geld terug... is mijn ervaring dan, bij aanschaf van een lamp wel keer gehad dat deze het niet deed en kon gewoon een nieuwe pakken bijv..
Misschien denk ik wat meer zo omdat ik ondernemer ben, maar als ik om de haverklap garantie moet claimen kan ik beter een dweil kopen die 30 euro duurder is (overdreven bedrag) dan er een half uur aan spenderen. Time = money, voor ondernemers heel letterlijk, maar voor mensen in loondienst geldt vast ook dat de wel betere invulling van tijd kunnen bedenken.
Iedereen moet gewoon doen waar hij of zij zich het prettigst bij voelt maar om het als een soort bagger winkel weg te zetten vind ik wel te ver gaan eigenlijk, misschien bedoelde hij inderdaad dat hij andere standaard in gedachten heeft en is prima toch?
Ik zeg ook niet dat de Action geen plek heeft. Zoals gezegd ga ik er voor sommige zaken ook naartoe.

Maar als het op veel zaken aankomt dan krijg je waar je voor betaald. En kwaliteit kost nou eenmaal geld. Service trouwens ook. Coolblue is altijd iets van 10% duurder dan de Mediamarkt (uitzonderingen daargelaten), maar de service die je krijgt is dag en nacht verschil. Jij vindt misschien dat Coolblue te duur is, maar die prijzen zijn best goed te verantwoorden.

We zijn verwend in Nederland met gratis en bijna gratis. Van Gmail tot YouTube, can Wish tot Ali express.

Het enige wat komt door een race to the bottom is dat de kwaliteit en service steeds meer een zeldzaamheid worden en dat er veel bedrijven die er betere praktijken (=duurder) op na houden verdwijnen. Dan nog maar eens zien of die prijs zo laag blijft als de concurrentie failliet is.

Voor niks gaat de zon op ;)
sir serial @Qlimaxxx25 september 2023 20:14
Ik denk zelf dat ik niet interessant genoeg ben om af te luisteren, te beïnvloeden ook te nuchter voor.

Ik heb zelf geen vaste winkels voor elektronica ik kijk meestal wie goedkoopste is in pricewatch en daar de bekende winkels van ( dus geen Amazon of Max ict maar Azerty, Megekko en zo wel) meeste garantie loopt tegenwoordig toch via fabrikant, en nu je zegt Coolblue zagen wij hier pas geleden de bus inladen achter de Mediamarkt (laadruimte) dus mja...

Erg veel producten worden gemaakt in China, die zijn allemaal oke behalve als het dan van Alieexpress komt of bij Action te koop?

En ik ga lang niet altijd voor goedkoopste van goedkoopste hoor, in tegendeel..AMD is tegenwoordig vaak sneller maar ik blijf bij Intel, en dan meestal Asus, MSI etc maar als iets prima doet (zoals onze verlichting) vind ik dat ook prima :)
Aldy @paradoXical24 september 2023 09:58
Wat kan er nu aan een lichtsnoer defect raken? Stekker is aan het snoer gegoten of gebruik je het misschien verkeerd, alhoewel, zelfs dat lijkt mij onmogelijk.
Gelukkig zijn er nog mensen die liever 10X zoveel voor iets willen betalen of is 10 dubbel 20X zoveel?
pommer @paradoXical25 september 2023 13:19
Ben het hier zeker mee eens. Heb vaker spullen bij de Action gekocht. Van USB-kabels en waterkokers tot spatels, en een wc-borstel. Echt alles wat ik heb gekocht ging binnen no-time kapot of brak gewoon af. Dit hoor ik overigens ook regelmatig van kennissen om mij heen. Al heb ik toevallig nog één stekkerdoos die het nog doet. Voor standaard pennen of schriftjes is de Action geen probleem natuurlijk.

Maarja, sinds al die ellendige ervaringen kom ik ook nooit meer bij de Action. Goedkoop is duurkoop uiteindelijk. Probeer sindsdien altijd een verhouding/balans te vinden tussen prijs en kwaliteit. Geef liever extra geld uit dan dat ik iets goedkoop koop en het al relatief snel kapot is. Vind ik ook zonde van alle producten. Ik vind persoonlijk dat er sowieso meer op duurzaamheid moet worden gelet ipv al die goedkope weggooi troep.

Je bent uiteindelijk ook duurder uit als je alles van slechte kwaliteit blijft kopen wat ook vaak goedkoop is.
dmantione
@pommer26 september 2023 09:02
Ik vind dat ze hun nut hebben: Enveloppen, papier voor de printer, plakband, elastiekjes, pennen... voldoet allemaal aan de verwachting en haal ik daar.
Bosscope @paradoXical25 september 2023 15:32
Serveertangen van de Action ben ik erg tevreden mee. Kosten 1 euro en ze kunnen tegen een stootje. Niet in een warme pan laten liggen want de plastic bek smelt :)
WillySis @Aldy23 september 2023 15:11
Wat de Action verkoopt zijn voornamelijk partijen die door de originele opdrachtgever zijn afgekeurd. Dat hoeft niet eens aan het product zelf te liggen, maar kan ook aan de verpakking liggen. Er hoeft bij wijze van spreke maar een lettertje scheef te staan en men de partij niet aan. Er zijn ook fabrieken die bewust over produceren. Meestal is het opstarten van een productie duur. Dat wordt aan de opdrachtgever doorberekend. De machines blijven dan gewoon doordraaien totdat die weer voor iets anders nodig zijn. De geproduceerde partij wordt dan met een kleine marge per bulk verkocht.
codebeat @paradoXical23 september 2023 15:58
Wat een onzin zeg, ik weet zeker dat je antwoord nogal vooringenomen bias heeft. Je komt er dus nooit en je weet het niet en geef je bek maar een gooi. Gereedschap bijvoorbeeld is erg goed en scheelt een slok op een borrel als je dat gaat vergelijken met andere doe-het-zelf zaken. Verfgoederen idem dito. Het is maar wat je rondzooi noemt. Als jij 5x meer voor een verfbak wilt betalen nou, dan ga je toch lekker naar de Gamma? Overal verkopen ze 'rotzooi' maar wel tegen een oneerlijke hoge prijs. Neem het Kruitvat bijvoorbeeld. Of neem eens schroeven bij de Gamma, wel mooi verpakt natuurlijk en daar is dan ook de prijs naar. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
jpsch @Blaze8524 september 2023 11:11
Action is afhankelijk van 'restpartijen'. Als die er niet zijn, ligt het product niet bij de Action.
Blaze85 @jpsch24 september 2023 13:37
Wikipedia: "Er zijn zo'n 1500 vaste artikelen en de rest varieert."
Action heeft een behoorlijke steady supply van vaste artikelen hoor. Dat weet iedereen die er al jaren komt.
jpsch @Blaze8524 september 2023 14:35
25% Dus statistisch gezien is de kans groter dat het er niet meer ligt. Nog even los van de prijs.
Aldy @rbr32023 september 2023 14:19
Vroeger ging je voor je plezier naar Blokker. Het was daar ook altijd druk en ze hadden een groot assortiment. Sterk in huishoudelijke artikelen. Nu komt het geregeld voor dat je een kanonskogel door de winkel kan schieten, niet alleen omdat er weinig klanten zijn, maar de schappen staan vaak meters van elkaar af. Vroeger zag je echt vakkenvullers, maar dat is nu niet meer nodig; er wordt niets meer verkocht. Zwak in huishoudelijke artikelen, dus de weg naar Bol.com of naar de stenen winkel Action is snel gevonden.
Willy89 @rbr32025 september 2023 15:03
Blokker heeft online geen bestaansrecht tenzij ze bereid zijn geld toe te leggen op hun online activiteiten onder het mom van extra service.
Wat denk je dat ze met de fysieke retail doen, alle panden, het personeel, overige vaste lasten, de grote voorraden per winkel, de (criminele) derving, noem het maar op. Met iets minder winkels en een betere propositie heeft een Blokker zelfs nu in 2023 nog goud in handen, mochten ze er aan willen werken.
lighting_ @Yordi-22 september 2023 14:08
Bedrijven komen en gaan. Niet elk management kan het bedrijf door een crisis loodsen of kijkt in de toekomst vooruit. De broers blokker geloofden lange tijd niet in internet. Een neef die in management zat wilde meer digitaal maar werd tegengehouden.
Blokker greep mis met bol.com. En als je in een verval zit kom je er bijna niet meer uit. De beeldvorming van klanten blijft eenmaal hangen. Een compleet overhaul vergt een groot investering en dan is het nog onzeker of het lukt.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:24]

Polydeukes @lighting_22 september 2023 15:22
De bedrijven die onderdeel zijn van Mirage Retail (zoals BCC) zijn nou niet bepaald voorbeelden van moderne, innovatieve en vooruitstrevende bedrijven. Niet voor niks gingen grote merken (Bart Smit) ten onder onder hun leiding, of werden met verlies verkocht (Xenos, Blokker, Big Bazar).
Lijkt wel gerund te worden door een clubje oude grijze mannen zonder tijdsbesef.
lighting_ @Polydeukes22 september 2023 16:24
Al die merken waren naar mijn mening al in verval.voor Mirage Retail het overnam.
Big Bazar Xenos Intertoys/Bart Smit Leenbakker Marskramer, CookAndCO waren allemaal onderdeel van Blokker Holding.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:24]

tweaker2010 @lighting_23 september 2023 12:19
Al die merken waren naar mijn mening al in verval.voor Mirage Retail het overnam.
Big Bazar Xenos Intertoys/Bart Smit Leenbakker Marskramer, CookAndCO waren allemaal onderdeel van Blokker Holding.
Je beseft hopelijk dat Mirage Retail enkel een nieuw naampje is voor de Blokker Holding. De problemen bleven bestaan.
lighting_ @tweaker201023 september 2023 14:34
Het feit dat het Blokker holding veranderd is in Mirage Retail is totaal irrelevant voor mijn onderbouwing. Een nieuw imago creëren is moeilijk als je in verval bent

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:24]

FrankSpin 22 september 2023 13:42
En nog steeds in de webshop gewoon open. Ik begrijp echt niet dat consumenten niet beter in bescherming worden genomen.

Op twitter/x zeggen ze dat het nog gewoon geleverd wordt?

https://twitter.com/BCCNL/status/1705179269159174310

[Reactie gewijzigd door FrankSpin op 22 juli 2024 14:24]

JohanNL @FrankSpin22 september 2023 13:43
Je zou maar een bestelling plaatsen, ben benieuwd of je je geld dan nog terug ziet.
dmantione
@JohanNL22 september 2023 13:49
Dat is het geval. De curator is persoonlijk aansprakelijk voor elke verkoop die hij na het faillissement doet. Waarschijnlijk is de webwinkel nog open omdat de curatoren de voorraad op willen maken. Als de curatoren niet leveren, kun je je geld op de curator verhalen.

Op garantie hoef je evenwel niet te rekenen. Eventueel fabrieksgarantie bij de fabrikant. Het is daarom alleen zinnig daar te kijken als je op een koopje uit bent en het garantierisico bereid bent te nemen.
SMGGM @dmantione22 september 2023 13:58
Er is een volgorde waarin een curator schuldeisers zal uitbetalen. Overheden staan bovenaan, consumenten staan onderaan. Ik zou niet veel hoop hebben om iets terug te krijgen van een curator.

Handige tip (niet relevant hier, maar toch): Heb je (recent) betaald via domiciëring aan een failliet bedrijf, vraag zo snel mogelijk een terugbetaling via je bank. Bij een domiciëring mag je tot 8 weken na betaling je geld terugeisen (no questions asked).
Toen een energieleverancier failliet is verklaard in België hebben veel klanten dit gedaan omdat ze hun betaalde voorschotten terug wilde. Bank is verplicht dit terug te betalen (hoe de bank het geld zal terugkrijgen is natuurlijk hun zaak maar jouw probleem niet).
dmantione
@SMGGM22 september 2023 14:11
De vergissing die je hier maakt is het verschil tussen vordering op de failliete onderneming en vordering op de curator zelf. Als de curator na faillissement een koop sluit en niet levert, heb jij een vordering op de curator zelf. De curator zelf is niet failliet, dus speelt ook de volgorde van schuldeisers niet.
FiberSam @dmantione22 september 2023 18:12
En ook dit is fout. Het is niet de curator die een koop sluit, maar de failliete onderneming ('de falliet') die op dat moment wordt bestuurd door de curator. Die kan een koop doorzetten ten behoeve van de afwikkeling van een faillisement. De (failliete) onderneming bestaat namelijk nog steeds: een faillissement heft de onderneming helemaal niet op; die kan dus (min of meer) doorgaan met ondernemen. Alleen is dan de doelstelling om het faillisement af te wikkelen. Mocht de failliet niet leveren, dan heb je een vordering op de failliet. Die valt in de boedelschuld, maar heeft een veel hogere ranking dan een vordering die is ontstaan vóór het uitspreken van het faillisement. Je krijgt je vordering dan vrijwel zeker wel uitbetaald. Maar veel waarschijnlijk is het dat je gewoon het product geleverd krijgt. De curator wil immers alles verkopen om het faillissement af te wikkelen.
Een curator is overigens nagenoeg nooit persoonlijk aansprakelijk.
Tozz @FiberSam23 september 2023 19:53
Een shop (webshop danwel fysiek) openhouden als je als curator weet dat je niet zal leveren lijkt mij een kwestie van bestuurdersaansprakelijkheid.
feuniks @dmantione22 september 2023 14:29
En als je nog van plan bent om via de webshop te bestellen, dan raad ik altijd aan om je credit card te gebruiken. Dan kun je via die kant in ieder geval nog proberen om je geld terug te krijgen als ze niet leveren.
Berlinetta @feuniks22 september 2023 16:26
Ik zit in de laatste fase van garantie, pakket staat op terugsturen, maar dat staat al een week zo, ik ben bang dat ik het kan schudden, maar in principe maakt het niet uit, want dit is al de 4e reparatie....
terror538 @Berlinetta22 september 2023 16:32
Als je iets ter reparatie bij hen had dan blijft het eigendom bij jou. Kan zijn dat je je wel alsnog melden bij de curator om het op te halen/laten verzenden. Zolang ze het kunnen vinden en vast te stellen is dat het van jou is dan behoor je het terug te krijgen.

Het kan alleen weer vervelend worden als het bij een derde bedrijf ter reparatie aangeboden is door BCC, en dat dat bedrijf niet betaald is en het goed onder zich houdt..
enchion @terror53822 september 2023 16:55
"Het kan alleen weer vervelend worden als het bij een derde bedrijf ter reparatie aangeboden is door BCC, en dat dat bedrijf niet betaald is en het goed onder zich houdt.. "

Dit is de realiteit.
BCC doet niks zelf aan reparaties, is alleen dozenschuiver.
Happyme @enchion22 september 2023 21:13
Die reparaties staan gewoon op naam en kunnen prima afgehandeld worden zonder BCC. Ook hier zullen ze verders dingen moeten regelen.
Mag allemaal wat kosten.

Het is spijtig dat BCC het onderspit delft. Ik had het graag anders gezien. Ik wens de medewerkers veel succes en geluk (dat laatste zullen ze nodig hebben bij het vinden van een nieuwe baan!).

[Reactie gewijzigd door Happyme op 22 juli 2024 14:24]

sellh @terror53822 september 2023 18:43
Het kan alleen weer vervelend worden als het bij een derde bedrijf ter reparatie aangeboden is door BCC, en dat dat bedrijf niet betaald is en het goed onder zich houdt..
Is dat reparatiebedrijf daarmee dan niet in overtreding? Het achterhouden van een anders eigendom (niet van het bedrijf dat het je ter reparatie doorgaf) lijkt mij een misdrijf.
Hoewel je als klant misschien niet eens weet welk bedrijf dat is.
dmantione
@sellh22 september 2023 19:13
Ze mogen het niet achterhouden, het is een drukmiddel. Niet zonder reden: Dat derde bedrijf is dan een gedupeerde. Ik zou met het derde bedrijf in gesprek gaan om de schade te verdelen. Helaas... het doet pijn, maar als je het met redelijkheid aanpakt denk ik dat je je apparaat snel gerepareerd terug zult hebben.
terror538 @sellh25 september 2023 08:32
vziw zou een reparateur retentierecht kunnen proberen uit te oefenen. De vraag is dan alleen of dat slaagt. Hoe dan ook, als ze het proberen, wordt het wel echt vervelend voor de eigenaar van het goed.
InfzZ @terror53823 september 2023 12:26
Reparaties bij BCC werden altijd aangeboden bij een derde. Zesgoes in dit geval. Vanuit daar ging alles naar de betreffende reparatiecentra.
i-chat @feuniks22 september 2023 14:50
nergens voor nodig,

zoals @dmantione terecht opmerkt is er dus een verschil tussen: BCC als zelfstandig bedrijf in geldnood (lees voor de faillicementsuitspraak) en De curantor handelend uit naam van de schuldeisers ten behoeve van de schuldeisers. we nu naar de BCC gaat doet koopt dus iets bij de curator. de vraag die je nog zou kunnen stellen is in hoeverre klanten recht hebben op garantie

het grote voordeel van deze aanpak is dat het bedrijf zo lang mogelijk overeind wordt gehouden (in plaats van een boedelveiling) en er dus kans is op een doorstart. het nadeel (voor de curator) is dat er waarschijnlijk niet dit koopt u bij de curator dus u heeft geen consumentenrechten...

meten een beetje pech stappen mensen straks naar de rechter en stellen de curator zelf aansprakelijk voor hun garantieclaims

een aangezien bcc ook vooral veel witgoed verkocht zou je kunnen zeggen dat dit een vrij domme zet is tenzij men echt een manier vind om deze voorraden tegen speciale voorwaarden te verkopen.

punt is wel dat wat @feuniks zegt gewoon geen zin heeft, via je creditcard krijg je in zeer specifieke gevallen mogelijk geld terug als een verkoper niet levert maar A: daar zitten zoveel haken en ogen aan en disclaimers dat je er als consument gewoon niet op kunt vertrouwen. B: het grootste risico bij het open van een TV of wasmachine zit 'm niet in wel of niet leveren maar vooral in wel of niet reparen als het ding na een jaar of 2 kapot gaat.
Jerie @i-chat22 september 2023 16:30
Het is een misverstand dat je maar twee jaar garantie hebt op een wasmachine. De garantie duurt zolang je mag verwachten dat het product blijft werken. Dat je de garantie niet krijgt komt doordat de fabrikant er mee wegkomt en niet civielrechtelijk wordt aangeklaagd.
bytemaster460 @Jerie22 september 2023 19:23
Zo werkt het niet. Die garantie gedurende de te verwachten levensduur is iets tussen koper en verkoper. Niet tussen koper en fabrikant. De fabrikant hoeft niets meer te doen na het verstrijen van de fabrieksgarantie.
Room42 @bytemaster46022 september 2023 23:49
Volgens mij is die "garantie zolang je mag verwachten dat het product blijft werken" niet het 'probleem' van de fabrikant maar van de partij waar jij hem als consument gekocht hebt. Daar heb jij de overeenkomst mee gesloten. Hoe zij dat oplossen met hun leverancier is niet jouw probleem.
bytemaster460 @Room4223 september 2023 17:20
Dat zeg ik toch ook?
Room42 @bytemaster46024 september 2023 19:19
Ja, inderdaad. Excuses! :+
dmantione
@Jerie22 september 2023 18:37
Waar jij het over hebt is wettelijke garantie. Die heb je van de verkoper, niet de fabrikant. De fabrikant komt dus nergens meer weg, hij is niets verplicht, al levert hij vaak toch fabrieksgarantie en die is meestal 2 jaar. Wettelijke garantie loopt veel langer, maar ja, bij een faillissement het dat lastig die op te eisen bij je verkoper.
Happyme @Jerie22 september 2023 21:18
Dit is inderdaad correct.

https://youtu.be/rpCRCCksz3w?si=qJCulLIAP80TPmSi

4:55

Wat ouder maar is nog steeds van kracht hier in de E.U

[Reactie gewijzigd door Happyme op 22 juli 2024 14:24]

bytemaster460 @Happyme24 september 2023 20:18
In dat filmpje wordt dus juist uitgelegd dat die extra rechten die je als consument in Nederland hebt iets tussen koper en verkoper is. De fabrieksgarantie is een gunst van de fabrikant en die houdt gewoon op op de laatste dag van die termijn.
Overigens klopt het filmpje niet. In Nederland ligt nergens de termijn van 2 jaar in de wet vast. Die is genoemd in de Europese richtlijn maar heeft Nederland niet overgenomen. In de andere lidstaten is die wel overgenomen en daardoor denkt iedereen dat er in Nederland ook een minimum van twee jaar geldt. Dat is er niet.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 22 juli 2024 14:24]

Olaf1979 @Jerie23 september 2023 08:23
Dat sie je toch fout. Als consument heb je garantie van de verkoper. Voor de fabrikant ben je geen partij tenzij die fabrieksgarantie levert. Dat is dan een extra recht vovenop de wettelijke garantie.
Wel kan het zijn dat als een fabrikant claims doet over kwaliteit van zn producten je impliciet extra rechten daaraan kunt onlenen.
Verwijderd @i-chat22 september 2023 21:47
Daar is de Consumentenbond met haar juristen het toch echt niet mee eens, quote;

Heb je een product besteld en aanbetaald bij een bedrijf dat failliet is gegaan? Neem dan contact op met de curator en meld je als schuldeiser. Doe dat ook schriftelijk per brief of e-mail. De curator kan vertellen of de bestelling nog geleverd wordt. Als dit niet het geval is, mag je de overeenkomst ongedaan maken. Je kunt het product dan ergens anders kopen.

Nu zal je waarschijnlijk denken, ha! dus klopt het wat er gezegd is hier op Tweakers, maar vervolgens komt het mooiste;

In principe heb je recht op je geld terug, maar je staat achter in de rij van schuldeisers. Dus de kans dat je je geld nog terugkrijgt is erg klein. Vraag de curator schriftelijk om de 'leveringsverplichting' na te komen of om akkoord te gaan met ontbinding van de overeenkomst. En je als schuldeiser voor het betaalde bedrag te erkennen. Als de curator aangeeft de leveringsverplichting na te willen komen, ben je verplicht dit aanbod te accepteren.

Dat betekent dus... is het bedrijf failliet verklaard door de rechter, sluit gezellig aan in de rij, als consument kan je jezelf eveneens als schuldeiser melden maar sta je ergens achter in de rij.

Overigens, ja volgens 6:162 BW is de curator te stellen maar valt die aansprakelijkheid onder de boedel van het failliete bedrijf en zoals iedereen weet, valt van een kale kip niet te plukken en kan je alsnog achter in de rij aansluiten. De lat van persoonlijke aansprakelijkheid ligt enorm hoog en voor zover mij bekend is er in de afgelopen jaren niet of nauwelijks ook maar één uitspraak geweest waarbij een curator persoonlijk aansprakelijk gesteld is - faillissementsfraude daargelaten.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:24]

feuniks @Verwijderd23 september 2023 10:35
Dit gaat over een bestelling die je hebt gedaan bij een bedrijf VOORDAT het failliet ging. Dan ben je inderdaad een schuldeiser die achteraan staat. Bestel je echter NADAT het bedrijf failliet is gegaan, dan bestel je feitelijk niet bij dat bedrijf (dat is immers failliet en dus eigenlijk geen rechtspersoon meer), maar bij de curator van het bedrijf.
Het zou ook raar zijn om als je iets besteld nadat het bedrijf failliet je niet de zekerheid hebt dat het geleverd gaat worden. De curator moet namelijk ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk geld uit uit de boedel gehaald wordt om de schuldeisers te betalen. Zonder de zekerheid dat je daadwerkelijk de spullen krijgt die je koopt, zou de curator dus een uitverkoop kunnen houden, waarbij de spullen op een bepaald moment geleverd gaan worden en ze nooit leveren. Dat zou een geval van oplichting zijn.
comecme @feuniks24 september 2023 14:25
Maar als je feitelijk bij de curator koopt, is die dan ook verantwoordelijk voor de wettelijke garantie?

En zie je eigenlijk ergens op je factuur dat je feitelijk bij de curator hebt gekocht?
feuniks @comecme24 september 2023 15:50
Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat met garantie zit. Ik heb het woord feitelijk bewust zo gebruikt. Ik heb wel eens wat uit een failliete boedel gekocht, maar dat was dan via een faillissementsveiling. Daar stond dan heel duidelijk aangegeven dat de curator (met naam) deze spullen verkocht uit de boedel van het failliete bedrijf. Ik kan me trouwens best voorstellen dat garantie in zo'n geval niet geldt, omdat je de spullen as is koopt.
Dynacomp @feuniks22 september 2023 16:27
Klarna lijkt me in dit geval ook een prima optie. Pas na 30 dagen na levering hoeven te betalen.
moonlander @Dynacomp22 september 2023 16:34
Dat zal de curator denk ik wel uitschakelen ;)
Sfynx @moonlander22 september 2023 18:27
Dat zal de curator denk ik wel uitschakelen ;)
Als de curator dat uitschakelt, maar bestellingen wel nog aanneemt als je vooraf betaalt terwijl de toko al failliet is, dan is er toch gewoon sprake van faillissementsfraude?
Olaf1979 @Sfynx23 september 2023 08:27
In principe is het verboden meer dan 50% aanbetaling te eisen bij een consumenten koop. Dat wil niet zeggen day ee faillissementsfraude is.

Daarvan is sprak als er onterecht middelen uit de boedel wordt ontrokken b.v. door de eigenaar wirdt er 10 minuten voor faillissementsaanbraag een bedrag naar zn prive of andere bedrijf overgemaakt
Sircuri @SMGGM22 september 2023 16:32
Je vergeet even dat de curator zelf helemaal bovenaan staat als eerste schuldeiser.
genosis @SMGGM22 september 2023 18:48
De curator zal zelf eerst loon uit de boedel halen, daarna komt de rest pas aan de beurt. Anders zou niemand curator worden..
byxgm3rx @SMGGM10 oktober 2023 21:30
hoe werkt dit als ik vandaag iets heb besteld bij bcc en het kan opeens niet meer geleverd worden>?
Jaldea @dmantione22 september 2023 13:57
En een fabrikant refereert terug aan de webwinkel met wie ze zaken doen, die dus falliet is.
watercoolertje @Jaldea22 september 2023 14:35
Welnee, ja ze wijzen er vaak wel heen maar uitleggen wat je situatie is (waarom je dus niet bij de verkopende partij terecht kunt) doet wonderen.

Veel producten worden zelfs met de vermelding van fabrieksgarantie op de verpakking/promotie verkocht (vrijwel alle witgoed van a-merken).

Bijna alle hardware voor computers kan je bij elke fabrikant terecht (ook hier geldt voornamelijk a-merken). Geheugenfabrikanten geven zelfs soms levenslange (fabrieks)garantie!
squaddie @watercoolertje22 september 2023 15:18
De fabrieksgarantie wordt door de fabrikant vrijwillig aangeboden, de fabrikant mag daar ook zn eigen voorwaarden aan verbinden of er zelfs mee stoppen. In nederland is wettelijke garantie uitsluitend tussen verkoper en koper en heeft de wet een aantal spelregels waaraan de verkoper en koper zich moeten houden. In het geval dat de verkoper niet meer bestaat is sta je wettelijk gezien met lege handen in het geval van garantieclaim.

Direct tot de fabrikant wenden ipv de verkoper kan resulteren dat je daarmee je wettelijke garantie verspeelt.
watercoolertje @squaddie22 september 2023 15:28
De fabrieksgarantie wordt door de fabrikant vrijwillig aangeboden, de fabrikant mag daar ook zn eigen voorwaarden aan verbinden of er zelfs mee stoppen.
Die kan je toch lezen voordat je iets koopt, en na je koop mogen ze daar helemaal niet van afwijken, dat is namelijk simpelweg oplichting als ze 10 jaar aangeven en maar 2 jaar geven oid.
Direct tot de fabrikant wenden ipv de verkoper kan resulteren dat je daarmee je wettelijke garantie verspeelt.
Als de winkel falliet is (het scenario waar we het nu over hebben toch?) dan gaat die vlieger dus niet op, want dan heb je al geen wettelijke garantie meer.
Kevinp @watercoolertje22 september 2023 15:06
Levenslange fabrieksgarantie is natuurlijk prima.

Maar in Nederland is de verkoper verantwoordelijk voor de garantie en wel zolang je mag verwachten dat een product werkt.

Je gelijk halen is lastig. Maar je kan dus niet na 2 jaar zeggen het werkt niet meer je hebt pech.
watercoolertje @Kevinp22 september 2023 15:21
Maar in Nederland is de verkoper verantwoordelijk voor de garantie en wel zolang je mag verwachten dat een product werkt.
Waar jij hebt over hebt is (specifiek) wettelijke garantie, maar dat heeft niks te maken met fabrieksgarantie dat is gewoon een garantie die de fabrikant vooraf heeft (aan)gegeven en ook na moeten komen. Dat is dus niet door de wet afgedwongen (zoals wettelijke garantie) maar moet wel degelijk gedaan worden als het beloofd is!

https://www.consuwijzer.n...kocht-maar-kapot/garantie
Je gelijk halen is lastig.
Geen idee hoe je daar bij komt, ik heb daar nog nooit issues mee gehad, mijn ervaring is juist dat fabrikanten makkelijker doen dan de verkoper!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:24]

Kevinp @watercoolertje22 september 2023 15:23
Ik bedoel eigenlijk wanneer je dus 1 jaar fabrieksgarantie hebt, en na 2 jaar gaat iets kapot. Dan heb je een "probleem".
watercoolertje @Kevinp22 september 2023 15:25
Ah zo, ja dat klopt, buiten (fabrieks)garantietermijn heb je dan eigenlijk geen rechten meer.

Dat ligt bij wettelijke garantie wel anders, want die is niet voor een vaste tijd maar afhankelijk van de verwachting (hoe die verwachting te toetsen is weet ik niet), al maken winkels daar vaak een (vaste) 2 jaar van in hun communicatie.
aadje93 @watercoolertje22 september 2023 16:07
ik wilde net zeggen. Bosch vaatwasser kaduuk, je belt Bosch service en ze komen gewoon langs. Geen typenummer oid nodig "de meest gebruikte onderdelen hebben we bij ons voor die storingscode" en al helemaal niet de winkel waar ie ooit vandaan kwam.
Stijnvi @Jaldea22 september 2023 14:58
Dat ligt aan de situatie. In Nederland heb je als consument recht op zogenaamde 'wettelijke garantie'.
Die is afhankelijk van de verwachte levensduur van het apparaat, en loopt via de verkoper. Als die failliet is heb je dus een probleem.
MAAR, veel fabrikanten leveren zelf ook nog een 'fabrieksgarantie', of 'beperkte garantie'.
Dit is een zogenaamde 'commerciële garantie'.
In Nederland hoeft een producent geen fabrieksgarantie te leveren, maar veelal doen ze dit toch.
Voor een deel uit goodwill, en waarschijnlijk ook omdat ze dit in andere landen wel verplicht zijn.
Meestal is dit een jaar, maar op witgoed is dit vaak 5 of soms wel 10 jaar, omdat witgoed natuurlijk ook een veel langere levensduur heeft dan 'normale' elektronica.

Deze fabrieksgarantie wordt rechtstreeks tussen de consument en de fabrikant geregeld.
Als de verkoper failliet is kan je als consument wel nog steeds aanspraak maken op de fabrieksgarantie.
Maar de voorwaarden voor die garantie zijn bij iedere fabrikant, en veelal zelfs bij ieder product anders.
Dat komt omdat dit valt onder de noemer 'commerciële garantie', in plaats van 'wettelijke garantie'.
Dit is dus niet wettelijk is geregeld, maar het is een 'overeenkomst' tussen de fabrikant en de consument.
Je kunt het zien als een soort 'feature' van een apparaat. Jij koopt een laptop, en een van de 'features' is een fabrieksgarantie van een jaar.
Bij sommige fabrikanten kan je bijvoorbeeld ook extra garantie kopen. Dit is ook 'commerciële garantie'.
Praktisch gezien is fabrieksgarantie dus eigenlijk een gratis meegeleverde extra garantie.


EDIT:
Ter verduidelijking, een fabrieksgarantie is een aanvullende garantie. Dit komt dus niet in de plaats van de wettelijke garantie, maar er bovenop.

Hier als voorbeeld ook nog de informatiepagina over de fabrieksgarantie van Apple:
https://www.apple.com/nl/...s-universal-warranty.html

[Reactie gewijzigd door Stijnvi op 22 juli 2024 14:24]

dmantione
@Jaldea22 september 2023 14:13
Dat is het goed recht van de fabrikant, maar er zijn fabrikanten die wel degelijk fabrieksgarantie leveren. Moet je uitzoeken.
bytemaster460 @dmantione22 september 2023 19:31
De meesten geven fabrieksgarantie want de meeste verkopende partijen willen de sores niet van het zelf moeten gaan repareren. Producten zonder fabrieksgarantie zullen de verkopers niet snel kopen. Die willen een defect product kunnen aannemen van de klant en willen doorsturen naar de fabrikant.
dmantione
@bytemaster46022 september 2023 19:54
Klopt helemaal. Het is evenwel uiteindelijk de beslissing van de fabrikant om ook rechtstreeks garantieverzoeken van consumenten te accepteren. Veel doen dat, maar een fabrikant die dat weigert doet (in dit geval helaas) niets verkeerds.
bytemaster460 @dmantione22 september 2023 20:03
Als een fabrikant fabrieksgarantie afgeeft maakt het niet uit of de verkoper of de koper die garantie komt claimen. Fabrikanten hebben geen plicht tot het geven van fabrieksgarantie. Als ze die geven komen ze er ook niet meer onderuit.
JayPe @dmantione22 september 2023 13:59
Curator heeft tot taak de resterende boedel ten gelde te maken, ten einde de schuldeisers te betalen. Er is een bepaalde schuldeiser die hierbij te allen tijden voorrang krijgt: de Belastingdienst.

Natuurlijk kan je prima iets kopen uit de failliete boedel. Maar als de curator niet levert,.. weet ik niet wie er aan het kortste eindje trekt. Misschien niet vooruitbetalen.
dmantione
@JayPe22 september 2023 14:09
Een bestelling die voor faillissement is geplaatst is een vordering op de failliete onderneming. Een bestelling na faillissement is een vordering op de curator (zijn bedrijf of zelfs zijn persoon). Die is niet in faillissement. Dus jij als koper trekt dan aan het langste eind.
rneeft @dmantione22 september 2023 15:26
Hoe de curator aansprakelijk is, kan je een product dat je vandaag koopt nog binnen 14 dagen retourneren? (En natuurlijk je geld terug krijgen)
dmantione
@rneeft22 september 2023 15:38
Ik zou zeggen van wel, als de curator besluit dat een verkoop doen in het belang van de schuldeisers is, is hij niet zomaar van de wettelijke bepalingen rond verkoop uitgezonderd en dus ook niet van het retourrecht. Ik denk wel dat je de problemen aan het opzoeken bent als je bij leegverkoop nog gaat proberen iets te retourneren.
Tweakerino @dmantione22 september 2023 20:31
Wat een zever verkoop jij eigenlijk? Waarom zou een curator persoonlijk aansprakelijk zijn?
dmantione
@Tweakerino22 september 2023 20:33
https://www.dirkzwager.nl...elijkheid-van-de-curator/
Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie dat de curator verplichtingen uit een koopovereenkomst niet nakomt
aikebah @dmantione23 september 2023 00:18
Beter lezen, want dat is één van de voorbeelden van aansprakelijkheid in hoedanigheid
wow7 @dmantione22 september 2023 16:01
Van persoonlijke aansprakelijkheid is sprake indien de curator zijn zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden.
Deze zorgvuldigheidsnorm word lastig omdat als jij geen inzicht in de bedrijfsvoering en welke keuzes de curator maakt je niet weet wat hij uitvoert en onder welke omstandigheden.

Je maakt namelijk een denk fout want aansprakelijkheid wordt niet snel vastgesteld

Van persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is niet zomaar sprake. Volgens de Hoge Raad komt de curator een zekere mate van vrijheid toe. De curator dient zich te richten naar het belang van de boedel, maar het is in beginsel aan zijn inzicht overgelaten op welke wijze en langs welke weg dat belang het beste kan worden gediend. Het is niet de bedoeling dat een curator gedurende zijn taak bevreesd moet zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Dus om zomaar te zeggen hij is aansprakelijk is heel heel erg kort door de bocht.
dmantione
@wow722 september 2023 17:21
Sorry, maar een curator kan geen delen van de boedel verkopen zonder die te leveren. Dus, de winkel open laten zonder te leveren is zonder enige twijfel persoonlijke aansprakelijkheid.
DragonStorm99 @dmantione22 september 2023 19:54
-

[Reactie gewijzigd door DragonStorm99 op 22 juli 2024 14:24]

dmantione
@DragonStorm9922 september 2023 19:57
Dat is niet juist. De verkopende winkel is verantwoordelijk voor alle plichten betreffende garantie. Fabrieksgarantie is geen recht, maar extra service van de fabrikant, waar je vaak op terug kunt vallen als de verkopende winkel niet meer is.
R4gnax
@dmantione26 september 2023 17:52
Op garantie hoef je evenwel niet te rekenen.
Nou. Dat is een interessant geval, eigenlijk.

Je koopt vziw dus inderdaad bij de curator, die aansprakelijk is als verkopende partij.
(De originele rechtspersoon BCC is feitelijk opgeheven.)

Dat is ook waarom je, bij een koop die pas gestart is nadat het faillisement uitgesproken is, niet in de situatie komt waar je kunt fluiten naar je geld en achteraan aan mag schuiven als laagste prioriteit schuldeiser aan het adres van de originele rechtspersoon.

Nu wil het zo zijn dat er een EU Richtlijn bestaat, 2019/771 inzake de verkoop van goederen aan consumenten.
Dit is de richtlijn waaruit het begrip 'wettelijke garantie', of liever: 'conformiteit met koopcontract' (want 'wettelijke garantie' bestaat niet) voorvloeit.

In de basis vallen alle koopcontracten voor de levering van goederen aan consumenten onder deze richtlijn; en worden er daarna een paar gevallen van uitgezonderd. Één zo'n uitgesloten geval is verkoop via een executieveiling.

Maar, hier blijft de-verkoper-voorheen-bekend-als-BCC gewoon opereren als een normale winkel. Dit is geen executie-veiling.
Dus is de verantwoordelijke rechtspersoon voor deze verkopende partij, dwz. de curator, volgens deze Richtlijn gewoon aansprakelijk voor (non-)conformiteit.

Daar kan volgens de Richtlijn enkel van afgeweken worden als op individuele basis expliciet wederzijds overeengekomen wordt om de aansprakelijkheidstermijn te verkorten. Deze kan echter vziw van rechtswege niet korter gemaakt worden dan 12 maanden.

Je zult dus minimaal altijd een jaar 'winkelgarantie' hebben voordat je terug moet vallen op de fabrieksgarantie.
Wat ook wil zeggen dat als de curator binnen een jaar de zaak afwikkelt; BCC finaal opdoekt; en jij alsnog met een defect product komt te zitten binnen dat jaar, de curator nog steeds aansprakelijk is. Dwz. er moet dan alsnog een kosteloze reparatie geregeld worden, of het contract kan ontbonden worden en je hebt recht op je geld terug.

Omdat er hier geen sprake is van een executieveiling, vallen al deze verkopen ook nog gewoon onder andere wetgeving inzake de consumentenkoop. Zo zul je bij een koop op afstand via de BCC webwinkel ook gewoon nog steeds je 14 dagen herroepingsrecht uit moeten kunnen oefenen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:24]

Sandwalker @JohanNL22 september 2023 14:34
Betalen bij aflevering en er is niet echt een probleem. Ook de mogelijkheid om in de winkel wat scherper te onderhandelen.
Zwelgje @JohanNL22 september 2023 19:07
Als je iets koopt dan zie je je geld inderdaad niet meer terug, dat is de essentie van een aankoop doen
GoT.Typhoon @JohanNL22 september 2023 19:41
Je kan toch met cc betalen?
MrFax @JohanNL22 september 2023 22:44
Alle verkopen *na* faillissement zijn de verantwoordelijkheid van de curator en deze moet na faillissement dus leveren. Het kan niet zo zijn dat ze nu gratis geld kunnen ophalen van klanten.
Harold Finch @FrankSpin22 september 2023 13:45
Bovenaan de frontpagina staat nu wel een melding:
Informatie over de faillissementen van BCC Lees meer
Maar verder ben ik van mening dat de website gewoon offline gehaald zou moeten worden. Of ten minste de betaalmogelijkheid uitgeschakeld zou moeten worden.


Wat betreft het Twitterbericht. Het addertje onder het gras is hierbij natuurlijk:
"Als het op voorraad is"
Ik weet niet hoe goed het voorraadsysteem werkt op de BCC website, maar het zou niet de eerste keer zijn dat voorraden op de website niet overeenkomen met de daadwerkelijk voorraad in het magazijn. Ondanks dat BCC leuk zegt dat er gewoon geleverd wordt, een bedrijf dat failliet is verklaard is buitengewoon onbetrouwbaar en onvoorspelbaar.

[Reactie gewijzigd door Harold Finch op 22 juli 2024 14:24]

reneflo @Harold Finch22 september 2023 13:49
Die pagina is ook mooi:
Waar vindt u meer informatie?
Klanten van BCC
Informatie voor klanten van winkels en de webshop van BCC vindt u hier.
De 'hier' is niet klikbaar, dus die pagina is alle informatie die er voor klanten beschikbaar is. Dat is vrij weinig :|
Harold Finch @reneflo22 september 2023 13:54
Vrij weinig inderdaad... Hoewel ik besef dat de werkelijkheid weerbarstiger is, in principe zou het voldoende reden voor klanten moeten kunnen zijn om niets meer bij BCC te bestellen.
Nas T @Harold Finch22 september 2023 13:53
Maar verder ben ik van mening dat de website gewoon offline gehaald zou moeten worden. Of ten minste de betaalmogelijkheid uitgeschakeld zou moeten worden.
Daar ben ik het niet mee eens. Zoals eerder is uitgelegd, zal de curator nog spullen van BCC mogen verkopen voor de afhandeling van het faillissement, maar dan zou ik dat ondubbelzinnig en duidelijk vermeld willen zien op de website. Ik zou namelijk behoorlijk boos worden als blijkt dat ik niet wist dat ik producten zou kopen van een failliete partij, plus de daarbij geldende verwachtingen (rondom retour/garantie) en dergelijke.
R4gnax
@Nas T26 september 2023 18:00
Zoals elders uitgelegd: de rechtspersoon die als verkopende partij optreedt bij bestellingen na het faillisement is niet meer BCC zelf, maar is de curator. En het is geen executieveiling, dus vallen deze koopovereenkomsten onder de relevante EU Richtlijnen inzake consumentenkoop.

Vziw wil dat dan ook zeggen dat de curator aansprakelijk is voor non-conformiteit van wat er verkocht wordt.
En dat je daarnaast bij koop op afstand ook nog gewoon gebruik moet kunnen maken van je 14 dagen herroepingsrecht.

Het is trouwens wel een interessant geval wat er op de factuur zal staan als naam en contactgegevens van de verkopende partij.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:24]

DeCo @Harold Finch22 september 2023 13:54
het is dat je het nu zegt, anders was die banner in het lichtblauw me niet zo opgevallen
icall5s @Harold Finch22 september 2023 16:33
Website offline halen lijkt me niet heel slim. Schuldeisers en klanten met bijvoorbeeld een RMA in behandeling moeten kunnen weten wie de curators zijn en hoe ze deze kunnen bereiken. Ook kun je dan niet meer facturen of andere communicatie downloaden.
alexrins @FrankSpin22 september 2023 14:38
De website is al een tijd "dicht" hoor, er zit een overlay overheen waardoor je niet meer kan klikken / het grijs is. Alleen als je nog je best doet met vernieuwen en dan snel klikken, kom je op de volgende pagina.
souljah1h @alexrins22 september 2023 19:35
Cookies accepteren?
Polydeukes @alexrins22 september 2023 15:00
Wat bedoel je precies? Want ik kan gewoon een tv in mijn winkelmandje klikken... Uiteraard ga ik niet testen of ik kan betalen...
rjmno1 @FrankSpin22 september 2023 14:03
Bestel daar maar niks meer.
Omdat ze failliet zijn had ik al op het nieuws gezien.
riotrick @FrankSpin22 september 2023 14:07
De winkel in Apeldoorn is ook gewoon nog open. Zullen nog wel meer filialen open zijn ook.
gorgi_19 @FrankSpin22 september 2023 14:31
In de tweet zeggen ze:

Als het op voorraad is, wordt er gewoon geleverd.

Het is niks anders dan een leegverkoop / faillisementsverkoop, zoals je die wel vaker ziet. Bestaande voorraden zo veel mogelijk te gelde maken. Nieuwe voorraad komt er niet; leveranciers die zullen nog wel geld van ze tegoed hebben en willen eerst geld zien, of minimaal zekerheden hebben, voordat ze weer gaan leveren.

Ze moeten toch af van hun voorraden.

[Reactie gewijzigd door gorgi_19 op 22 juli 2024 14:24]

Andros @gorgi_1922 september 2023 14:56
Wat als die bestaande voorraad nog niet is betaald bij de leverancier, mogen ze die dan alsnog verkopen? Soms gaan leveranciers dan hun spullen weer ophalen, de redenering is volgens hen dat de geleverde spullen niet eigendom zijn van de failliete onderneming omdat de rekening nog open staat. Voorbeeldje:

https://www.gelderlander....t-zeer-redelijk~a554adc6/

Ik kan me voorstellen dat er een of andere leverancier van dure tv's en witgoed dit ook gaat proberen en mijn normale verstand zegt dat ze een punt hebben. Juridisch schijnt dit anders te liggen.
DNN!S @Andros22 september 2023 15:27
Het complete verhaal is wel dat die glasleverancier het glas heeft teruggegeven omdat het volgens zijn jurist niet houdbaar zou zijn.
https://www.gelderlander....nverwachte-hoek~a9b351b1/
dmantione
@Andros22 september 2023 15:52
Belangrijk is of er een eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Als er niets is geregeld verandert het eigendom bij levering en bepaalt de curator of de voorraad verkocht wordt of teruggegeven wordt. Dan geldt de volgorde van schuldeisers.

Bij een eigendomsvoorbehoud zal de curator de voorraad bewaren, uitzoeken of het voorbehoud rechtsgeldig is, en dan mag de voorraad opgehaald worden. Soms na betaling van kosten omdat de curator mensen naar het pand moet sturen e.d.

Vaak wordt kort voor het faillissement geprobeerd onbetaalde spullen op te halen. Op dat moment is men nog plichtig, dus kun je nog deurwaarders langs sturen en beslag e.d. leggen. Heel kansrijk is dat meestal niet. Een faillissement dient immers om dat soort individuele handelingen te blokkeren zodat een curator in het belang van alle schuldeisers kan handelen. Zodra leveranciers dat proberen zal dan ook meestal heel snel formeel het faillissement aangevraagd worden.
R4gnax
@Andros26 september 2023 18:05
Wat als die bestaande voorraad nog niet is betaald bij de leverancier, mogen ze die dan alsnog verkopen? Soms gaan leveranciers dan hun spullen weer ophalen, de redenering is volgens hen dat de geleverde spullen niet eigendom zijn van de failliete onderneming omdat de rekening nog open staat.
Het correcte antwoord daar is: dat hangt van de vorm van de leveringsovereenkomst af.

Als daarin bijv. overeengekomen is dat er overdracht van eigendom plaatsvindt op moment van levering en er dan per verkoop een marge afgedragen moet worden, dan was BCC reeds eigenaar; mogen zij deze onbetaalde voorraad gewoon uitleveren; en mag de leverancier achteraan aan gaan sluiten als schuldeiser.

Zulke leveranciers zullen daar voorzichtig mee om gaan, want zodra zij gaan claimen dat zij nog steeds eigenaar zijn kan dat de curator ook mogelijkheden geven. Deze zou bijv. een vies spelletje kunnen gaan spelen en de voorraad in kwestie in gijzeling houden totdat de leveranciers een met terugwerkende kracht stevig gepeperde rekening gaan betalen voor de opslag en beveiliging van hun eigendom in de magazijnen van BCC.

Alles in zo'n situatie staat of valt met wat er in de leveringsovereenkomst staat.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:24]

blorf @FrankSpin22 september 2023 14:41
Ik was er toch al niet heen gegaan met die cookie-dwang. :+
bytemaster460 @FrankSpin22 september 2023 19:20
De webshop blijft op last van de curator. Dan is er ook garantie dat er geleverd wordt. Het zorgt ervoor dat voorraadproducten nog tegen een normale prijs worden verkocht en de schulden verkleind worden. Je loopt geen risico meer op niet leveren. Alleen de garantie loopt dan niet meer via BCC.
R4gnax
@bytemaster46026 september 2023 18:16
Alleen de garantie loopt dan niet meer via BCC.
De garantie - cq. de aansprakelijkheid voor non-conformiteit - zal er echter nog steeds zijn, want er is geen sprake van een executieveiling. Het is nog steeds een normale koopovereenkomst zoals deze onder EU Richtlijn 2019/771 gedefinieerd is. Die aansprakelijkheid zal door de curator gedragen worden; en die zal wel een derde partij duiden die voor de afhandeling moet zorgen.

Voor de duidelijkheid: daar wil je niet aan beginnen.
Ik heb familie die met een computersysteem dat gat in ging. De partijen die hiervoor aangewezen worden zijn vooral zo goedkoop mogelijk. Bereikbaarheid nul-komma-nul; tijdigheid nul-komma-nul; en een flink groot vraagteken over de kwaliteit van het herstel; en de kundigheid en zorgzaamheid.

De computer in kwestie moest bijvoorbeeld afgeleverd worden bij een no-name firma midden op een afgelegen industrieterrein; waarna het maanden duurde voordat het bericht kwam dat de reparatie afgerond was en weer opgehaald kon worden. Kwam terug met een gigantische deuk in de onderkant van de kast. (De hele onderkant kwam in het midden grofweg een centimeter omhoog.) Antwoord reparateur: "ja, hoezo een probleem? Hij doet het toch?"

Het was in dat geval gewoon simpelweg beter geweest om defecte hardware gewoon zelf te vervangen en RMA met de fabrikant in gang te zetten; of als hardware-leek zijnde ermee naar een normale 'computerzaak op de hoek' te gaan, zoals die er destijds nog redelijk wat waren, en gewoon je verlies te nemen en te betalen voor onderzoek+reparatie.

Maar stel je voor dat je dus zo'n geval trekt met een artikel wat iets minder makkelijk te vervoeren is, en waar je minder makkelijk nog zelf iets aan kunt repareren. Zoals een wasmachine of wasdroger.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:24]

bytemaster460 @R4gnax26 september 2023 22:22
Flink verhaal, maar ik zeg toch nergens dat die garantie er niet meer zal zijn? Ik zeg alleen dat die dan niet meer via BCC loopt.
Oon @FrankSpin22 september 2023 16:03
Hebben ze überhaupt iets op Twitter gemeld over het failissement, of alleen als reactie op vragen?

Dacht ik kijk even maar je mag op Twitter tegenwoordig zonder in te loggen alleen een exacte tweet (en niet eens de tweet waar het een reactie op is) bekijken, doorklikken naar het profiel kan niet eens meer :+
GoT.Typhoon @FrankSpin22 september 2023 19:41
Je kan toch gewoon met cc betalen?
TheZenMeister @FrankSpin23 september 2023 06:57
Je kan er ook goede deals krijgen.
Een kennis heeft een Apple TV op kunnen halen voor 80 euro nieuw in doos.
mbb @FrankSpin23 september 2023 11:05
Ik vind het ook onverantwoord. Misschien moeten we de banken aanschrijven die de back-end van deze webshops runnen? Dat ze mogelijk helpen fraude te faciliteren?

Maar eigenlijk moet de wet gewoon aangepast worden dat consumenten vooraan staan als schuld-eisers, en banken achteraan. Dan zullen curatoren hier beter op moeten letten, want dit kost ze dan te veel geld.

En dan zullen banken die het bedrijf geld lenen (en dus inzicht hebben in financier van het bedrijf) namelijk iets meer gemotiveerd zijn om op tijd de stekker eruit te trekken. Zodat er op dat moment nog gewoon geld over is om personeel en leveranciers te betalen.

Ja, bedrijven gaan misschien iets eerder failliet. Maar de schade van faillissementen wordt dan niet langer op de rest vd economie afgewenteld, en voorkomt hopelijk groter leed. (Toeleveranciers die failliet gaan, mensen op rand van armoede die aangekocht witgoed nooit ontvangen)
dubbi3 22 september 2023 13:41
Jammer voor de medewerkers maar dit zat er natuurlijk wel een keer aan te komen. Ik denk dat vrijwel elke (fysieke) winkel steeds meer gaat worstelen met welke plek ze in de markt inneemt qua positionering.
kozue @dubbi322 september 2023 13:52
Ik vind het eigenlijk heel jammer hoe fysieke winkels zo kapot worden gemaakt door dat online gebeuren. Steeds meer producten kun je alleen nog maar online krijgen. Dat is prima als je van online shoppen houdt, maar ik vind er voornamelijk een hoop nadelen aan zitten en weinig voordelen. Straks wordt ik gedwongen meer online te gaan doen omdat de rest dat voor mij bepaalt. Ik hoop dat er weer eens een tegenbeweging komt, want het internet is allang al niet leuk meer.
Vigni @kozue22 september 2023 14:21
De kwaliteit van de producten op online shoppen is drastisch achteruit gegaan en ik hoopte dat dat het verschil zou maken, maar ook dat is iets wat de meerderheid voor ons bepaald. Fast fashion is daar een groot voorbeeld van.
PvdVen777 @Vigni22 september 2023 14:58
Klinkt wel heel erg selectief die uitspraak.
Mijn scheerapparaat, stofzuiger, wasmachine, televisie, kleding, keukengerei etc. etc. is exact hetzelfde en dezelfde kwaliteit als in de winkel, tenzij je bewust bij discount 'Aziatische bulkreuzen' koopt.

Als de winkel niet zelf iets toevoegd* behalve dan dat ik mijn aankoop in de winkel vooraf kan aanraken dan ga je het niet meer voor elkaar krijgen om winst te maken vrees ik. (*bijv : vooraad die ik direct mee kan nemen, kennis/voorlichting, reparatiedienst etc.)
buzzlightyear @Vigni22 september 2023 15:10
Je kunt online prima goede kwaliteit kopen, kwestie van het juiste merk kopen. Je betaalt echter voor kwaliteit en vele consumenten hebben dat er blijkbaar niet voor over.
Bijv. een T-shirt wat ik koop kost ergens tussen de 50-70 euro waar ik vervolgens jaren plezier van heb zonder verlies van kleur etc. Als ik een t-shirt bij de Primark zou bestellen zou ik die verwachting niet hebben.
RagingRaven @buzzlightyear22 september 2023 15:42
Probleem is alleen dat ook de 'juiste' merken steeds goedkoper moeten gaan produceren willen ze in de online markt mee blijven doen.
Want wat is (meestal) de enige leidraad voor een aankoop? de prijs.
Dus als de eindklant steeds alleen bij de goedkopere plek wil kopen zal een verkoper dus vragen om goedkopere producten die er op het oog hetzelfde uitzien en dezelfde specificaties hebben, maar ondertussen gebruikmaken van goedkopere onderdelen, want goedkoper betekent meer verkopen.
Dit zie je al jaren gebeuren in kleding, waarbij ook bij de bekende(re) merken de kwaliteit steeds meer terugloopt, maar je ziet dit langzaam ook gebeuren in andere markten.
Tuurlijk zijn de bekende merken nog steeds wat duurder dan de goedkope(re) merken en is de kwaliteit daarvan hoger dan die van de goekope(re) merken, maar over het geheel gezien worden veel producten van mindere kwaliteit en de online verkopen hebben hier zeker aan bijgedragen.

Is daar direct een oplossing voor? nee waarschijnlijk niet, tenzij we met zijn allen weer bereid zijn meer te betalen, maar ja daar is de online markt toch niet of nauwelijks op ingericht.
Vigni @RagingRaven22 september 2023 16:29
Exact dit is wat ik bedoelde. Een hoop kledingmerken zijn een schim van de kwaliteit waar ze voor stonden om te kunnen blijven concurreren en als ze kleding lijnen hebben met hogere kwaliteit die ze eerst voor een schappelijke prijs aanboden zijn die nu stukken prijziger geworden.
PjotterP @Vigni22 september 2023 18:28
Ik ben het hier sterk mee oneens.

Er is door de komst van het internet enorm veel meer producttransparentie en kennis. Waar je vroeger voor een productsoort naar je lokale retailer ging, die je een gekleurde selecte kon voorhouden waar je dan maar uit koos, kan je via het internet veel beter de beste kwaliteit van een product in z'n soort vinden. Soms ook meer op professionele markten gerichte producten die veel langer meegaan dan de consumentenversies.

Zie maar eens een dell latitude 9000 series te vinden bij een retailer. Of professioneel stofzuig apparaat, etc.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 14:24]

Vigni @PjotterP22 september 2023 19:03
Het hangt echt zeer van de productcategorie af. Voor een aantal ben ik het zeker met je eens (zoals bepaalde electronica), maar voor andere categorieën wordt de online markt overspoeld met goedkopere lagere kwaliteit producten. Denk aan fast fashion, meubels of zelfs boeken.
Peenutzz @kozue22 september 2023 14:24
Niet alleen het online gebeuren. In een gat als Oss hebben ze al het lef om om en nabij de 5000 euro per maand te vragen voor een winkelpand van 80 tot 100 vierkante meter, alleen omdat het in het centrum ligt, kun je nagaan wat de BCC hier maandelijks mocht aftikken. Tel daar een man of 10 personeel bij op, dat betekent een maandomzet moeten draaien van minstens 50000 euro. Was al onhoudbaar vanaf het begin.
Marcel Br @Peenutzz22 september 2023 14:37
Minstens 500000 omzet per maand bedoel je denk ik.
aadje93 @Peenutzz22 september 2023 16:00
5000 huur, en 10 man personeel voor 50k/maand.

Waar krijg ik zulk goedkoop personeel :+
dez11de @aadje9322 september 2023 16:16
Ik hoorde toevallig dat er wat oud BCC medewerkers op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.
Peenutzz @aadje9322 september 2023 17:15
Is een beetje heel erg nattevingerwerk, dat snap je wel. Die 5000 is voor 100 vierkante meter, de BCC is wel wat groter dan dat. Personeel is lastig te schatten, paar man fulltime, paar man parttime, vandaar de minstens :P
aadje93 @Peenutzz22 september 2023 17:41
daarom rekenen we altijd in FTE ;) dat vergelijkt makkelijker.
buzzlightyear @kozue22 september 2023 15:04
Fysieke winkels worden niet ‘kapot’ gemaakt. Ze laten zich kapot maken door zich niet tijdig aan te passen aan de immer veranderende wensen/verwachtingen van de klant en verandering van de samenleving. Desnoods door je zelf te heruitvinden en bijvoorbeeld je fysieke winkel te sluiten en je puur op online verkoop te richten. BCC is blijkbaar niet in staat geweest zich aan te passen.
Zelfde principe geldt ook voor webwinkels: ook daar is concurrentie en die vindt steeds minder plaats op prijs maar op bijv. service in het algemeen, additionele services zoals het aansluiten van je wasmachine en transparantie in gemaakte afspraken en het nakomen daarvan.
dmantione
@buzzlightyear22 september 2023 22:02
Er zijn ook externe factoren: Zo was elektriciteit en gas het afgelopen jaar peperduur, maar ja, zo'n winkel moet toch warm en verlicht zijn. Gemeenten verhoogden totdat de klanten wegbleven elk jaar de parkeertarieven (los van het feit dat de boeteterreur mensen sowieso niet happig maakt om naar het centrum te rijden). Dan was er corona: Kosten liepen door, inkomsten niet... en bovendien zorgde corona ervoor dat degene die nog niet on-line kocht, werd opgevoed om on-line te kopen.

Het is dus niet alleen individueel gebrek aan aanpassingsvermogen, maar ook de omgeving die steeds minder vriendelijk wordt voor grote kooppaleizen.
aadje93 @buzzlightyear22 september 2023 16:01
inderdaad, de kruidenier, groenteboer, slager (al is die weer in opkomst door "lokaal en luxe".
gbspeel @kozue22 september 2023 14:23
Dat ben ik met je eens. Een tijd lang heb ik nog gepoogd om zo veel mogelijk bij lokale winkeliers te kopen, maar steeds vaker kwam ik onverrichter zake thuis. Bestellen in de winkel resulteerde vaak in minimaal een week levertijd, plus dat ik nog een keer naar de winkel moest. Winkelier verkoopt minder, houdt vervolgens nog minder op voorraad en zo versterkt het effect zichzelf tot de rek er uit is.
Palomar @kozue22 september 2023 14:34
Voor de meeste mensen en productgroepen is online een prima alternatief. Je bent goed beschermd en mag het ook terugsturen als het product niet bevalt. De meeste producten koop ik daarom ook online. Bijvoorbeeld een televisie wil je misschien wel in het echt zien, maar dan nog is het de vraag of het beeld op een demomodel in een drukke winkel representatief is voor hoe het er in jouw woonkamer uitziet. Zelfde met audioproducten. Ik ga dan vaak toch op reviews af en als die overwegend positief zijn dan heb ik er voldoende vertrouwen in om een dergelijk product ongezien te kopen (ik zie niet in waarom ik niet tevreden zou zijn met een product als 90% van de mensen dat wel is).

De enige keren dat ik naar een mediamarkt oid ga is om bijvoorbeeld van een nieuwe telefoon te proberen hoe snel de interface is en hoe het beeld is. Dat is dan meestal geen verrassing, omdat de reviews al zeiden dat ie snel is en een mooi beeld heeft.

Voor mij voldoen (video)reviews grotendeels om een beeld te krijgen tov het fysiek uitproberen in de winkel.

Blijven natuurlijk altijd niche producten zoals muziekinstrumenten e.d. die men echt zelf wil proberen. Die winkels blijven vast wel bestaan. Maar voor veel winkels waarbij online een goed en goedkoper alternatief is, is het de vraag hoe lang die nog bestaan...
Polydeukes @Palomar22 september 2023 15:05
Eens.. Enige wat ik ook nog grotendeels in fysieke winkels koop is kleding en schoenen. Hoewel je dat meestal ook (gratis) kunt terugsturen pas ik het toch liever even in de winkel. Is ook wat duurzamer dan steeds alles terugsturen. Alleen als ik zeker weet dat de maat mij past (zit altijd tussen M en L in), koop ik kleding en schoenen online (en dan nog valt het wel eens tegen)...
lowfi @kozue22 september 2023 14:38
Ik heb duidelijk een andere mening. Kleding electronica etc koop ik online. Alles wat ik in mijn mond stop lokaal (bij de boer, supermarkt e.d.).

Wat is de toegevoegde waarde nog van een winkel als bcc voor een TV? Iedereen verkoopt dezelfde tv. Service?
geert1 @kozue22 september 2023 14:44
In de meeste gevallen zie ik juist het voordeel niet meer van een fysieke winkel. Vaak worden expertise en service genoemd als voordeel van de stenen winkel maar dat klopt lang niet altijd. Wel in het geval van serieuze speciaalzaken, maar niet bij de BCC, Expert of Mediamarkt.

Aanspraak doen op garantie gaat meestal goed in beide gevallen, net als een vraag beantwoord krijgen. Soms is de fysieke winkel wat beter geïnformeerd, soms juist minder. De fysieke winkel is ook lang niet altijd sneller want ze kunnen nooit alles op voorraad hebben. Dus kom je vaak zonder product thuis, en mag je later nog eens komen om een bestelling op te halen. De brandstof/parkeerkosten zijn dan al snel hoger dan de verzendkosten van een webwinkel. Ook ga je automatisch uit van wat de fysieke winkel in het aanbod heeft, in plaats van wat er zoal bestaat in totaal.

Daarentegen worden de online productinformatie en service over het algemeen alleen maar beter. Ik krijg een veel completer beeld van een product in een webwinkel dan in een fysieke winkel. Want je ziet specificaties, je kunt vergelijken, soms zit er een gebruiksvideo of installatievideo bij, enz. Plus uitgebreide informatie- en servicepagina's, en contact per telefoon, chat en/of mail. En je kunt snel meerdere webwinkels vergelijken met elkaar.

De fysieke winkel moet de eerste X duizend euro per maand al verdienen voor de vastgoedprijs alleen. De webwinkel kan goedkope grond kopen buiten de steden, en er zijn minder mensen nodig. Dus zijn producten in fysieke winkels duurder, terwijl ze naar mijn idee niet genoeg bieden boven wat webwinkels doen.

Met alle voor- en nadelen in het oog lijkt het mij onvermijdelijk dat deze beweging alleen maar verder zal gaan. Vooral voor technische producten zoals consumentenelektronica.
wiseger
@kozue22 september 2023 15:49
Straks wordt ik gedwongen meer online te gaan doen omdat de rest dat voor mij bepaalt.
Wat een rare gedachtegang. Ben je ook tegen democratie omdat men ook daar uitgaat van de meerderheid die het voor de minderheid bepaald?
Ik hoop dat er weer eens een tegenbeweging komt, want het internet is allang al niet leuk meer.
Dat kan je vergeten. Mensen zijn zich inmiddels bewust van de extreem hoge detailhandel kosten. Niemand wil terug naar die tijd. Dus die is voorgoed voorbij.
bytemaster460 @kozue22 september 2023 19:36
Zo werkt het al eeuwen. Als je nu met je paard naar de smid moet, kun je ook niet meer het dorp in wandelen maar moet je een paardentrailer huren en een stuk rijden. Winkelstraten zoals we die nu kennen zijn ook niet eeuwen oud. Die zijn eind jaren 60 en 70 opgekomen en beginnen nu te verdwijnen. Alles komt en gaat.
DirtyBird @dubbi322 september 2023 13:46
Ik heb wel eens gedacht aan een soort showroom die winkels gezamelijk (maar onafhankelijk) 'beheren' en waar je toegang betaalt. Vervolgens krijg je je toegangsgeld weer als korting als je een product koopt bij een van de aangesloten winkels. Geen idee of het werkbaar is :p
WhatsappHack @DirtyBird22 september 2023 13:48
Nou nee, dan ga ik dus nóg sneller naar de webshops waar ik geen toegang hoef te betalen. :+ Entreegeld om een winkel in te mogen en spullen te "mogen" kopen (of eigenlijk verplicht tenzij je alsnog geld kwijt wil zijn), het moet niet gekker worden. :P

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 14:24]

DirtyBird @WhatsappHack22 september 2023 13:55
Het 'probleem' voor fysieke winkels is dat ze met hun pand en personeel meer kosten hebben, terwijl klanten vervolgens alleen komen kijken om het dan online goedkoper te kopen.
Met sommige producten wil je het toch graag even zien, voelen, horen, etc, en dan ben je als winkel een beetje een schlemiel.
Hoe vind je een goede balans tussen het comfort van een fysieke winkel voor de klant, en bestaansrecht voor de winkel zelf?
Vigni @DirtyBird22 september 2023 14:19
Grappig, wij nemen dat zelf altijd wel mee. Als we echt profijt hebben van goede toelichting en het product in het echt ervaren dan ontstaat er toch een gun-factor. We zijn dan bereid om het bij die winkel te kopen tegen een (te verantwoorde) hogere prijs t.o.v. de goedkoopste winkel online omdat ze toch wel werk aan ons hebben gehad. Komt voor mij ook een beetje ethiek bij kijken en natuurlijk milieu / duurzaamheid kwestie.
bwerg @Vigni22 september 2023 14:34
Op zich deel ik je visie wel, maar het probleem voor mij is dat voor ik voor veel producten toch het beste online onderzoek kan doen, daar staat meer informatie en ook correctere informatie dan wat een verkoper ooit in zijn hoofd kan hebben. En als uit mijn onderzoek dan hét perfecte product komt rollen hebben ze specifiek dat product in een fysieke winkel vaak niet, want 841 modellen stofzuigers op voorraad hebben is ook niet zo praktisch.
LA-384 @bwerg23 september 2023 06:46
Zo werk ik ook. Na dat online onderzoek hoef ik eigenlijk ook niet meer naar een fysieke winkel. Ik vertrouw volledig op mijn keuze die ik met "alle" beschikbare informatie heb gemaakt, ipv te vertrouwen op een verkooppraatje.

Heel af en toe bezoek ik nog wel een fysieke winkel na uitgebreid online onderzoek. Ik koop het product dan ook uit principe in die winkel, zonder benul te hebben van prijzen online. De laatste keer ging om een elektrische fiets, die uiteraard prettig moet zitten, dat kun je online niet weten. De keer ervoor (jaren terug) om een digitale camera, waarvan ik twijfelde of die wel lekker in de hand zou liggen. Ik wil daar dan ook best een eindje voor rijden.

Dus zo slecht vind ik het voorstel van @DirtyBird niet eens. Ik zou er best gebruik van kunnen maken.
aadje93 @Vigni22 september 2023 15:49
maar "millieu duurzaamheid" was die webshop beter geweest, want het product hoeft niet naar een 22°C slecht geisoleerd of in de zomer airco gekoeld winkelpand gesleept te worden met een euro 6 stinkdiesel. Maar word gewoon centraal in magazijn opgeslagen en vandaaruit opgestuurd door ja een transportbedrijf, maar die bestelbus rijd efficienter dan jij met de auto naar de winkel en terug gezien hij een route rijd en op die route misschien wel 100+ mensen bediend met verzendingen. (heb nog niemand een 85" TV in de (bak)fiets mee zien nemen thans)
Vigni @aadje9322 september 2023 16:21
Eens, het zit hem meer in de dubbele belasting op het milieu als je wel naar de winkel rijd om iets in het echt te zien om vervolgens toch nog online (iets) goedkoper te gaan bestellen.
MGutker @Vigni22 september 2023 14:24
Ja, zo zit ik zelf ook in elkaar maar niet iedereen is zo.

Heel veel mensen kopen zo goedkoop mogelijk en gebruiken deze winkels alleen als showroom.
geert1 @Vigni22 september 2023 15:20
Dat geldt alleen voor wie naar een fysieke winkel gaat om zich te laten informeren. Daarna elders kopen is inderdaad niet heel netjes. Maar een grote groep heeft die showroom-functie van de fysieke winkel helemaal niet nodig. Wie direct al online kijkt en ook online koopt, die maakt geen gebruik van de fysieke winkel en doet dus niks geks.

En qua milieu is het ook niet eenvoudig. Alleen als de hele aanvoerketen lokaal is, helpt het echt om lokaal te kopen. Maar de BCC en de Mediamarkt krijgt de producten van ver weg, en iedereen rijdt zelf met de auto naar de winkel en terug. De bezorgbedrijven die webwinkelproducten uitleveren doen vele pakketjes in één voertuig, met één optimale route, steeds vaker met elektrische voertuigen. Dus de hele keten kan schoner of vuiler zijn, en meer of minder verspillend, afhankelijk van vele details. Webwinkels zijn zeker niet bij voorbaat minder duurzaam.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 14:24]

Vigni @geert122 september 2023 16:19
Klopt, helemaal gaat enkel over producten waarover ik mij wil laten informeren in de winkel of waarvan ik het product in de showroom wil zien! Mijn milieu opmerking zit hem meer in dat als ik al naar een winkel gereden ben en het product daar op voorraad is. Ik vind het dan lastig te verantwoorden om met lege handen naar huis te keren om vervolgens te bestellen uit een distributiecentrum.
Fairy @DirtyBird22 september 2023 14:21
Door een beperkt aantal winkels in grote plaatsen te hebben en je vooral op online verkoop te concentreren.
Dit is (helaas) toch de enige manier. Mensen willen nu eenmaal het goedkoopste, maar schromen er niet voor om een winkelmedewerker alles eerst te laten uitleggen, tijd te inversteren in de 'klant' en het daarna elders te kopen.

Als klap op de vuurpijl kan de stenen winkel vaak ook nog een negatieve review verwachten als niet aan de verwachting wordt voldaan.

Zo ben ik ook wel eens bij een winkel geweest, toen vroeg ik de medewerker of hij een prijslijst voor me had, omdat ik iets overwoog te kopen. Ik kreeg toen meteen te horen "Daar ga je zeker net als die anderen meteen mee naar de Mediamarkt!".

Die verkoper was gefrustreerd hierover, maar heeft mij met die opmerking ook de winkel uitgejaagd, terwijl het helemaal niet de bedoeling was naar de Mediamarkt te gaan.

[Reactie gewijzigd door Fairy op 22 juli 2024 14:24]

mphilipp @DirtyBird22 september 2023 14:29
Het 'probleem' voor fysieke winkels is dat ze met hun pand en personeel meer kosten hebben
De kosten zijn anders verdeeld. Een webshop heeft weer hele andere kosten: datacenter/hosting, een legertje ontwikkelaars en andere medewerkers die een fysieke winkel niet of veel minder heeft etc...
Als je kijkt hoeveel mensen er bij Bol.com werken bijvoorbeeld, terwijl loonkosten 'anders' zijn. Bij een keten hebben ze best wel veel teletubbies rondlopen die nergens wat van weten, en maar een paar iets deskundigere mensen. Bij een webshop werken toch de iets beter betaalde mensen. Software developers verdienen denk ik wat meer dan winkelpersoneel. Onderschat de kosten van softwareontwikkeling niet. Al die medewerkers met een mooie laptop enzo.

Zou zomaar kunnen dat de kosten elkaar niet ze ver ontlopen. Wie weet kan iemand die zoiets snapt het uit de jaarverslagen halen van laten we zeggen Bol.com en Mediamarkt. Je moet het ergens kunnen vinden denk ik. Interessant onderzoek.
aadje93 @mphilipp22 september 2023 17:12
mediamarkt België was niet zo moeilijk te vinden

Coolblue ook niet. 2 winkels/webshop combi's die toch aardig grote spelers zijn geworden
LA-384 @mphilipp23 september 2023 06:55
Oké, stel dat de kosten voor een webwinkel 4x zo hoog zijn dan voor een fysieke. Vergeet niet dat die webwinkel met 1 klik bereikbaar is voor heel Nederland. De fysieke winkel heeft niets aan de mensen die op >50km wonen, die komen daar niet. Dus verhoudingsgewijs liggen de kosten voor een fysieke winkel zeer waarschijnlijk hoger.
mphilipp @LA-38423 september 2023 18:22
Dat zal best, maar daar ging mijn opmerking niet eens over. Er wordt gewoon te gemakkelijk geroepen dat webwinkels het makkelijk hebben omdat ze geen fysieke winkel hebben. Ik stipte alleen maar aan dat ze een heleboel dure mensen in dienst hebben en dat die kosten best wel eens tegen kunnen vallen. En inderdaad, een webwinkel heeft een nationaal bereik (zelfs België), dus dat is sowieso makkelijker. Bovendien kosten 'kijkers' je niet zoveel tijd en geld, behalve dan dat je site tegen het bezoekersaantal moet kunnen. In de winkel krijg je (ik gok even) 60% kijkers die niets kopen, maar toch tijd kosten van personeel dat vragen moet beantwoorden enzo. Daarom gaat in de kleding de kostprijs 3 of 4x over de kop; al die mensen die kleren komen passen en niets kopen...kost handenvol geld. Daarentegen heb je weer het massaal extra bestellen en terugsturen van kleding bij webshops. Dat houdt ook een keer op.

Uiteindelijk is het niet zo simpel; de kosten liggen heel anders, maar een webwinkel is denk ik toch in het voordeel. Schaalt makkelijker (zowel op als af) en kan sneller reageren op nieuwe trends, om maar even wat te noemen.
wiseger
@DirtyBird22 september 2023 15:10
Dat zit in de service verlening. Dat is waar een winkel het verschil kan maken. Goede voorlichting, fijne afhandeling van garantie claims. Dat is wat mensen graag willen.

Wat is de praktijk? De verkoper van bedrijf ABC probeert je het product met de meeste marge aan te smeren. Krijgt hij extra bonus op. Heb je een probleem en kom je terug bij bedrijf ABC met je kapotte product, dan proberen ze je af te poeieren. Gevolg: mensen kopen na een tijdje net zo lief zo niet liever online, ze ervaren geen enkele meerwaarde van het kopen bij bedrijf ABC.

En zo is het tientallen jaren gegaan in de elektronica / witgoed branche. totdat de klanten massaal wegbleven. Toen begon het grote klagen over de online only zaken.
Jeroen hofman @WhatsappHack23 september 2023 13:35
idd moet ook niet gekker worden, betalen om een winkel in te mogen en te kopen.
We hebben het eigenlijk zelf toegelaten, nu is het gemiddeld 1-2 weken wachten en je hebt je product voor helft > van de prijs.
Daarom klapt alles hier aan winkels dicht. En er wordt wat besteld bij Ama, Alie, Banggood noem ze maar op.
Ik doe het ook, had wat onderdelen voor een drone nodig. Zou ik hier ruim 100 E voor betalen in de webshop Alie 1/3 van de prijs dus weekje wachten loont zeker wel.
Ia het goed NEEM maar tja niet ieder heeft bakken met geld of een dikke spaarrekening.
Zo lees ik ook uit cijfers dat steeds meer naar het goedkopere aan boodschappen wordt gekeken , en met name de supermarktketen verlaat men de BLauwe super.
Zeer aggressive reclame en aanbiedingen, zo zag ik laatst 3 + 3gratis en zo is het met veel producten, waar ik er maar 1 van nodig heb aan die 3+3 gratis verdienen ze ook nog.
CyBeRSPiN @DirtyBird22 september 2023 13:59
Geen toegang nodig, laten de fabrikanten het maar sponsoren. Wat boeit de fabrikant het in welke shady webshop zonder persoonlijke service je het bestelt, het is voor hen extra afzet.

Heb toch wel paar keer bij BCC gekeken hoe een tv er uit zag, om het vervolgens elders voor 900 euro minder te kopen (BCC ging niet mee in prijsverlaging, stoom kwam uit de oren bij de verkoper..).
thomas_n @CyBeRSPiN22 september 2023 14:26
Vind je het gek dat zo iemand het niet leuk vindt als je vraagt mee te gaan in zo'n enorme prijsverlaging? Je vraagt een verkoper een prijs te rekenen die alleen haalbaar is als zijn/haar baan niet zou bestaan... Niet zo tactvol.

Als je het de moeite waard vindt bij fysieke winkels te kunnen kijken, moet je ook voor lief nemen dat daar een hogere prijs gerekend wordt. Als mensen er alleen kijken blijven die winkels niet bestaan.
CyBeRSPiN @thomas_n22 september 2023 14:59
Nee. Het ging hier om een idiote marge op highend Samsung en LG tv's. Winkels werden verboden om onder de adviesprijs te adverteren. Beide fabrikanten hebben hier recent flinke boetes voor gehad.
BCC wilde zich aan deze regel houden (en dus de enorme marge in eigen zak steken) terwijl bij andere zaken wel gewoon een scherpe prijs te regelen was in de winkel.
Vinales @CyBeRSPiN22 september 2023 19:25
Bij bcc altijd producten kunnen kopen tegen de laagste prijzen die in de prijswatch bij tweakers vermeld stonden.

Overigens vond ik de bcc wel een fijne winkel. Gratis voor de deur parkeren en goede service.
Andros @thomas_n22 september 2023 15:06
Tja, dat betekent dat die baan gewoon niet zo zinvol meer is. Scharensliepen gaan ook niet meer langs de deur, de lampopsteker in de straat is ook verdwenen voor een knopje. Ik gun best iemand zijn/haar boterham en winstmarge als zo'n winkel een meerwaarde biedt maar 900 euro VERSCHIL op een tv toestel is wel erg fors. Of het moet een buitensporig dure tv zijn maar zoveel duurder hoeft een stenen winkel echt niet te zijn tov een webwinkel.
CyBeRSPiN @Andros22 september 2023 17:24
Bij genoeg andere stenen winkels gingen ze wel mee met de prijs of was er in elk geval over te onderhandelen (KameraExpress, PlatteTV (nu HelloTV), Smids in Arnhem, Foka in Rotterdam (nu ook KameraExpress), dat soort zaken), sowieso wel rare praktijken met die verborgen prijzen dat je moet bellen of mailen.

[Reactie gewijzigd door CyBeRSPiN op 22 juli 2024 14:24]

nzall @DirtyBird22 september 2023 14:26
Ik zou dan eerlijk gezegd eerder iets zien als wat Mediamarkt en Makro vroeger deden. vroeger had je bij de groothandelketen Makro (ondertussen al lang failliet) een kleine mediamarkt voor de electronicaafdeling.
Andros @nzall22 september 2023 15:07
Makro in België is sinds vorig jaar failliet inderdaad, in andere landen toch niet?
nzall @Andros22 september 2023 15:39
neen, maar ik woon dan ook in België, en ik denk ook dat het enkel daar was waar Mediamarkt de elektronicaafdelingen had overgenomen.
aadje93 @nzall22 september 2023 15:59
handig om even te vermelden Tweakers kent meer mensen dan alleen België :)
euchromatic @DirtyBird22 september 2023 16:12
Is dat niet gewoon de huishoudbeurs en vergelijkbare beurzen gericht op de consument?
ToolBee @DirtyBird24 september 2023 05:27
Vroegâh had je de Firato. Daar kon je alles wat nieuw was op eletronicagebied bekijken en bevoelen. (Opa vertelt...)

Daar kon je toen zelfs een trein&toegang kaartje voor kopen, met gratis stuk appeltaart in de resto van de RAI. :P

Op de terugweg je rugzak vol folders uitpluizen... Tijden jongens...
lezzmeister @ToolBee24 september 2023 22:10
In mijn tijd had je nog de HCC dagen. Had je een rugzak vol koopjes. Maar dat was tegen het einde ook maar middelmatig.
ToolBee @lezzmeister26 september 2023 19:13
Later ook nog een paar keer geweest. Gekkenhuis in de Jaarbeurs! :P
Fore! @DirtyBird25 september 2023 12:58
Dat heet een elektronicabeurs :+
Jittikmieger @dubbi322 september 2023 14:19
Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan in de (binnen)stad. De huurbedragen zijn dan ook vaak idioot hoog! Dan komt daar nog de coronaperiode bij, waarin veel winkeleigenaren hebben ingeteerd op hun eigen vermogen, pensioenen of zelfs schulden hebben gemaakt vanwege de gedwongen sluitingen. Het vet is er wel af. De klanten die normaal gesproken niet online winkelden, hebben noodgedwongen online winkelen ontdekt in coronatijd. Daar is maar een deel van teruggekomen in de fysieke winkels of ze komen minder vaak. Dat zien we ook bij de winkel van mijn vrouw. De webverkoop is toegenomen, maar fysieke bezoeken nemen af. Dan heb je nog de jongere generaties die voornamelijk dingen bestellen via smartphone (en een app). Die komen helemaal niet of nauwelijks nog in een fysieke winkel. Dan heb je nog de oorlog in Oekraïne met alle prijsverhogingen op grond-, hulpstoffen, energie, producten, etc.. Het ziet er niet rooskleurig uit voor de fysieke winkels.

De hoogtijdagen van de fysieke winkel zijn echt wel over. Ik verwacht wel dat ze zullen blijven bestaan, maar alleen met een goede webshop erbij, waarbij de fysieke winkel meer dient als servicepunt, demonstraties, informatie, etc. De (bulk van de) winst zul je pakken in de webshop en de fysieke shop levert misschien wel een (klein) verlies op. Fysieke winkels zullen vooral fysieke magazijnen worden à la Bol.com, Amazon, etc.

Mooi, ik berg mijn glazenbol weer op. Ik wens de medewerkers van BCC veel sterkte!
lezzmeister @Jittikmieger24 september 2023 21:58
In winkelstraten is 1 ding, winkelcentra zijn soms erger. Neem Hilvertshof, dat was 10 jaar terug iets van 5000 per m² per jaar, en mijn werkgever toen was niet blij met een verhoging naar bijna 5500. Na de laatste verbouwing was het laatste bedrag wat ik hoorde 8K, maar dat kon nog hoger of lager.

Anders dan een pand zelf huren zit er dan wel warmte, beveiliging en verlichting bij in maar dan nog. Dat is een beste huur.

Dan zie je wel een paar ondernemingen van puur webwinkel naar een paar fysieke vestigingen gaan, inderdaad als servicepunt. Maar niet daar waar de huur torenhoog is.
Danny @dubbi322 september 2023 15:03
in 2002 hoorden we als personeel al regelmatig dat het 2 voor 12 was. Nog een wonder dat ze het nog ruim 20 jaar daarna vol hebben gehouden.
SgtElPotato @dubbi322 september 2023 13:54
Nee, maar de BCC was imo gewoon een rommeltje. Divers aanbod maar niet diep. Als ze zich wat meer zouden specialiseren en een minder breed maar dieper aanbod zouden hebben zou het nog prima kunnen bestaan.
dmantione
@SgtElPotato22 september 2023 14:16
Hmmm... Wat op dit punt bijt is dat BCC dicht bij de consument met fysieke winkels zat. Als je meer winkels aanhoudt dicht bij de consument, dan is het zinnig om je aanbod te verbreden en van elke categorie hardlopende artikelen aan te bieden. Inderdaad is het probleem hiermee dat BCC t.o.v. de webwinkels minderwaarde had en er dus geen reden was om naar de winkel te gaan en een meerprijs te betalen voor minder keus, minder kennis e.d.
SgtElPotato @dmantione22 september 2023 14:21
Ik heb laatst bij de bcc en expert mijn spullen gehaald toen ik nieuw witgoed nodig had. Het probleem bij de bcc was dat ze wel aanbod hadden maar weinig. Als ik dan zie dat ze ook laptops, en aanverwanten verkopen, zou ik zeggen had alleen witgoed en tv’s gedaan. Minder breed aanbod maar dieper aanbod in die categorieën.

Ik moet zeggen dat ik nog steeds liever lokaal koop zodat ik wel kan zien wat ik koop en advies / service kan krijgen wat ik online niet krijg. Dat was bij de bcc altijd goed in orde in mijn ervaring.
wiseger
@SgtElPotato22 september 2023 15:59
Bij BCC krijg je alleen de aangepaste producten te zien, speciaal voor BCC / MediaMarkt / Coolblue / Wehkamp aangepaste serienummers.

Neem een Siemens wasmachine iq500. Die kan je in diverse varianten krijgen. De BCC / MediaMarkt / Coolblue / Wehkamp variant heeft een type nummer dat eindigt op NL.

Ik heb enkele maanden terug het model dat hier 799 euro kostte voor 499 euro gekocht bij Art & Craft. Precies dezelfde Siemens iq500 wasmachine, exact dezelfde specificaties alleen eindigt bij mij het serienummer op FG. Oh ja, en mijn frontje is tweetaling, Frans en Nederlands i.p.v. alleen Nederlands.

Zie hier het grote probleem met fysieke winkels. Ze werken samen met de importeurs om hun producten bijzonder te maken zodat je ze niet online kan vergelijken en ze prijsgaranties af kunnen geven. De verkoper van de BCC gaat je echt niet vertellen dat de siemens iq500 in zijn winkel extra duur gemaakt is en dat je elders dezelfde voor 300 euro minder kan kopen.
R4gnax
@wiseger26 september 2023 17:42
Bij BCC krijg je alleen de aangepaste producten te zien, speciaal voor BCC / MediaMarkt / Coolblue / Wehkamp aangepaste serienummers.
Lang niet alle producten van producenten deden daar aan mee.
Ook niet de grote A-merken.

Ik heb Philips en Sony TVs gehad en gezien van zowel BCC als MediaMarkt als Coolblue, die gewoon de normale type nummers dragen.

(Overigens; serienummers zijn iets anders als type nummers. Je gebruikt ze door elkaar.)
arjax @SgtElPotato22 september 2023 14:57
hoe breder het aanbod hoe duurder het is. Stuk voordeliger om 1000x model A in te kopen dan 100x model A-J
dlaoR @arjax22 september 2023 18:24
Maar wat nu als de klant dat model A niet wil, of het bij een willekeurige dozenschuiver of webshop goedkoper kan vinden? De modellen B t/m J hebben ze bij BCC niet, om over het zeldzame model Q maar te zwijgen. Dan verkopen ze dus niks. En dat is waar ik meestal mee naar buiten liep als ik bij BCC was geweest.

Aan de inkoop-kant begrijp ik het, maar aan de verkoop-kant hebben ze daarmee letterlijk geen USP.
Wat is dan het bestaansrecht van BCC?

[Reactie gewijzigd door dlaoR op 22 juli 2024 14:24]

dmantione
@dlaoR22 september 2023 22:26
Het antwoord op je vraag is het onderwerp van dit artikel. Het is vicieuze cirkel die winkels heel lastig kunnen doorbreken. Stel BCC stootte de laptops af en ging dubbel zoveel televisies in de winkels zetten. Verdubbelt dan de televisieverkoop? Zeker niet, want alle hardlopende modellen hadden ze al staan. Tegelijkertijd zouden ze de omzet van laptops kwijt zijn. Dat is dus niet de oplossing, eerder zelfmoord.

Vanuit ons perspectief als kopers zien wij de meerwaarde van een winkel niet die alleen maar de meest verkochte apparaten heeft. Dat zijn nu precies de apparaten die je makkelijk elders, dus goedkoper kunt krijgen.

Dit doorbreken vereist eigenlijk samenwerking binnen de hele branche tussen concurrerende winkels. Dat gaat in een vrije markt lastig en staat soms ook op gespannen voet met de kartelwetgeving.
rjmno1 @dubbi322 september 2023 14:11
Ja dat komt ook mede door de opkomende en bestaande webshops die een deel van de klanten wegsnoepen en dat terwijl ze zelf ook een webshop hebben
Karimpje 22 september 2023 16:40
Wat ik gewoon niet begrijp bij dit soort faillissementen is dat zo'n BCC en vooral zo'n Mirage Retail Group toch ook wel snapt "Als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen".

Wat bedoel ik hiermee? Ik heb zeg maar de afgelopen 20 jaar het internet en webwinkels hun intocht zien maken, ik heb onze winkelstraten leger zien worden, omdat consumenten steeds meer online gingen kopen en thuis lieten bezorgen. Voor de BCC betekende dit dat consumenten die de winkel bezochten en daadwerkelijk over gingen tot een aankoop in aantallen achteruit gingen.
Om nu ervoor te zorgen dat je klanten weer terug je winkel in krijgt en dat je het percentage van verkopen t.o.v. de bezoekers omhoog krikt, heb ik door de jaren heen gezien dat de BCC vooral zichzelf is gebleven en dat zij o.a. niks hebben ontplooit om mij in de winkel te krijgen en daar bovenop om mij daadwerkelijk een aankoop te laten verrichten.
Voor velen van ons, zijn winkels als BCC, maar ook het oude It's (ken je die noggggg), Megapool, V&D om maar een paar te noemen, winkels waar je je gadgets even live kunt zien, vasthouden, ervaren en heel belangrijk advies kon inwinnen van een medewerker om vervolgens de aankoop veel goedkoper online te doen en thuis te laten bezorgen.

Heeft dit nu te maken met een gebrek aan durf, marktkennis, wil om out-of-the-box te denken en te beseffen dat als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, je op een gegeven moment alleen nog bejaarde mensen als klanten overhoud, aangezien alle jonge mensen een totaal ander winkelpatroon hebben ontwikkeld.

En voor de enkelingen die het hadden over de laagste prijs-garantie, die gold alleen t.o.v. fysieke winkels. Maar ja, die zijn ook met de bosjes omgekiept en online kon je sowieso altijd goedkopere prijzen vinden.

Dit was in mijn beleving gewoon vragen om een faillissement.

[Reactie gewijzigd door Karimpje op 22 juli 2024 14:24]

Groningerkoek @Karimpje22 september 2023 20:03
Het aloude niet te overwinnen probleem is dat een fysieke winkel altijd veel hogere lasten zal hebben dan een bedrijf dat alleen online verkoopt en dus moet de fysieke winkel hogere prijzen rekenen. Ze kunnen acties houden om jou de winkel in te lokken maar acties kosten geld.

In sommige branches zullen fysieke winkels in de toekomst een zeldzaamheid zijn. Zeker de huidige generatie jongeren heeft weinig behoefte aan fysieke winkels voor witgoed e.d.
Karimpje @Groningerkoek23 september 2023 11:35
En kijk dit is het bewijs van een in-the-box gedachtegang. Acties hoeven helemaal niet per definitie meer te kosten, zolang je je een meerwaarde voor kopers hebt t.o.v. een webwinkel. En je dus als organisatie opzoek gaat naar jouw sellingpoint.
Zoals je in deze discussie leest is het niet iedereen erom te doen om het specifieke product ergens het goedkoopste te kopen, maar zijn mensen opzoek naar dat unieke.

Kijk eens naar Coolblue. Coolblue is echt niet de goedkoopste, ze zijn niet alleen online actief en toch is het geen BCC en doet het bedrijf het goed. En dat komt weer omdat Coolblue t.o.v. BCC een meerwaarde heeft. Het is niet alleen hoe ze met je omgaan, de humor die ze hebben in hun werk, het bezorgen en netjes op z'n plek zetten zonder additionele kosten, hun vakmanschap, de berichtjes die ze je sturen, waardoor je als klant meegenomen wordt is het proces etc. etc. etc. kortom Coolblue doet het goed, omdat zij het snappen in de huidige markt en sommige dinosauriërs niet en maar blijven doen wat ze altijd hebben gedaan ondanks tegenvallende kopende bezoekers aantallen, waardoor ze kregen wat ze altijd hebben gekregen en dat waren hun vaste klanten. Die vaste klanten werden steeds ouder en minder, maar er werd niks gedaan om die jonge kopende bezoekers binnen hun vestigingen te krijgen.
Ze zijn zich niet specifiek gaat specialiseren op een niche, zoals de gamingindustrie, draagbare audio, DJ apparatuur etc. Met andere woorden, wordt ergens de beste in, i.p.v. overal matig in te zijn, daar zijn er nog 1001 van.
Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de technologie, we hebben geen stereotorens meer thuis bestaande uit losse componenten, die allemaal los te koop waren. Al die apparaten zitten nu in je telefoon, alleen goede speakers maken nu het verschil (voor het gros van je potentiële kopers).
Groningerkoek @Karimpje23 september 2023 11:57
Coolblue kan jou al die dingen aanbieden doordat zij de prijzen wat hoger zetten. En Coolblue kan de prijzen niet verder verhogen omdat zij al tegen het maximale zitten om de omzet niet te doen instorten. Dit geeft problemen voor Coolblue want omzet in thuismarkt Nederland daalde en ondanks een totale omzetgroei tot 2,34 Miljard werd er 6,2 Miljoen verlies geleden. Het is dus leuk dat Coolblue al die extra's bied, maar het moge ook duidelijk zijn dat dit financieel gezien niet houdbaar is.

Een fysieke winkel kan al deze dingen dus niet aanbieden want die staan al onder druk, je lasten dan verder verhogen terwijl je prijzen al dusdanig zijn dat je hierdoor al veel omzet misloopt is gewoon niet slim.
Karimpje @Groningerkoek23 september 2023 20:32
Ik snap je helemaal en toch, je bent appels met peren aan het vergelijken. Jij hebt het gezien je achtergrond over een eenmanszaak en wij hebben het over een keten als de BCC en Coolblue die in hun goede jaren meer dan een miljard euro's omzetten.
En toch los van wat jij beweert, een eenmanszaak zal altijd naar de markt moeten kijken en een niche uitzoeken, als deze zich in een drukke markt begeeft met veel concurrentie.
Dus ook die eenmanszaak zal zich de vraag moeten stellen "Waarom zouden mensen bij mij willen komen kopen??" en dan iets doen aan het antwoord. Als het antwoord is dat er niks is waarom klanten naar jou specifiek moeten komen, dan kan je beter stoppen.
Als jij echter de klanten iets extra's biedt dan denk ik dat je dat extra verder kunt uitbouwen.
Voor mij had de BCC dit niet. Geen niche waar ze in excelleerden, geen meerwaarde om bij de BCC te kopen en dan ga je kopje onder. Elke ondernemer moet bezig zijn met ondernemen, dat is niet alleen verkopen, maar dat is ook de markt geven waar de markt behoefte aan heeft. Blijf je jaren hetzelfde trucje doen, terwijl de markt vreselijk is verandert dan ben je niet bezig geweest met ondernemen, maar met spullen verkopen. En daar gaat het mis, ondernemen is zoveel meer dan alleen spulletjes verkopen.
Dit is nu de reden waarom een Nokia zijn positie als marktleider verloor, Nokia bood de markt niet meer waar de markt behoefte aan had, dat was een smartphone met touchscreen, zonder knopjes.
De gemiddelde Action zette op een dag meer om dan bv de V&D en daarom is de V&D er nu ook al niet meer.
Deze partijen dachten allen dat ze gewoon zaken konden blijven verkopen zoals ze dat altijd hebben gedaan en dat kan dus niet, vandaar dat ik al een aantal keren heb geschreven "als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen".

[Reactie gewijzigd door Karimpje op 22 juli 2024 14:24]

Groningerkoek @Karimpje23 september 2023 22:32
Meerwaarde kost geld en verhoogd dus de lasten daarmee gaat de marge nog verder omlaag en dat kan dus niet want bij fysieke witgoed/bruingoed zaken staat die marge door de veel goedkopere online concurrentie al zwaar onder druk.

Echt, waarom begrijp je dat niet?
Karimpje @Groningerkoek24 september 2023 00:26
Meerwaarde hoeft helemaal niet meer te kosten. Real-life voorbeeld:
In mijn stadsdeel had je twee zonnestudio's beide leuk, gezellig, proper, maar bij 1 lag er op het plankje waar ook je handdoekje lag en een vochtig doekje en deo, een Napoleon snoepje. Je mag eens raden waar ik op een gegeven moment alleen nog maar naartoe ging en welke studio nu inmiddels al niet meer bestaat.

Hoeveel extra kosten denk je dat de andere studio heeft gemaakt door in elk hokje na het schoonmaken van de zonnebank een Napoleon snoepje neer te leggen??

Het is niet alleen kosten. Een elektrozaak die zich gaat specialiseren in draaitafels voor DJs doet andere inkopen. I.p.v. die ene droger of die ene wasmachine koopt ie anders in. En vaak worden ze ook gesponsord door de leverancier. De ene specialiseert zich in muziek, die in geluid, de andere in games, die weer in DJ's en op die manier zorgt iedereen dat ze een meerwaarde creëren voor de klanten en dat heet o.a. ondernemen. Ben je met de elektrozaak alleen bezig elektrodozen te verkopen, daar hebben we er dus zat van.

En ik zeg ook niet dat ik het in de elektro branch helemaal uitgedokterd heb, maar wat ik wel weet is dat als je wel in die branch zit en je probeert zelf niks en doet gewoon wat je altijd hebt gedaan, dat je dan ook geen wonderen hoeft te verwachten. Klanten komen niet ineens uit de lucht vallen, zonder dat je iets doet. En ondernemen betekent ook geld aan de kant leggen om later investeringen te kunnen doen als het even tegen zit, risico's nemen, dingen uitproberen, de elektromarkt geven waar ze om vragen. Als je daar geen geld voor hebt na zolang dikke jaren te hebben gekend, ben je een slechte ondernemer.

Neem een voorbeeld aan de Mediamarkt. Hun sellingpoint waren vroeger de spotgoedkope CD albums, die in een platenzaak 40 gulden kostte, waren bij de Mediamarkt te koop voor 25 gulden. Daar pak je mij mee, als tiener. En als ik dan toch al in de zaak ben, koop ik die overpriced kabel uit gemak wel daar.
En kijk nu, CD-markt is er niet meer, maar de Mediamarkt is er nog steeds, want ze hebben zich omgetoverd tot computerzaak voor consoles, laptops en accessoires en die kabels zijn er nog steeds te duur en dat doen ze niet voor mij maar meer voor de tieners voor nu, mijn zoon dus.

Vroeger toen ik bij de Makro werkte, waren alleen de producten op de kopstellingen en uit de folder goedkoper dan waar dan ook, maar in de schappen lagen de reguliere voorraad en die waren zelfs duurder dan in een normale winkel, maar die verkochten wel omdat mensen er toch waren. Makro was überhaupt zelf al een niche omdat je een pasje moest hebben en die kreeg je alleen als je een KvK had. Alleen dat gegeven was voor de Makro al genoeg en geloof me het uitgeven van pasjes leverde ze meer geld op dan dat het ze heeft gekost.

Stap uit je comfortzone, durf out-of-the-box te denken. Elke ondernemer kan zijn zaak redden door zich te onderscheiden van anderen, door zijn niche te vinden en te pakken, door z'n klanten aangenaam te verrassen, door iets speciaals te doen, maar wat zeker niet werkt is als je zaak in 20+ jaar nog steeds hetzelfde doet, dezelfde look & feel heeft, dezelfde producten en het jongere publiek niet trekt. De jongeren zijn de volwassenen van de toekomst (voorbeeld Mediamarkt). JUIST hen wil je nu al binnen hebben. Zet een console neer bij een topmodel TV laat de kinderen gamen, zodat de ouders op hun gemak kunnen shoppen (zoiets doet de Ikea ook), dit zijn allemaal wat ik opnoem marketing trucjes, om jezelf maar te onderscheiden.

Ik ken zo een aantal zaken vanuit mijn jeugd die nu nog bestaan, maar waar je mij nooit naar binnen ziet gaan. Die kunnen nog maar net hun hoofd droog houden, vanwege hun vaste klanten. Je ziet er echter nagenoeg geen nieuwe jonge klanten komen, omdat zij altijd hetzelfde zijn blijven doen en dat is echt geen ondernemen. In het woord "ondernemen" zitten al genoeg aanwijzingen dat je iets anders moet doen. Als jij met je partner iets gaat ondernemen, gaan jullie niet zoals altijd thuis op de bank tv zitten te kijken.

Ik hoop dat je mij begrijpt. Het hoeft niet veel te kosten en als ondernemer zul je ruimte moeten hebben om die kleine dingen te kunnen doen. En die ruimte had je al in het verleden moeten opbouwen en wil je er in de toekomst nog zijn, zul je toch op een bepaalde manier de jeugd van nu binnen de deuren moeten zien te krijgen.

Wat ik je puur wil duidelijk maken is dat het niet extra geld hoeft te kosten, maar wel een lange adem. Je moet als ondernemer altijd bezig zijn met je toekomst en met je toekomstige klanten.

[Reactie gewijzigd door Karimpje op 22 juli 2024 14:24]

Karimpje @Groningerkoek28 september 2023 09:37
Heel toevallig staat dit artikel vandaag op Nu.nl en is eigenlijk exact wat ik roep. Lees ook vooral het stukje over de BCC en Coolblue ;)

https://www.nu.nl/economi...en-de-consument-niet.html
Roel1966 @Groningerkoek22 september 2023 21:50
Het aloude niet te overwinnen probleem is dat een fysieke winkel altijd veel hogere lasten zal hebben dan een bedrijf dat alleen online verkoopt
Ik ken hier in mijn plaats een voorbeeld van dan een kleinere winkel die dit slim opgelost heeft qua lasten en een compleet winkelpand gekocht. Op de begane grond heeft zij zijn winkel en daarboven 3 appartementen gemaakt. Met de verhuur van die appartementen kan hij gemakkelijk alle lasten betalen en zit er dus in feite min of meer voor niets.

Denk ook dat willen fysieke winkels het kunenn blijven redden dat ze toch weer terug moeten naar vroeger toen winkeliers boven de zaak woonden.
Groningerkoek @Roel196623 september 2023 10:46
Dat werkt voor kleinere winkels (Ik ben opgegroeid boven de winkel van mijn ouders) maar niet voor ketens. Kleine winkels doen dit omdat het gewoon financieel handig is en men draait de winkel om verschillende redenen maar geld verdienen is bijna nooit de hoofdreden. Men vindt het leuk om een winkel te hebben, of zoals in ons geval diende de lampenwinkel vooral om extra klanten binnen te halen voor ons installatiebureau. Een keten gaat natuurlijk gaan verlieslijdende activiteit behouden omdat zij deze met het geld van de winstgevende activiteit open kan houden. De keten zal dan de winkel sluiten en ook dat gedeelde in de verhuur gooien, het is zelfs goedkoper als zij dat gedeelte leeg laat staan.
Roel1966 @Groningerkoek23 september 2023 18:00
Dat werkt voor kleinere winkels (Ik ben opgegroeid boven de winkel van mijn ouders) maar niet voor ketens.
Tuurlijk, voor een grotere keten ligt het weer anders maar daarom hoop ik wel erop dat er weer gewoon meer kleinere winkels komen.
Men vindt het leuk om een winkel te hebben, of zoals in ons geval diende de lampenwinkel vooral om extra klanten binnen te halen voor ons installatiebureau.
Het voorbeeld wat ik hierboven schreef is een onderdelenshop voor witgoed en hij ook b.v. reparaties doet aan witgoed. En ja zeker al in deze 'dure' tijd zijn er genoeg hobbyisten die zelf aan de slag gaan en die shop bijna alles kan leveren.
Roel1966 @Karimpje22 september 2023 22:00
Heeft dit nu te maken met een gebrek aan durf, marktkennis, wil om out-of-the-box te denken en te beseffen dat als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan
Ik weet dat hier in de stad een lokale witgoed zaak eerst eigendom was van Maxwell die nu dan ook failliet is gegaan. De zitbaas heeft toen het heft in eigen handen genomen, pand zelf gekocht en zich aangesloten bij Boxxer. Hierdoor kan hij concurreren met webshops qua prijzen met daarnaast ook nog eens een stukje extra service. Daardoor zie je ook dat lokale mensen nu toch weer meer naar hem toe gaan en die zaak het heel goed doet, dus zo kan het ook.

Maar wat BCC betreft ben ik het met je eens dat ze nu niet bepaald hun best deden om mensen in de zaak te krijgen en vooral ook in de zaak te houden. Denk dat BCC zich nog steeds zelf heeft gezien als een grote discounter met scherpe prijzen en ze daar in zijn blijven hangen. Daarbij zijn ze vergeten dat er vele webshops zijn met veel lagere prijzen.
PjotterP @Karimpje22 september 2023 18:32
Online is meer selectie, beter vergelijkingsgemak, betere kwaliteit producten ipv alleen maar low en midrange consumentenversies.
Karimpje @PjotterP22 september 2023 19:01
Dat ook en precies mijn punt, wat hebben ze gedaan om ons weer terug in de winkels te krijgen? Ze zullen vast dingen hebben gedaan, maar goed als ik er geen weet van heb, hebben ze in ieder geval mij als potentiële koper en Tweaker, niet weten te bereiken en waren ze er niet succesvol in om het roer om te gooien.
Finger @Karimpje22 september 2023 19:10
Ik koop electronica nog bijna altijd in een fysieke winkel maar heb nog nooit kunnen slagen bij BCC. MediaMarkt en Coolblue hebben gewoon een beter aanbod. Coolblue heeft eigenlijk bedroevend weinig producten in hun winkel maar toch van alles een betere selectie van producten dan BCC.
Karimpje @Finger22 september 2023 19:45
Dat is het ook, de BCC klanten zijn nu al aardig op leeftijd en die hebben andere behoeftes dan de gemiddelde Tweaker.net bezoeker.
Ik kocht mijn electronica of online bij Coolblue of weet ik veel welke winkel die het goedkoopste is/was of in de fysieke winkel bij de Mediamarkt. De Mediamarkt (ik ben zelf nooit in een fysieke Coolblue winkel geweest) is toch ook veel hipper dan de gemiddelde BCC winkel. Het valt mij overigens ook op dat de BCC hier in het zuiden niet echt bepaald op A-locaties ligt.
In de Makado te Beek (groot overdekt winkelcentrum hier) ligt het niet in je logische en gebruikelijke wandelroute. Alles ligt zo'n beetje gelijkvloers op de begane grond alleen de BCC ligt op de eerste verdieping en tja als je niet bij de BCC hoeft te zijn, kom je er ook niet en er is voor mij nooit een moment dat ik denk "Hmm even naar boven lopen naar de BCC". Ongeveer een soortgelijke iets in Heerlen. BCC ligt daar in een winkelcentrum wat een beetje uit de gratie is geraakt, nadat het jaren geleden nog het nieuws had gehaald omdat een gedeelte was verzakt.

[Reactie gewijzigd door Karimpje op 22 juli 2024 14:24]

Millwood 22 september 2023 14:06
Toch best lullig dat bcc falliet is in onze situatie.

Half jaar terug wasmachine gekocht ,
Nu een mankement .

Geen garantie via bcc
Zelf fabrikant gebeld die zegt moet bij bcc.

En wat ik begrepen heb van het contact met Bcc servicedesk , ik moet een verzoek indienen bij de " curator" voor de juiste contact gegevens van de fabrikant.
Dan kan ik me garantie daar claimen

Ik ben vast niet de enige dus dat gaat vast lang duren.

Beetje kastje muur verhaal.

Maar goed we gaan het maar doen.

Verder , logish dat ze failliet zijn.

[Reactie gewijzigd door Millwood op 22 juli 2024 14:24]

PcDealer @Millwood22 september 2023 14:13
Heb je geen fabrieksgarantie?
Polydeukes @PcDealer22 september 2023 15:25
Is de winkel failliet, dan kun je daar geen beroep op doen, omdat je geen wettelijk aanspreekpunt meer hebt. Je moet dan aankloppen bij de fabrikant, maar omdat je daar geen koop hebt gesloten, is deze niet gebonden aan de wettelijke garantie.

Dus nee. Je kunt hooguit hopen op coulance van de fabrikant. Zo doet Samsung bijv. niet zo moeilijk, maar dat is uit persoonlijke ervaring dus N=1.
Tweakert2020 @Polydeukes22 september 2023 18:45
Bijna alle fabrikanten wikkelen garantiegevallen rechtstreeks af, zolang je je aankoopbewijs maar kan laten zien
Waah @Tweakert202022 september 2023 22:25
Maar de garantievoorwaarden zijn slechter bij de fabrikant....

Van Philios kreeg ik voor d3 burn-in in mij oled (wat een fout was in software) na 4 jaar maar 30% vergoed. De rest moest ik bijbetalen.

Met moeite, dat wel, bij de webshop het resterende bedrag vergoed gekregen. Want daar heb je een poot om op te staan....
Tweakert2020 @Waah23 september 2023 09:05
Zeker, maar het ging hier om een faillissement. Dan valt er weinig bij de (web)shop te claimen.
Waah @Tweakert202023 september 2023 22:25
En dat is precies het punt: dan zit je aan de fabrieksgarantie vast die vaak maar 1 jaar is. En niet de wettelijke garantie (die minimaal 2 is en vaak veel langer) omdat je geen koop hebt gesloten met de fabrikant.

Dus ja met je bon kan je bij de fabrikant terecht als de (web)winkel failliet is. Maar de wettelijke garantie ben je kwijt en dus moet je hopen op coulance na die fabrieksgarantie van vaak één jaar
Polydeukes @Tweakert202023 september 2023 08:52
Dat zal, zoals ik zei uit coulance, maar ze zijn 't wettelijk niet verplicht (anders dan de wettelijke fabrieksgarantie).

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 14:24]

Millwood @PcDealer22 september 2023 15:09
Jawel maar ik zou dat moeten doen via de contact gegevens die bcc" gebruikte" .
En dus moet ik een aanvraag voor die gegevens doen via de curator.
Erg omslachtig.

Had verwacht dat de koreaanse fabrikant, me wel direct kon helpen via hun servicedesk op vertoon van de bon met aankoop datum.

Maar helaas.

Ik baal nu achteraf dat ik bij de levering van me wasmachine niet direct bij de fabrikant geregistreerd heb.
Tweakert2020 @Millwood22 september 2023 14:48
9 van de 10 keer kan je je garantie claimen bij de fabrikant.
A6-EGM 22 september 2023 14:10
Zo jammer. Maar ik begrijp het wel. Vond het best grappig toen ik twee jaar geleden een ventilator via Bol.com kocht en de verkoper BCC was en ook nog eens goedkoper.

Wat ik niet helemaal snap is dat in de reisbranche de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk zijn voor het terug betalen van het geld indien de reisagent failliet gaat. Misschien moet de fabrikant ook verantwoordelijk worden gesteld bij het faillissement van de verkoper in zulke gevallen.

[Reactie gewijzigd door A6-EGM op 22 juli 2024 14:24]

lighting_ @A6-EGM22 september 2023 14:23
Bij een groot bedrag gewoon met CC betalen. Is namelijk altijd verzekerd bij niet levering.
Tweakert2020 @lighting_22 september 2023 14:49
Afhankelijk van je CC maatschappij en de voorwaarden.
lighting_ @Tweakert202022 september 2023 16:23
zover ik weet bij alle CC.
Tweakert2020 @lighting_22 september 2023 18:44
Daarom ook mijn reactie ;)
jpfx @A6-EGM22 september 2023 14:23
Niet vergelijkbaar en niet waar. Reisagent niet aangesloten bij ANVR? Geld kwijt. Het is in elk geval NIET de luchtvaartmaatschappij en het hotel die voor jou probleem opdraaien.
A6-EGM @jpfx22 september 2023 14:26
Het gaat hier ook niet om pakketreizen maar losse vliegtickets. Er zijn al meerdere uitspraken over geweest. https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBDHA:2022:4790
Groningerkoek @A6-EGM23 september 2023 10:27
Een reisagent is een bemiddelaar die voor jou boekt bij een luchtvaartmaatschappij. Vergelijk het met een strippenkaart voor de bus kopen bij de sigarenboer om de hoek, als die sigarenboer failliet gaat is je strippenkaart natuurlijk nog steeds geldig en de vervoerder rijdt nog steeds.

Een BCC is geen bemiddelaar maar koopt dingen zelf (en vaak niet bij de fabrikant maar bij een importeur) en verkoopt ze dan weer door aan jou. Met jouw koopcontract met de BCC heeft de fabrikant helemaal niets nodig waarom zou die dan aansprakelijk moeten zijn? Het enige wat je daarmee bereikt is dat dingen duurder worden en/of dat fabrikanten niet meer willen leveren aan winkels die zij als zwak beoordelen.
LordMithril 22 september 2023 22:19
Het is zo jammer dat het beeld van winkels zelf zo is veranderd. Mede door beleid van winkels zelf hoor.
Jonge mensen aannemen die gedesinteresseerd zijn en de ouwe rotten eruit gooien want te duur. Is er 1 van.

BCC was erg verkoop gericht. Kan het weten, heb er gewerkt.
Alles om maar te verkopen met zoveel mogelijk shit erbij. En daar werd echt hard op gepushed.
Naar mijn idee te hard. Mijn percentage van die extra verzekering en accessoires waren vaak "te laag".
Had dubbele omzet van de eerst volgende verkoper met hogere percentages en klanten kwamen wel specifiek voor mij terug. Maar nee die 2 dingen waren te laag.

Op die manier krijg je verkopers en geen adviseurs.
Heb rustig mensen naar huis gestuurd, verteld dat ze beter merk X niet konden nemen, product was weinig mis mee, maar de service van de leverancier was gewoon kut.
Ze kwamen wel later terug bij me om wat anders te kopen, want ja had ze wel prettig geholpen.

En dat is iets was je online echt wel mist.
Zeker voor producten die je minder snel haalt.
Als morgen mijn wasmachine kapot gaat wil ik zsm een nieuwe en heb ik geen zin om 30 tabs open te hebben om er 1 uit te zoeken.
Dan loop ik liever een winkel in met een goede eerlijke verkoper die me goed weet te vertellen waarom wel of niet.

Kut voor mijn oud collega's, maar goed voor deze winkel dat ie eindelijk faalde. Treur er niet om.
Half jaar geleden nog na een vergadering, "je hoeft je geen zorgen te maken, er is nog voor 3 jaar kapitaal". yeh right.
Section @LordMithril23 september 2023 19:17
Gast, we zouden wel de zelfde persoon kunnen zijn!

Heb ook bij BCC gewerkt, en vond goed advies geven en zorgen dat klanten terug kwamen ook belangrijker dan de targets waarop zo hard op gepushed werd. Om maar te zwijgen over Monster Cable!

Het mismanagement in de filialen was overduidelijk en zeer frustrerend. Maar het toppunt voor mij was toen ergens begin 2016 plotseling alle personeel bijeen moest komen, bij een Van de Valk ergens in het land, voor een 'belangrijke mededeling'. Natuurlijk dachten veel toen al dat het voorbij zou zijn, maar niets was minder waar. BCC management kondigde met veel spektakel aan dat het roer om ging, en BCC zich wilde gaan focussen op de 'services na de verkoop'. De legendarische woorden die ik toen hoorde zal ik niet meer vergeten: "We weten alleen nog niet hoe"! Dat was voor mij het moment dat ik er werk van ben gaan maken om niet alleen bij BCC weg te komen, maar ook uit de Detailhandel. Dat is me gelukkig anderhalf jaar later ook gelukt.

Al met al hebben ze het toch nog lang vol weten te houden. Zeer jammer voor het personeel nu. Ik heb onderling met mijn collega's toch best een leuke tijd gehad. Hopelijk vinden zij gauw een nieuwe, betere baan!

[Reactie gewijzigd door Section op 22 juli 2024 14:24]

Tozz @LordMithril23 september 2023 19:48
Waarschijnlijk is alles wat je hierboven schrijft 100% waarheid. Maar er is ook een andere kant, en dat is dat de fysieke winkelformule zoals jij die omschrijft (eerlijk advies, een klant ook Nee durven te geven) niet winstgevend is.

Een winkelpand huren, producten tentoon stellen, personeel rondlopen voor advies zonder dat daar altijd verkoop tegenover staat.. is gewoon erg duur.

Daar komt bij dat jij schrijft dat bepaalde merken kut zijn, maar tegelijkertijd heeft BCC als bedrijf waarschijnlijk performance contracten met bepaalde merken. Verkopen ze niet genoeg van merk X dan gaat hun inkoopsprijs volgend jaar omhoog. Dat betekent dat als jij die klant merk Y adviseert (die BCC niet voert en dus naar de MediaMarkt gaat) tegelijkertijd voor een andere klant die wel bij merk X terecht kan de prijs volgend jaar stijgt bij jouw winkel.

En dan hebben we natuurlijk nog het inwinnen van advies voor klanten in jouw winkel, die het vervolgens online bestellen omdat het daar 20,- goedkoper is.

Jouw formule zou top zijn, ware het niet dat het niet realistisch is. En dat is niet omdat jij te weinig verkoopt, maar omdat de winstmarges bij jouw manier van werken te laag zijn.
R4gnax
@Tozz26 september 2023 19:20
Daar komt bij dat jij schrijft dat bepaalde merken kut zijn, maar tegelijkertijd heeft BCC als bedrijf waarschijnlijk performance contracten met bepaalde merken. Verkopen ze niet genoeg van merk X dan gaat hun inkoopsprijs volgend jaar omhoog. Dat betekent dat als jij die klant merk Y adviseert (die BCC niet voert en dus naar de MediaMarkt gaat) tegelijkertijd voor een andere klant die wel bij merk X terecht kan de prijs volgend jaar stijgt bij jouw winkel.
Iets wat ik al eerder hier op Tweakers geschreven heb:
De grote fabrikanten hebben middels zulke leveringsovereenkomsten contractueel alle macht naar zich toe getrokken en de detailhandel zijn gewoon de pionnetjes die ze over het bord schuiven. Een menselijk schild dat de fabrikanten vrijwaart van hun wettelijke aansprakelijkheid voor defecten (zij zijn nl. niet de verkoper); en vermijdt dat zij kosten moeten maken om hun producten verkocht te krijgen.

Het probleem met de detailhandel in witgoed en elektronica is niet de detailhandel.
Het probleem met de detailhandel in witgoed en elektronica is de wurggreep van de fabrikanten.

De detailhandel zelf is gewoon totaal incapabel om hier nog iets aan te doen. Een machtsblok vormen en gezamenlijk de fabrikanten vertellen dat ze op kunnen zouten en of betere voorwaarden moeten geven, of maar kunnen zien dat ze hun troep gesleten krijgen in Nederland, dat is er gewoon niet meer bij.

Dat window of opportunity hebben ze grandioos gemist. Nu is het dansen op de maat van de muziek; tot je er dood bij neervalt.
Nollekeuh @LordMithril24 september 2023 09:57
Als je goed leest is de winkel niet failliet gegaan door slechte verkopers, aftersales of de manier van verkopen, maar door gestegen huurprijzen, kosten van personeel en andere gestegen kosten. Wat ook aannemelijk is gezien de macro en meso economische ontwikkelingen in de afgelopen tijd.

Heel jouw analyse slaat dus nergens op. Geen enkel leger van verkopers had hier iets aan kunnen veranderen en ja de winkel wil natuurlijk goederen verkopen door behoeften op het gebied van electronica bij de consument te vervullen. Dat speelt in elke winkelketen.

Het management heeft niet de mogelijkheid gehad om winstgevendheid op peil te houden in de competitieve markt van consumentenelectronica. De marges zijn flinterdun gezien de hoeveelheid concurrentie. Zelfs pure webwinkels gaan ook geregeld failliet en de marktomstandigheden zijn heel snel veranderd in het afgelopen jaar.

Jouw persoonlijke ervaring vanuit jouw perspectief en context heeft hier dus niets mee te maken. Op tweakers zitten veel electronicawinkel verkoopmedewerkers, maar op dat niveau werken is heel wat anders dan een handelsonderneming in leven houden met voorraadbeheer, marketing en aftersales.

Het handelen van een verkoopmedewerker heeft maar voor een klein gedeelte invloed op de algemene vraag en afzet naar consumenten electronica. Immers kopen veel consumenten ook zonder tussenkomst van verkoopmedewerker consumenten electronica.
Taz86 22 september 2023 13:41
En de webshop doet het nog steeds....
arjax @Taz8622 september 2023 14:59
Zoals het hoort bij een faillissement. Voorraad verkopen en schulden afbetalen, netjes zoals de wet voorschijft
gimbal @Taz8622 september 2023 13:58
Inmiddels wel met een banner:

https://www.bcc.nl/specia...e-faillissementen-van-bcc

Beetje onhandig dat het bestelproces nog steeds werkt. Maar leer mij dat soort trajecten kennen, ongetwijfeld dat ze een change er bij een derde partij doorheen moeten duwen die op Vrijdag 1.5 man in werkende dienst heeft.
aadje93 @gimbal22 september 2023 16:06
die firma die het bannertje erop zet kan ook direct de stekker eruit halen. Maar bij een failisement is het gewoon vooraad verkopen en schuldeisers afbetalen met (r)overheid op nummer 1, dan nummer 2 de bank. en als 3e de leveranciers, en als nummer 4 als er nog een stuiver over blijft de consument.
Luchtbakker @Taz8622 september 2023 14:20
De winkels zijn ook gewoon open en zouden voorlopig ook open blijven. Maar ik zou geen garantie meer verwachten.
Dynacomp @Taz8622 september 2023 16:23
Gelukkig kan je ook met Klarna betalen. Lijkt me nu wel de veiligste keuze.
GarBaGe 22 september 2023 13:46
Kan ik nu voor weinig een leuke TV scoren uit de faillissement uitverkoop?
robertpNL @GarBaGe22 september 2023 13:52
Niet direct.

Eerst gaat de curator kijken of er interesse is van andere partijen uit de markt om (delen van) BCC over te nemen. Dit kunnen de fysieke winkels zijn eventueel de goederen en misschien ook een deel van het personeel .

Zou er geen belangstelling zijn, dan kan de curator overgaan tot uitverkoop om zoveel mogelijk geld op te halen om de schuldeisers te behartigen.

En dit ook de reden dat webshop en winkels open blijven: zoveel mogelijk geld ophalen voor de schuldeisers (crediteuren). Maar dit moet niet teveel kosten anders maakt dit het verlies en schuld nog groter.
Dus het kan ook zijn dat de curator later beslissen om de winkels toch te sluiten, om de kosten niet zo hoog op te laten lopen.

[Reactie gewijzigd door robertpNL op 22 juli 2024 14:24]

mongkut @GarBaGe22 september 2023 14:14
Gewoon naar winkel gaan, ben net geweest.
Heb een 2023 demo model G3 55 inch gescoord voor €1100 :P
Kimbo72 22 september 2023 19:03
Triest voor de oudere werknemers.
Probeer nog maar eens een baan te vinden.
MrMarcie @Kimbo7222 september 2023 19:08
Ik ben net aan het 'om'scholen naar buschauffeur. Leeftijd geen probleem.
Kimbo72 @MrMarcie23 september 2023 00:45
Maar niet iedereen wil/kan een buschauffeur worden.
Groningerkoek @Kimbo7223 september 2023 10:42
Tsja, dat men vrije keuze van beroep heeft is eigenlijk pas een zeer recent iets (over de gehele geschiedenis van de mens gezien). Het kan toch niet zo zijn dat je 10 jaar in de bijstand gaat zitten omdat je jouw favoriete baan niet kan vinden terwijl er elders een personeelstekort is van banen die je prima zou kunnen doen. Misschien ben ik dan de oude stempel, maar zelf vindt ik dat hier veel te gemakkelijk mee wordt omgegaan.
Kimbo72 @Groningerkoek23 september 2023 18:25
Tja gelukkig is het 2023 en niet 1953. Als je elke dag met tegenzin naar je werk gaat is dat niet gezond. Je werkt om te kunnen leven en je leeft niet om te kunnen werken.
Groningerkoek @Kimbo7223 september 2023 18:29
Veel beter om anderen voor jou te laten werken terwijl je geen donder uitvreet omdat het baantje wat jij wilt niet beschikbaar is..
Kimbo72 @Groningerkoek24 september 2023 01:57
Alles beter dan een loonslaafje. Voor de rest ben je erg bekrompen in je rectie
lezzmeister @Groningerkoek24 september 2023 22:31
Dan moet dat wel kunnen. Iemand die ik ken, keukens kent hij wel. Wordt beschuldigd van diefstal en eruit gewipt, blijkt geheel onterecht. Maar restaurants roddelen. Hij komt nergens meer aan de bak zelfs nu ze overal horeca personeel willen hebben.

Buschauffeur spelen? Echt goede bestuurder is hij niet, als we ergens heen gaan rij ik. Metaalwerk? Oh ja hoor, diploma gehaald in.... Servië, in oorlogstijd. Was het UWV ook snel mee klaar: niks waard in NL. Verkoper? Kan maar Nederlands perfect beheersen is em nooit gelukt, gaat toch niet gebeuren. Een hbo halen? Zo slim is hij bij lange na niet. Op 10 meter afstand zien hoe gaat de biefstuk is of perfect bereidde varkensoester? Geen probleem. Er is maar 1 ding waar hij echt goed in is, en dat kan niet meer.
Groningerkoek @lezzmeister25 september 2023 14:43
Natuurlijk zijn er mensen die buiten de boot vallen, maar het ging mij erom dat iemand hier wel heel gemakkelijk is van "Als je het niet wil dan lekker niet doen en beter thuisblijven"

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