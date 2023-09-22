CMA keurt overname Activision-Blizzard door Microsoft voorlopig goed

De Britse Competition and Markets Authority heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft voorlopig goedgekeurd. De marktwaakhond gaat vooralsnog akkoord met de aangepaste voorwaarden van Microsoft.

Vrijdag meldt de CMA dat het nieuwe voorstel een groot deel van de zorgen die de waakhond heeft wegneemt. "Het standpunt van de CMA is altijd consistent geweest. De fusie kan alleen doorgaan als de concurrentiemogelijkheden, innovatie en keuze in cloudgaming behouden blijven", zegt Sarah Cardell, ceo van de CMA. "In reactie op onze eerdere afkeuring heeft Microsoft de deal nu ingrijpend veranderd en de nodige stappen ondernomen om onze oorspronkelijke bezwaren weg te nemen." De marktautoriteit verwijst hiermee onder meer naar de verkoop van de streamingrechten van Activision Blizzard-games aan Ubisoft.

Microsoft is blij met het voorlopige besluit. "We blijven werken om ons voorstel in orde te maken voor de deadline van 18 oktober", zegt Microsoft-vicevoorzitter Brad Smith in een reactie tegenover Eurogamer. Waarschijnlijk zal de definitieve beslissing, die volgende maand wordt genomen, niet veel verschillen van het voorlopige besluit.

Het besluit van de CMA komt eerder dan verwacht. Volgens The Verge zou dit in de week van 25 september bekend worden gemaakt. De CMA was de laatste grote marktautoriteit die nog geen toestemming gaf voor de overnamedeal, naar eigen zeggen omdat er zorgen waren over de machtspositie van Microsoft op het gebied van cloudgaming. De FTC kreeg eerder dit jaar al ongelijk van een rechter en kan voorlopig niet voorkomen dat Microsoft en Activision Blizzard de deal voortzetten.