CMA gaat akkoord met overname Activision Blizzard door Microsoft

De Britse Competition and Markets Authority, ofwel CMA, heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft goedgekeurd. Dit betekent dat de bedrijven een stap dichter bij het afronden van de deal zijn, die 69 miljard dollar omvat.

In een verklaring schrijft de Britse marktautoriteit dat ze tevreden is met de aangepaste voorwaarden en dat ze definitief akkoord gaat met de overname. In de aangepaste overeenkomst staat dat de rechten voor cloudgaming naar een derde gaan, in dit geval Ubisoft.

"Met de verkoop van de cloudstreamingrechten van Activision aan Ubisoft hebben we voorkomen dat Microsoft een monopolie krijgt op deze belangrijke en snel ontwikkelende markt. Naarmate cloudgaming groeit, zal deze interventie ervoor zorgen dat mensen betere diensten en meer keuzes krijgen", zegt Sarah Cardell, chief executive van de CMA.

Ook al is de markttoezichthouder tevreden, hij blijft kritisch op de aanpak van Microsoft. "De tactieken van Microsoft zijn geen manier om met de CMA in zee te gaan. Microsoft had tijdens ons eerste onderzoek de kans om de deal te herzien, maar bleef in plaats daarvan aandringen op een pakket maatregelen die volgens ons niet zouden werken. Het op deze manier uitstellen van procedures kost alleen maar tijd en geld." De autoriteit zegt 'nog beperkte resterende zorgen over de nieuwe deal te hebben', maar Microsoft heeft toegezegd dat de verkoop van de streamingsrechten aan Ubisoft afdwingbaar is door de CMA.

Het werd al verwacht dat de CMA groen licht zou geven voor de overname na het voorlopige besluit in september. Daarin had de toezichthouder zijn goedkeuring voor de deal uitgesproken. Nu het definitieve besluit is genomen, kunnen Microsoft en Activision Blizzard toewerken naar het afronden van de overname op 18 oktober.