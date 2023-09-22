BCC is failliet verklaard door rechtbank

De elektronicaketen BCC is failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Dit bevestigt de rechtbank na eerdere berichten dat BCC op donderdag faillissement had aangevraagd. De naar schatting duizend werknemers van de keten verliezen hun baan.

Wat er precies gaat gebeuren met BCC is niet bekend, schrijft onder meer RTL Nieuws. Het nieuwsplatform schrijft dat een deel van de werknemers hun baan zouden kunnen behouden als er een doorstart komt. Bewindvoerders Joris Lensink en Thijs Hekman moeten het faillissement als curatoren afwikkelen.

Vorige week vroeg de keten nog uitstel van betaling aan. BCC heeft 58 winkels en is daarmee een van de grootste elektronicaketens in Nederland. Eind 2020 werd BCC doorverkocht aan Mirage Retail Group, dat ook Blokker en Intertoys bezit. Door de concurrentie van webwinkels, hoge huren en stijgende lonen kwam BCC in de financiële problemen.