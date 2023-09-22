BCC is failliet verklaard door rechtbank

Meerwaarde hoeft helemaal niet meer te kosten. Real-life voorbeeld:
In mijn stadsdeel had je twee zonnestudio's beide leuk, gezellig, proper, maar bij 1 lag er op het plankje waar ook je handdoekje lag en een vochtig doekje en deo, een Napoleon snoepje. Je mag eens raden waar ik op een gegeven moment alleen nog maar naartoe ging en welke studio nu inmiddels al niet meer bestaat.
Hoeveel extra kosten denk je dat de andere studio heeft gemaakt door in elk hokje na het schoonmaken van de zonnebank een Napoleon snoepje neer te leggen??
Het is niet alleen kosten. Een elektrozaak die zich gaat specialiseren in draaitafels voor DJs doet andere inkopen. I.p.v. die ene droger of die ene wasmachine koopt ie anders in. En vaak worden ze ook gesponsord door de leverancier. De ene specialiseert zich in muziek, die in geluid, de andere in games, die weer in DJ's en op die manier zorgt iedereen dat ze een meerwaarde creëren voor de klanten en dat heet o.a. ondernemen. Ben je met de elektrozaak alleen bezig elektrodozen te verkopen, daar hebben we er dus zat van.
En ik zeg ook niet dat ik het in de elektro branch helemaal uitgedokterd heb, maar wat ik wel weet is dat als je wel in die branch zit en je probeert zelf niks en doet gewoon wat je altijd hebt gedaan, dat je dan ook geen wonderen hoeft te verwachten. Klanten komen niet ineens uit de lucht vallen, zonder dat je iets doet. En ondernemen betekent ook geld aan de kant leggen om later investeringen te kunnen doen als het even tegen zit, risico's nemen, dingen uitproberen, de elektromarkt geven waar ze om vragen. Als je daar geen geld voor hebt na zolang dikke jaren te hebben gekend, ben je een slechte ondernemer.
Neem een voorbeeld aan de Mediamarkt. Hun sellingpoint waren vroeger de spotgoedkope CD albums, die in een platenzaak 40 gulden kostte, waren bij de Mediamarkt te koop voor 25 gulden. Daar pak je mij mee, als tiener. En als ik dan toch al in de zaak ben, koop ik die overpriced kabel uit gemak wel daar.
En kijk nu, CD-markt is er niet meer, maar de Mediamarkt is er nog steeds, want ze hebben zich omgetoverd tot computerzaak voor consoles, laptops en accessoires en die kabels zijn er nog steeds te duur en dat doen ze niet voor mij maar meer voor de tieners voor nu, mijn zoon dus.
Vroeger toen ik bij de Makro werkte, waren alleen de producten op de kopstellingen en uit de folder goedkoper dan waar dan ook, maar in de schappen lagen de reguliere voorraad en die waren zelfs duurder dan in een normale winkel, maar die verkochten wel omdat mensen er toch waren. Makro was überhaupt zelf al een niche omdat je een pasje moest hebben en die kreeg je alleen als je een KvK had. Alleen dat gegeven was voor de Makro al genoeg en geloof me het uitgeven van pasjes leverde ze meer geld op dan dat het ze heeft gekost.
Stap uit je comfortzone, durf out-of-the-box te denken. Elke ondernemer kan zijn zaak redden door zich te onderscheiden van anderen, door zijn niche te vinden en te pakken, door z'n klanten aangenaam te verrassen, door iets speciaals te doen, maar wat zeker niet werkt is als je zaak in 20+ jaar nog steeds hetzelfde doet, dezelfde look & feel heeft, dezelfde producten en het jongere publiek niet trekt. De jongeren zijn de volwassenen van de toekomst (voorbeeld Mediamarkt). JUIST hen wil je nu al binnen hebben. Zet een console neer bij een topmodel TV laat de kinderen gamen, zodat de ouders op hun gemak kunnen shoppen (zoiets doet de Ikea ook), dit zijn allemaal wat ik opnoem marketing trucjes, om jezelf maar te onderscheiden.
Ik ken zo een aantal zaken vanuit mijn jeugd die nu nog bestaan, maar waar je mij nooit naar binnen ziet gaan. Die kunnen nog maar net hun hoofd droog houden, vanwege hun vaste klanten. Je ziet er echter nagenoeg geen nieuwe jonge klanten komen, omdat zij altijd hetzelfde zijn blijven doen en dat is echt geen ondernemen. In het woord "ondernemen" zitten al genoeg aanwijzingen dat je iets anders moet doen. Als jij met je partner iets gaat ondernemen, gaan jullie niet zoals altijd thuis op de bank tv zitten te kijken.
Ik hoop dat je mij begrijpt. Het hoeft niet veel te kosten en als ondernemer zul je ruimte moeten hebben om die kleine dingen te kunnen doen. En die ruimte had je al in het verleden moeten opbouwen en wil je er in de toekomst nog zijn, zul je toch op een bepaalde manier de jeugd van nu binnen de deuren moeten zien te krijgen.
Wat ik je puur wil duidelijk maken is dat het niet extra geld hoeft te kosten, maar wel een lange adem. Je moet als ondernemer altijd bezig zijn met je toekomst en met je toekomstige klanten.
[Reactie gewijzigd door Karimpje op 22 juli 2024 14:24]