CMA keurt overname Activision-Blizzard door Microsoft voorlopig goed

De Britse Competition and Markets Authority heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft voorlopig goedgekeurd. De marktwaakhond gaat vooralsnog akkoord met de aangepaste voorwaarden van Microsoft.

Vrijdag meldt de CMA dat het nieuwe voorstel een groot deel van de zorgen die de waakhond heeft wegneemt. "Het standpunt van de CMA is altijd consistent geweest. De fusie kan alleen doorgaan als de concurrentiemogelijkheden, innovatie en keuze in cloudgaming behouden blijven", zegt Sarah Cardell, ceo van de CMA. "In reactie op onze eerdere afkeuring heeft Microsoft de deal nu ingrijpend veranderd en de nodige stappen ondernomen om onze oorspronkelijke bezwaren weg te nemen." De marktautoriteit verwijst hiermee onder meer naar de verkoop van de streamingrechten van Activision Blizzard-games aan Ubisoft.

Microsoft is blij met het voorlopige besluit. "We blijven werken om ons voorstel in orde te maken voor de deadline van 18 oktober", zegt Microsoft-vicevoorzitter Brad Smith in een reactie tegenover Eurogamer. Waarschijnlijk zal de definitieve beslissing, die volgende maand wordt genomen, niet veel verschillen van het voorlopige besluit.

Het besluit van de CMA komt eerder dan verwacht. Volgens The Verge zou dit in de week van 25 september bekend worden gemaakt. De CMA was de laatste grote marktautoriteit die nog geen toestemming gaf voor de overnamedeal, naar eigen zeggen omdat er zorgen waren over de machtspositie van Microsoft op het gebied van cloudgaming. De FTC kreeg eerder dit jaar al ongelijk van een rechter en kan voorlopig niet voorkomen dat Microsoft en Activision Blizzard de deal voortzetten.

Microsoft en Activision-Blizzard

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 12:22
101 • submitter: Xtuv

22-09-2023 • 12:22

101

Submitter: Xtuv

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Reacties (101)

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Linksquest Moderator Spielerij
22 september 2023 12:32
Hopelijk brengt dit weer een beetje rust in de game markt en hopelijk even de laatste grote overname. Ik ben gewoon eerlijk, al die overnames en ja ook die exclusieve deals is alles behalve goed voor de gamer en de industrie. Zeker zijn er altijd exclusieve titles geweest, maar niet zoals nu met ook al die deals en overnames.
lordawesome @Linksquest22 september 2023 14:11
Deze overname heeft geen effect voor 'de gamer', alleen voor de Playstation gamer. Microsoft brengt hun exclusives namelijk zowel op Xbox als PC uit. De Playstation gamer heeft nooit last gehad van exclusives omdat Sony de meeste studio's heeft opgekocht. Nu niet meer. Nu zal de PS gamer ook merken dat dit niet zo'n leuke strategie is.
Linksquest Moderator Spielerij
@lordawesome22 september 2023 14:29
Of exclusieve deals, kijk maar naar de Konami en Square Enix deals van afgelopen tijd en komende tijd.
Verwijderd @lordawesome22 september 2023 14:44
De Playstation gamer heeft nooit last gehad van exclusives omdat Sony de meeste studio's heeft opgekocht
De meeste studio's heeft opgekocht? 8)7 Je weet dat Microsoft voor de overname van ABK al meer studios heeft dan Sony? Met deze overname hebben ze zelfs het dubbele aantal studios.
Goros @Linksquest22 september 2023 13:33
Ik was eerder al niet blij met de overname van Blizzard door Activision. Een paar jaar later wordt de combinatie overgenomen door weer een nog grotere partij. De CMA en ACM vinden het allemaal maar prima.

Ik ben het volkomen met je eens dat dit voor zowel de gamer als de industrie niet goed is. De prijzen voor games staan onder druk. Nieuwe games worden voor steeds absurdere bedragen verkocht, (deels vanwege de overhead van die grote partijen) en riekt sterk naar prijsafspraken.

Alles moet in een abonnement service geduwd worden en de markt wordt een eenheidsworst.
In het begin een aardige prijs voor het abonnement, straks over 1 a 2 jaar gaan ze bedragen lekker flink opschroeven. De consument betaalt wel... Liefst onder het mom van "inflatiecorrectie".

Het gros van de markt komt hierdoor bij Sony, Ubisoft en Microsoft te liggen. Is dat dan écht concurrentie? Ik moet nog maar zien of Amazon een beetje weet door te breken met zijn games. New World had een prima start, maar aan eindgame content ontbrak het. Lost Ark was maar een average game.

Kleine indie developers krijgen zelden tot nooit het vermogen bij elkaar om echt grote AAA games te gaan bouwen. Maar heel af en toe breekt een indie developer door tot het niveau van AAA, waarna ze vrij snel weer worden overgenomen door een reus en tot eenheidsworst worden gedwongen. Bestaande IP's uitmelken tot Sint Juttemis, liefst in een abonnement vorm a la MS Office.
Donstil
@Goros22 september 2023 14:31
Alles moet in een abonnement service geduwd worden en de markt wordt een eenheidsworst.
Omdat het afzonderlijk kopen van games op den duur geen levensvatbare toekomst meer lijkt te hebben.

Er groeit nu een generatie op die niet meer gewend is om entertainment los aan te schaffen. Muziek, tv-series, YouTube; alles draait al op een abonnementsmodel, en gaming past perfect in dat plaatje.

Deze groep (en toekomstige generaties) zullen waarschijnlijk niet meer bereid zijn om €79,95 voor een enkel spel te betalen, terwijl ze voor een tientje of twee tientjes per maand onbeperkt toegang hebben tot al hun andere vormen van entertainment. Kwantiteit lijkt de norm te worden boven kwaliteit, hoe onplezierig dat ook mag klinken voor ons gamers.

Met deze gedachtegang in het achterhoofd, lijken individuele gameaankopen vanzelf een niche te worden, vergelijkbaar met hoe Blu-ray films dat nu zijn.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 25 juli 2024 12:00]

Goros @Donstil22 september 2023 15:09
Ik ben het daar met je eens, maar dat is wel waar wij als consument traditioneel de macht zouden moeten hebben, vanuit een marktwerking perspectief. Maar oefenen wij die macht ook werkelijk uit? Hoe realistisch is dat?

Dat zou betekenen dat wij een spel die we heel graag willen spelen, toch links zouden moeten laten liggen als die te duur is of in een vorm wordt aangeboden die niet naar onze wens is. Gaan we dit daadwerkelijk doen als we heel graag dat spel spelen?

De uitgever heeft hier toch meer de macht dan de consument. Zij hebben bij voorbaat al een monopolie, namelijk zij zijn de enige die dat specifieke spel aanbieden.
De consument heeft daarin alleen een sterke positie als er voldoende alternatieven zijn, vanuit andere aanbieders.

Het spel niet kopen, betekent dat je naar een alternatief moet kunnen overstappen. Dat vraagt om een hele diverse markt met een groot scala aan aanbieders van gelijke omvang. Pas dan valt er écht te kiezen. Dan kan je zeggen: ik neem niet de nieuwe shooter van X maar ik koop die nieuwe shooter van Y.

Dat gaat natuurlijk veel makkelijker bij losse verkoop dan bij de aanschaf van een abonnementsservice.
Bij een abonnementsservice is het slikken of stikken. Besluit je Shooter X niet te willen hebben, dan moet je ook meteen afscheid nemen van MMO R en Racegame P. Of je betaalt er toch ongewild aan mee in je abonnementsvorm.
Donstil
@Goros22 september 2023 15:28
Ik ben het daar met je eens, maar dat is wel waar wij als consument traditioneel de macht zouden moeten hebben, vanuit een marktwerking perspectief. Maar oefenen wij die macht ook werkelijk uit? Hoe realistisch is dat?
Niet :)

Wat je waarschijnlijk gaat zien is hetzelfde als wat nu met Netflix gebeurt. Series die kwalitatief een prima voldoende hebben maar niet de top van de markt zijn worden veel beter bekeken dan series op andere diensten die beter zijn.

Zoiets verwacht ik ook voor games. Wij gamers zitten er hele anders in dan de nieuwe generatie verwacht ik.

Edit: Ik merk aan mijzelf als Gamepad lid overigens precies wat er goed maar vooral ook fout is aan het model.

Ik probeer namelijk games die ik bever nooit gekocht zou hebben en heb daar een mooie tijd mee. Ik speel echter ook games die ik normaliter gekocht zou hebben en juist nu weg leg onder het mom van “valt een beetje tegen en zat toch in het abonnement”

[Reactie gewijzigd door Donstil op 25 juli 2024 12:00]

Atilim @Donstil22 september 2023 16:05
Heeft niets te maken met toekomstige generaties. Wij, de huidige consumenten, hebben de markt zelf een beetje verziekt.

Immortals of Aveum heeft een Metacritic-score van 7 en is in principe een ok spel. Tegenwoordig beschouwen wij, de consumenten, een 7 gewoon als een mislukt spel.
ErikT738 @Goros22 september 2023 14:04
Ik was eerder al niet blij met de overname van Blizzard door Activision. Een paar jaar later wordt de combinatie overgenomen door weer een nog grotere partij.
Eerlijk gezegd verwacht ik hier enige verbetering met Microsoft aan het roer. Groter is niet noodzakelijk slechter.
dasiro @Goros22 september 2023 18:40
Ik was eerder al niet blij met de overname van Blizzard door Activision. Een paar jaar later wordt de combinatie overgenomen door weer een nog grotere partij. De CMA en ACM vinden het allemaal maar prima.
het was een merger, geen takeover. Zo lang er meerdere partijen zijn met een substantieel marktaandeel is dat inderdaad prima.
Kleine indie developers krijgen zelden tot nooit het vermogen bij elkaar om echt grote AAA games te gaan bouwen. Maar heel af en toe breekt een indie developer door tot het niveau van AAA, waarna ze vrij snel weer worden overgenomen door een reus en tot eenheidsworst worden gedwongen. Bestaande IP's uitmelken tot Sint Juttemis, liefst in een abonnement vorm a la MS Office.
Dat een AAA spel tegenwoordig serieus wat geld kost kan je de grote spelers niet kwalijk nemen. Als kleine vis is het in geen enkele markt makkelijk om op te boksen tegen grote gevestigde waarden. In de gamesindustrie is dat zelfs makkelijker dan elders gezien marketing en distributie veelal online gebeuren zonder al te veel tussenpartijen. Als je iets de schuld wil geven, dan is het doordat er nu veel hogere eisen worden gesteld door consumers, daar waar je vroeger op een paar weken tijd een topper in elkaar kon coden op zolder heb je nu een paar jaar een half leger programmeurs nodig om op hetzelfde niveau te geraken.
pvdheu @Goros23 september 2023 01:05
Welke absurde prijzen heb je het over? €70 voor een game welke je 60 or meer uur playtime geeft is extreem? Mijns inziens is elke game welke je een euro per uur gametime kost best een redelijk uitgangspunt. €20 per maand betalen voor een game waar je zonder verder kosten updates en nieuwe uitbreidingen voor krijgt en welke je vele uren per maand speelt likt me ook een prima deal (zie EVE online). De per uur kosten van dergelijk games ligt vaak veel lager dan €1/uur, meer iets van enkele euro dubbeltjes per uur..

Je opmerking dat kleine indie studios geen grote AAA games kunnen maken is ook op zijn minst misplaatst. Uiteraard kan je zonder budget en resources niet het niveau halen wat je met budget kan halen. En er zijn genoeg indies die de laatste jaren gigantische games hebben gereleased welke naar verhouding massaal meer ROI hebben opgeleverd dan menig AAA titel.

Het gros van de console market ligt bij Sony, Microsoft en Nintendo om heel voor de hand liggende redenen. Sony heeft jarenlang de strategie aangehouden om studios te kopen en zo hun producten exclusief te houden. Nu Microsoft een paar grote aankopen doet is het ineens hommeles en de grootste huiler is feitelijk de bully in de markt zelf.
needankje @Linksquest22 september 2023 12:34
Natuurlijk niet, dit is het startschot. Het wordt alleen nog maar erger, als dit mag dan mag er nog veel meer. Ze gaan de grenzen opzoeken. Blijkbaar krijg je toestemming met een wassen neus aan Ubisoft. Microsoft wil pas over 15+ jaar gaan cashen op streaming, tot die tijd mag Ubisoft op de winkel passen.
SunnieNL @needankje22 september 2023 16:30
Dan moet je nog ff het nieuws van deze week terug lezen. Microsoft wil dat 1/3 van de inkomsten van gamepass over 4 jaar uit streaming bestaat vanuit andere bronnen dan console.
Verwijderd @Linksquest22 september 2023 13:34
Het is alleen ‘goed’ voor de gamer die iedere console in huis heeft want die merkt er niet veel van.. dan hoor je de bedrijven niet meer over ecologisch verantwoord etc.
Voor mij mag er 1 console komen ipv al deze onzin.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 12:00]

yinx84 22 september 2023 13:38
In mijn ogen is Blizzard/Activision net zo creatief failliet als Bethesda. Voor mij bevestigd met Warzone 2 en Diablo 4. Dit zijn beide lege hulzen die om mtx draaien. Ondertussen blijven de verkoopcijfers van de PS5 stijgen en die van de Xbox dalen. Hoe lang is dat nog vol te houden voordat de higher-ups bij Microsoft het zat zijn?

Dat gezegd hebbende is Sony ook op z'n lauweren aan het rusten en veel te arrogant aan het worden, want het is ronduit karig wat er qua exclusives nog op het programma staat. Dat zou verdimme hun troefkaart moeten zijn.

Ik heb in jaren zo weinig te spelen gehad, voor m'n gevoel. Het enige lichtpuntje dit jaar vond ik Armored Core 6.

/rant van een trouwe Microsoft en Sony klant.
Loller1
@yinx8422 september 2023 13:50
In mijn ogen is Blizzard/Activision net zo creatief failliet als Bethesda. Voor mij bevestigd met Warzone 2 en Diablo 4. Dit zijn beide lege hulzen die om mtx draaien. Ondertussen blijven de verkoopcijfers van de PS5 stijgen en die van de Xbox dalen. Hoe lang is dat nog vol te houden voordat de higher-ups bij Microsoft het zat zijn?
Aangezien Xbox klaarblijkelijk meer winst boekt dat PlayStation (wat we weten met dank aan de recente leaks) denk ik dat je vooral niet moet vergeten dat je er niet veel van weet. ;) Console verkopen zeggen niet alles, om niet te zeggen "niets".

Ondertussen heeft Bethesda, onder Microsoft, op Redfall na toch succes na succes neergezet met Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush en Starfield (en natuurlijk niet de Quake remakes te vergeten).

Met ABK gaat het onder Microsoft waarschijnlijk juist veel beter gaan. Spencer heeft een tijd terug al gezegt dat hij de studio's onder ABK hun eigen ding terug wilt laten doen (ipv allemaal hulp-studio's te zijn voor CoD) en CoD op een (relatief) lager pitje te zetten. Alleen al het feit dat er nu veel minder druk van aandeelhouders staat op de studio's kan al grote verschillen maken.
Verwijderd @Loller122 september 2023 14:57
Aangezien Xbox klaarblijkelijk meer winst boekt dat PlayStation (wat we weten met dank aan de recente leaks) denk ik dat je vooral niet moet vergeten dat je er niet veel van weet. ;) Console verkopen zeggen niet alles, om niet te zeggen "niets".
Dat is niet juist, de marge van xbox wordt op een hele andere manier berekend dan die van Sony. De marge van Xbox is namelijk de accountable margin, dit is de marge voor alleen de afdeling xbox. Hier worden bepaalde kosten niet in meegenomen, zoals overnames, kosten hardware (cloud servers bijv.) etc. Bij Sony zitten alle kosten inbegrepen, daarom lijkt het erop dat Sony minder winst maakt. Maar dat is dus niet zo.

David faulkner (financiele analyst) heeft dit inmiddels ook op twitter uitgelegd:

https://twitter.com/faulkie87/status/1704852790248615938
yinx84 @Loller122 september 2023 14:13
[...]

Aangezien Xbox klaarblijkelijk meer winst boekt dat PlayStation (wat we weten met dank aan de recente leaks) denk ik dat je vooral niet moet vergeten dat je er niet veel van weet. ;)
Heb je daar een bron voor? Had wel de leaks over de nieuwe titels gezien, maar deze kende ik nog niet :)
jellybrah 22 september 2023 12:50
De nieuwe Amazon van gameland, if you can't beat em, buy em. En in dit geval ook nog een flink gehaat bedrijf? Sinds alle grote mergers is daar werkelijk niets goeds uitgekomen qua creativiteit en levert vooral anti consumentenpraktijken op. Alles voor de $$$. Gaming, beleving en creativiteit is wat mij betreft bij de grote spelers gewoon dood (al wel 5 a 7 jaar).

Het zijn eigenlijk nog vooral Fromsoftware, Capcom, Nintendo en Larian + gigantisch veel indie developers die de hoge gameplaykwaliteit nog leveren. Helaas krijg je daarmee niet elke maand een klapper zoals in de 2000 - 2010 periode.

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 25 juli 2024 12:00]

Lumni @jellybrah22 september 2023 12:59
Vergeet PlatinumGames niet.

Maar verder heb je gelijk.

De meeste AAA en AA is voor gamers die al even meedraaien meer van het zelfde. Je weet al hoe de game speelt als je de screenshots ziet. Starfield idem. Na Morrowind was het zeker de moeite om een modernisering op graphics en gameplay (oblivion en Skyrim) te ervaren of een andere setting aan te raken (Fallout iii en NV), maar verrassen en eens in het diepe springen is er niet meer bij.

Square Enix heeft haar FF franchise ook te grabbel gegooid als je eens eerlijk bent hoe matig die games zijn vs andere Action RPGs nu het hele tactical aspect er uit is gesloopt.

Blizzard Activision was ook al geen Blizzard meer te noemen. Dat is de laatste jaren zo ontzettend downhill gegaan en dit was voorheen misschien mijn favoriete developer.

Het is gewoon zonde om te zien dat de grote devs het prima vinden stappen terug te doen waar zij genres en gaming voorheen verder brachten.

[Reactie gewijzigd door Lumni op 25 juli 2024 12:00]

Goros @Lumni22 september 2023 14:23
Eens en Amazon doet dappere pogingen om voet aan de grond te zetten en heeft met New World een prima start gemaakt, alleen hebben ze het nagelaten om het echt af te maken met goede endgame content.
Lost Ark was eigenlijk maar een average game.

Ik ben positief over Starfield, maar het voelt voor mij wel aan als een fallout in space. Het weet mij in elk geval meer aan te spreken dan de vele andere games die mij niet langer weten te boeien dan tussen de 2 tot 6 uur.

Waar ik vooral voor vrees is wat het gaat doen met de prijzen van games. Ik verwacht dat de losse games duurder gaan worden. Dat de meeste Microsoft games eerst in de voordelige gamepass terecht komen en dat ze op termijn de gamepass gaan verhogen of met premium of gold varianten gaan komen.

"Speel Fallout 5 een week eerder met de Xbox Gamepass Gold"
kevlar01 @jellybrah22 september 2023 13:29
Het zijn eigenlijk nog vooral Fromsoftware, Capcom, Nintendo en Larian + gigantisch veel indie developers die de hoge gameplaykwaliteit nog leveren. Helaas krijg je daarmee niet elke maand een klapper zoals in de 2000 - 2010 periode.
Gamepass staat barstensvol met Indie games, dus Microsoft heeft daar zeker wel een oog voor en biedt hen dan ook een platform.
Vuurvoske 22 september 2023 12:24
Ongekend dit, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het er door zou komen. Ben ook reuze nieuwsgierig hoe eerlijk ze gaan zijn met "exlusives". Zoals wel of geen elder scrolls op de PS5 etc.
slijkie @Vuurvoske22 september 2023 12:32
Hoorden wij niemand over toen Sony het de hele tijd over ‘exclusives’ had. En dat hun console zoveel beter was.

Plus, als het op Xbox en PC is, is het niet een ‘exclusive’ voor xbox.

Feit is dat Microsoft (eindelijk) een inhaalslag aan het voeren is op Sony. De Playstation had een veelste grote markdominantie.

Daarnaast om even duidelijk te zijn, ben (en was!) ik fel tegen die exclusives, of dit nou voor xbox, pc of ps is. Maar toen ik dit 5-10 jaar terug ook aangaf, toen “was dat maar zo, moet je maar een ps kopen”.

Als de markt nu eindelijk beetje goed verdeeld is, moet het eens afgelopen zijn met die stomme ‘exclusives’.
Raem @slijkie22 september 2023 12:58
Niks mis met exclusives die vanuit eigen studios worden opgericht. Over het algemeen merk je dat deze van hogere kwaliteit zijn dan multiplatform games.
Wat ik wel kwalijk vind is exclusives (van bestaande games) opkopen. Dus zowel tijdelijk (waar Sony een handje van heeft) als een hele uitgever opkopen wat Microsoft nu doet.
Vexxon @Raem22 september 2023 13:03
Ik hoor dit argument vaker, maar effectief is er totaal geen verschil voor de gamer. Bepaalde games worden ineens exclusief voor een platform.
phray @Vexxon22 september 2023 13:38
Games zoals Last of Us, God of War etc hadden nooit bestaan als Sony niet investeerde in de studios toen ze nog klein waren.

Sony zag potentie in kleine studios en hielp deze te groeien. Bethesda en Activision hadden prima door kunnen gaan zonder steun van M$.

Niemand had er ook een probleem mee dat Halo exclusief was voor xbox.
loki504 @phray22 september 2023 15:56
Dat kan je niet zo zeggen want je weet niet hoe die studio's zichzelf ontwikkelt hadden.

Genoeg studio's hebben zich bewezen zonder bemoeienis van Sony of MSFT.
RelentlessRDS @phray22 september 2023 18:49
Activision waarschijnlijk wel (alhoewel ze daarvoor COD waarschijnlijk nog harder zouden moeten uitmelken dan zij al doen), maar Bethesda was sinds 2018 wel in een behoorlijk neerwaartse spiraal terechtgekomen, waarbij Fallout 76 het meest in het oog springende voorbeeld is (en die waren ook redelijk serieus onderweg om een second-party developer te worden voor Sony, afgaande op de (uiteindelijk) tijdelijke exclusiviteit van Deathloop en Ghostwire, alsmede Sony's plan om Starfield PS5-exclusief te maken).
Vexxon @phray22 september 2023 13:44
M$
Wow.

Waar het mij omgaat is dat er met twee maten wordt gemeten als het om exclusiviteit gaat.
Raem @Vexxon22 september 2023 13:08
Games die vanuit eigen studios worden opgericht zijn vaak nieuwe IPs of sequels op IPs die altijd al exclusief zijn geweest. Een uitzondering is Spider-man, maar dat is volgens mij ook de enige? Er is dus niet iets "ineens" exclusief.
Vexxon @Raem22 september 2023 13:39
Sony doet het wel met timed exclusives zoals Final Fantasy 16.
Raem @Vexxon22 september 2023 13:48
Dat is dus letterlijk wat ik in mijn eerste post zeg, dus ik begrijp niet zo goed welk punt je probeert te maken.
Vexxon @Raem22 september 2023 14:01
Nee mijn laatste comment is meer een toevoeging.

Mijn punt is dat de gehele gaming industrie, maar je ziet het ook terug bij VOD diensten, dat de aanbieders de klant proberen te lokken met exclusieve content. Hoe dat dan ook gebeurt, zij het via een initiële investering zoals jij benoemt zij het via het opkopen van een studio of uitgever (Bungie, ABK, Bethesda) is voor mij niet relevant.

Mijns inziens wordt er door velen hier vooral gezocht naar redenen om deze overname in een ander daglicht te stellen dan wat Sony al jaren op kleinere schaal doet: content exclusief maken.
Microsoft doet het met één hele grote slag (of eerder een aantal) in tegenstelling tot de vele exclusives en timed exclusives aan de kant van Sony.
Onder aan de streep komt het op precies hetzelfde neer, ieder platform heeft zijn exclusives.
arbraxas @Vexxon22 september 2023 13:38
Tja, geldt ook voor de meeste games op de pc. Namelijk exclusief voor windows.
En zelfs niet exclusives moet je gewoon voor elk platform apart kopen in de meeste gevallen. Uiteindelijk koop je als consument "het spel". In de praktijk kun je voor elk spel met multiplatformondersteuning gewoon per platform betalen. Dus meerdere keren voor dezelfde content. Dat zie ik ook graag anders.
Finraziel
@arbraxas22 september 2023 14:19
Tja, geldt ook voor de meeste games op de pc. Namelijk exclusief voor windows.
De Steam Deck wil even een woordje met je wisselen :+
arbraxas @Finraziel22 september 2023 14:24
Dat is een workaround. Native draaien die spellen nog steeds niet onder Linux.
Heb een steam deck, vind het geweldig wat Valve doet. Maar eind van het liedje is dat 90% van mijn library geen linux ondersteuning heeft.
Finraziel
@arbraxas22 september 2023 14:47
Is er een workaround om Playstation games op Xbox te draaien? Nee. Niet vergelijkbaar dus.
De 'exclusiviteit' van Windows die jij noemt is alleen een technische. De exclusiviteit van console games wordt contractueel afgedwongen waarbij het echt niet mogelijk is dat een concurrent zichzelf compatible maakt met jou (of althans, het helpt niet om die games dan op dat platform te kunnen spelen).
Veel devs houden juist al extra rekening met de Steam Deck (dus nee het is ook niet vergelijkbaar met emulatie).
arbraxas @Finraziel22 september 2023 15:40
Nog niet nee, omdat Linux nog steeds geen factor is tov Microsoft.
Op het moment dat de balans gaat verschuiven kun je er gif op innemen dat dezelfde taferelen binnen de pc wereld zich gaan afspelen (helaas).
Finraziel
@arbraxas22 september 2023 15:55
Microsoft is in de meeste gevallen helemaal geen partij in de verkoop van pc games dus hoe willen ze dat doen?
Ik zie weinig opties waarbij ze Valve niet keihard tegen zich in het harnas jagen en de push naar Linux alleen maar sterker zal worden.
arbraxas @Finraziel23 september 2023 11:49
Linux is nog steeds marginaal op de pc, helemaal qua gaming. De deck draait wel op linux, maar dat geldt zeker niet voor alle pc handhelds. Oftewel, nog geen factor waar MS zich mee bezig hoeft te houden.
Die vendorlock houd zichzelf op het ogenblik in stand.

Die "push" waar jij het over hebt is amper een rimpel in de oceaan. (Helaas)
lordawesome @Raem22 september 2023 13:56
Dus onaangekondigde spellen mogen exclusive worden, maar bestaande niet? Omdat een spel beter wordt als hij onaangekondigd is? Vind het nogal een rare beargumentatie.

Als je het over performance op de consoles hebt, beide consoles zijn technisch bijna gelijk.

Of vind je de grote exclusives van Sony zoals God of War, The Last of Us of Uncharted heel erg goed? Want dit zijn eerder interactive films met weinig keuzevrijheid, simpele aktie en beperkte strategie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 en Elden Ring.
Raem @lordawesome22 september 2023 14:31
Sony en Microsoft laten hun studios vrij en zetten minder druk op ze. Ik vind dat je dat inderdaad terugziet in de kwaliteit van de games. Bij Nintendo geldt dat net zo goed. Ik heb om die reden ook niks tegen exclusives.
Uit jouw lijstje is Cyberpunk toch wel hét voorbeeld van één van de grootste blamages in gaming van de laatste jaren. Ik denk dat dit onder de vlag van Sony of Microsoft niet zou zijn gebeurd.

En natuurlijk zijn er ook 3rd party games die die kwaliteit halen en/of eroverheen gaan. Daarom zei ik ook "over het algemeen".

Ik zou het inderdaad eerlijker naar de consument vinden om bestaande IPs niet exclusief te maken. Dat heeft niks te maken met dat een spel dan beter wordt (heb ik ook nergens gezegd?), maar dat je op die manier games niet wegkaapt uit het ecosysteem van gamers waar ze voorheen wel gewoon op te spelen waren. Maar goed, op eerlijkheid worden bedrijven niet groot, dus ik begrijp ook best dat dit niet gaat gebeuren voor alles IPs.

[Reactie gewijzigd door Raem op 25 juli 2024 12:00]

lordawesome @Raem22 september 2023 15:14
Ik heb niet het idee dat Microsoft studio's pusht om deadlines te halen. Starfield is 8 jaar in development geweest. Met Forza lijkt ook weinig mis te zijn. Bij Halo Infinite lijkt het wel misgegaan te zijn. Hoewel die studio ook niet erg goed schijnt te zijn. Het spel moest herschreven worden en er is geloof ik maar 2 jaar aan gewerkt. Maar problemen zag je ook bij Naughty Dog. Voor The Last of Us 2 zijn de developers meer dan een jaar in crunch mode geweest. Volgens Kotaku dan.

Cyberpunk heeft zonet weer een grote patch gehad met nieuwe gameplay en nieuwe features. Bijna 3 jaar na release. Dat is ongekend hoge support. Ja, het spel draaide inderdaad slecht bij release en had bugs maar dat is nu op alle platformen dik in orde. Op de PC is het grafisch gezien het meest geavanceerde spel dat er bestaat. Gameplay is subjectief maar het heeft meer keuzevrijheid, content en strategie dan die drie Sony exclusives. Op Steam heeft het 89%.
AppieNL @Vuurvoske22 september 2023 12:30
Net zo eerlijk als Sony met zijn 3rd party deals lijkt me verstandig. Gelijk oversteken wat mij betreft, komt Final Fantasy 16 misschien ook nog eens op de Xbox bijvoorbeeld.
Wolfos
@AppieNL22 september 2023 12:52
Het lijkt erop dat Square Enix weer games op Xbox gaat uitbrengen.
Atilim @Wolfos22 september 2023 13:28
Geen woorden maar daden.
lordawesome @Vuurvoske22 september 2023 12:31
Waarschijnlijk net zo eerlijk als Sony met exclusives omgaat. Oftewel, die komen nooit meer op de andere console.
Kaoh @lordawesome22 september 2023 13:22
Er is nu een onderhandel positie, die was er eerst niet. Dus nu kan MS zeggen: Wil jij deze game ook? Dan willen wij dat je die van jou ook niet exclusief maakt. Eerst had Sony daar geen boodschap aan, nu wel.
En mischien wel tijdelijk, als Sony gewoon koppig doorgaat gaan de PS fans die games vergeten en mischien niet eens missen.
lordawesome @Kaoh22 september 2023 14:01
PS fans zullen nu juist wel games gaan missen, omdat nu niet alles meer ook op de PS gaat uitkomen. Je zat goed met enkel de PS als platform. Nu niet meer.

Het zou inderdaad prettig zijn als Sony stopt met al die exclusives. Het zijn er veel en het is vervelend voor Xbox gebruikers en ook voor PC gebruikers, die Sony een jaar of langer laat wachten.
Von Helm @Vuurvoske22 september 2023 12:33
Het eerlijkst is natuurlijk gelijk oversteken. Jij geeft ons Spiderman/God of War en wij geven Elder scrolls/Fallout.
VonBraunschweig @Von Helm22 september 2023 13:28
Gelijk oversteken:) Dan graag Gran Turismo 7 gelijk oversteken met MS Flightsimulator, lijkt me leuk voor de PSVR 2. Horizon voor Forza Horizon. En mocht CoD toch exclusive worden, dan hop, Uncharted er tegenaan.

Goed idee
Vagax @Vuurvoske22 september 2023 12:42
Exclusiviteit van games kwam ook met enige regelmaat voor in de rechtzaken en Microsoft wees met dan ook hier en daar de vinger naar Sony en hun exclusiviteit deals met publishers en hun eigen exclusieve games.

Ik geloof wel dat Call of Duty voor een lange tijd multiplat blijft (was dit ook niet afgedwongen als een voorwaarden?) maar andere games zijn nog maar de vraag.
Buitenaerts @Vagax22 september 2023 14:19
Volgens mij is dit een eigen voorstel van Microsoft geweest, en ze zouden natuurlijk dom zijn als ze dit exclusief zouden maken.
RelentlessRDS @Buitenaerts22 september 2023 18:55
Klopt - CoD zal de komende 10 jaar na afronding sowieso op Xbox/PC/PlayStation/Nintendo platforms verschijnen.
Tweakwondo @Vuurvoske22 september 2023 12:47
Gezien starfield al niet op de ps5 uitgebracht is verwacht ik dat elders scrolls ook niet op de ps5(6) wordt uitgebracht
loki504 @Tweakwondo22 september 2023 12:59
Dat is ook bevestigd door mails/leaks tijdens de rechtbank in de VS.
Nephalem82 @Vuurvoske22 september 2023 12:53
Ongekend? Ik had het juist niet meer dan verwacht.
Vuurvoske @Nephalem8222 september 2023 13:10
Hoe vaak zie jij deals van 68+ miljard? In dat opzicht vind ik dit ongekend
Travelan @Vuurvoske22 september 2023 12:34
Net zo eerlijk als Sony hoop ik. Veel exclusives dus.

[Reactie gewijzigd door Travelan op 25 juli 2024 12:00]

ejabberd @Vuurvoske22 september 2023 12:57
Ik ergens wel en daarom had ik een mooi pakketje Activision Blizzard gekocht op de beurs na het bod. De spread was te groot om te laten liggen. Nu zo'n 25% rendement met naar mijn mening relatief weinig risico 8-)

[Reactie gewijzigd door ejabberd op 25 juli 2024 12:00]

loki504 @Vuurvoske22 september 2023 13:10
En het mooie is dat MSFT om tijdens de fail van Xbox One er zelfs nog aan had gedacht om Xbox gamestudio's te verkopen... maar dat pakte niet goed uit.

maar als GamePass voor 2027 niet 100miljoen abonnees heeft verlaten ze toch de game markt. https://www.thefpsreview....2027-phil-spencer-claims/
Cergorach
@Vuurvoske22 september 2023 13:11
Ongekend dit, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het er door zou komen.
Wat had je exact niet verwacht? Dat de overname geheel niet goedgekeurd zou worden of dat de VK niet zou bijsturen?

Nadat de EU en de VS zeiden, OK ga je gang. Dan is een VK opeens een buitenbeentje en ik was benieuwd of MS de power move zou maken om de VK te negeren... Ik was niet heel verbaasd dat de VK zich bedacht, want de schade zou groot zijn voor MS, maar nog groter voor het VK.
FrankoNL @Vuurvoske22 september 2023 13:30
Die gaat de PS5 niet krijgen. Ga daar maar vanuit.

Overigens vind ik het niet direct oneerlijk, maar dat is een andere discussie.
Loller1
@Vuurvoske22 september 2023 13:40
Random reminder dat Microsoft al aan Sony heeft aangeboden zijn hele catalogus naar PlayStation te brengen met Game Pass, maar Sony dat gewoon niet wil.
Vuurvoske @LockeNL22 september 2023 13:08
Goeie grap, ik heb geen PS5, sterker nog ik heb niet eens een console. En waarop baseer je dat ik Microsoft veroordeel? Ik zeg alleen dat ik nieuwsgierig ben?
Slashdotter 22 september 2023 12:44
Heroes of the Storm is een spel dat een paar jaar geleden door AB werd doodverklaard omdat het te weinig geld opleverde.

De afgelopen week hebben ze in de subreddit een aantal opvallende veranderingen opgemerkt:
  • een balance patch
  • veranderingen in de in-game store
  • abuse reports die nu weer door mensen worden opgepakt ipv een bot
Het lijkt erop dat er weer resources worden gestoken in dit doodverklaarde spel

Misschien zijn dit de voorbereidende stappen om het spel voor een Steam release klaar te maken

[Reactie gewijzigd door Slashdotter op 25 juli 2024 12:00]

lordawesome @Slashdotter22 september 2023 14:13
Ik denk dat Blizzards titels teruglopen in revenue en dat ze daardoor Heroes of the Storm weer winstgevend gaan proberen te maken. Immers, Blizzard is geen topontwikkelaar meer.
Obfzk8R @lordawesome23 september 2023 07:21
Ik had eigenlijk geen zin om te reageren op dit soort discusses meer. Dat gezever en gezeur over exclusiviteit. Ik game al sinds de Game & Watches van Nintendo, de eerste Nintendo console, de Atari 400, de Commodore 64, ga zo maar door. Allemaal platformen met eigen games die vrijwel nooit op andere platformen te spelen warren. Prachtige en voor die tijd unieke games zoals Turok en Golden Eye kwamen alleen uit de Nintendo 64. Niemand zeurde zo gigantisch erover. Wilde je die spelen, dan huurde of kocht je de console maar.
Maar wat is de definitie van een top-ontwikkelaar volgens jou? Als ik terugdenk aan Blizzard in de jaren 90 Dan denk ik aan Warcraft 2. Prachtige game. Voor die tijd! Grijs gespeeld. Mensen zweren bij StarCraft. Vond ik zelf niks aan. Maar heeft nog steeds een grote fanbase, i.t.t. ooit populaire concurrenten als Command And Conquer. Blizzard heeft in 2004 World of Warcraft uitgebracht, linksom en rechtsom doorontwikkeld. Heeft nog steeds een fanbase van heb ik jou daar die andere games graag zouden willen hebben. Geen top-ontwikkelaar? Waar staan de LOTRO's, Rift's, Warhammer Online en andere veelbelovende MMO's tegenwoordig?
Blizzard heeft ooit Hearthstone uitgebracht. Bestaande formule, maar wederom net iets beter uitgewerkt. Doet het nog steeds uitstekend. Waar zijn de concurrenten?
Dat Activision/Blizzard meer de nadruk lijken te leggen op een verdienmodel, betekent niet dat het geen top-ontwikkelaars zijn. Bestaande COD, Diablo en overige Blizzard games zien er goed uit, verkopen uitstekend en worden langdurig gespeeld en komende iterates worden gegarandeerd weer massaal blind gekocht. Geen top-ontwikkelaar?

Ik Ben echt benieuwd naar jouw motivatie.
nestview 22 september 2023 14:05
Deze overname en heisa die daarvan kwam heeft er wel voor gezorgd dat ik alle gamepass games via GeForce now kan spelen inclusief starfield die er (zo goed als vanaf) dag 1 op stond. Nu nog de cod serie en andere Activision games. Helemaal top 🎉

[Reactie gewijzigd door nestview op 25 juli 2024 12:00]

RelentlessRDS @nestview22 september 2023 18:57
Kleine correctie: Starfield stond een week later op GeForce now (13 september), maar dan nog is dat heel snel aangepakt.
nestview @RelentlessRDS23 september 2023 05:05
Kleine correctie: Starfield stond een week later op GeForce now (13 september), maar dan nog is dat heel snel aangepakt.
Je hebt gelijk. Des al niet te min wel prima. Het heeft GeForce now een stuk interessanter gemaakt en kan de populariteit van GeForce now wel een flinke boost geven. Die populariteit kan allicht een reden zijn voor meer uitgevers om hun games op GeForce now te zetten.
Jinoh 22 september 2023 13:36
Hehe, eindelijk. Mooi nieuws voor Microsoft.

Microsoft is echt de koning van FPS, Western RPG's en First Person RPG's aan het worden. Een hele hoop fantastische game franchises hebben ze nu.
Mutatie @Jinoh22 september 2023 16:43
Uhm...die eer gaat toch echt niet naar MS. Het verlies en de achterstand op de markt hebben ze compleet aan zichzelf te danken met verkeerde keuzes en gebrek aan inzicht.

Nu zijn ze nuclear gegaan met overnames maar dat is gewoon kwaliteit opkopen, kapen en niet zelf verdienen door mooie dingen op te bouwen.

Ik vind het geen respect verdienen en het is geen gezonde marktwerking. Ik zie op deze wijze weinig goeds voor de toekomst
Jinoh @Mutatie22 september 2023 17:26
Het maakt mij totaal niet uit. Ook Sony heeft vroeger een uitgever gekocht. Microsoft heeft nu gewoon een goede toekomst met een interessante line up die zich duidelijk onderscheid met Sony en Nintendo.

En ik zal toch nog de games van alle 3 blijven spelen.
YGDRASSIL 22 september 2023 12:29
Misschien ff je titel aanpassen. Twee tikfouten in de bedrijfsnaam is wel slordig.
AuteurLFranxWind @YGDRASSIL22 september 2023 12:31
Grutjes, inderdaad :o . Aangepast
ThanosReXXX
22 september 2023 13:37
Gòh, wat een verrassing, maar niet heus. De CMA heeft helemaal niets te willen of te beslissen, behalve dan in een adviserende rol. Zonder gerechtelijke uitspraak hebben ze sowieso geen poot om op te staan. Nooit gehad en zullen ze ook nooit krijgen.

Het is nog knap van Microsoft dat ze het geduld op hebben kunnen brengen om met deze achterlijke instantie te willen onderhandelen. De CMA heeft blijkbaar nooit het besef gehad dat als zij middels een rechtszaak Microsoft zouden willen dwarsbomen om in het VK te blijven opereren, dat dit dan niet alleen de Xbox divisie zou betreffen, maar ook alle PC/Windows-gerelateerde zaken, en al zou dat een vervelende verliespost zijn voor Microsoft, ze zouden het makkelijk overleven, in tegenstelling tot het Britse bedrijfsleven, dat een enorme klap zou krijgen, indien al hun Windows producten niet meer ondersteund en/of vernieuwd zouden kunnen worden.

Los daarvan is de CMA ook al op hun fouten en achterlijkheden gewezen door hun Europese tegenhanger, die wel al akkoord heeft gegeven, ondanks dat die ook bepaalde bezorgdheden hebben geuit, maar ze zijn in ieder geval wel bij de tijd genoeg om te beseffen dat een dergelijke deal dat soort dingen waar zij bezorgd over zijn niet per definitie ook uit zullen doen komen.
drakiesoft 22 september 2023 14:01
Het is MS te doen om mobile gaming (subscription)
Vwb gamepass is groeit vanuit de console of pc beperkter dan de nog niet bestaande mobiele gamepass tak. Ik verwacht ook een mobile ms gamesstore waarin mobiele varianten van games in komen te staan en natuurlijk wat KING (candy crush etc) heeft. Als je denkt dat het aanbod mobiel niet voldoende is, alle last gen games zouden prima naar mobiel geport kunnen worden en daarnaast streaming van next/current gen games.

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