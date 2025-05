Topman Ubisoft: fysieke schijfjes zullen blijven bestaan

Ubisoft-topman Chris Early vermoedt dat fysieke schijfjes voor games niet helemaal zullen verdwijnen. Volgens de man zal het aandeel van fysieke games wel terugvallen, maar zullen er altijd klanten zijn die een fysiek exemplaar van een game willen.

Senior Vice President Early deelde zijn mening tijdens een interview met de redactie van Ubisoft zelf. Hij stelde daarin dat fysieke schijfjes consumenten toelaat om games aan elkaar cadeau te doen en hij vermeldde ook de markt voor verzameledities van games. Early vermoedt dat de verkoop van fysieke games in de toekomst wel zal afnemen, maar dat fysieke schijfjes nooit helemaal zullen verdwijnen. Exacte cijfers of prognoses gaf de man echter niet.

Early ging ook in op de toekomst van cloudgaming. "We denken dat het streamen van games zal blijven groeien", klinkt het. "Vijftien jaar geleden waren er al bedrijven die dit mogelijk probeerden te maken, maar toen was de infrastructuur nog niet wat het moest zijn." Vandaag de dag is de snelheid van de gemiddelde internetverbinding volgens de man vele malen beter. "Ik denk dat deze vooruitgang zal blijven doorzetten en dat zal het streamen van games ten goede komen."

De topman van Ubisoft ging ook in op de recent goedgekeurde overname van Activision Blizzard door Microsoft door de CMA. Microsoft en Ubisoft kondigden in augustus aan dat Ubisoft de cloudstreamingrechten van Activision Blizzard-games voor buiten de Europees Economische Ruimte had aangekocht, en dat voor de komende 15 jaar. Volgens Early is Ubisoft goed geplaatst om cloudstreamingdiensten aan te bieden. Het Franse bedrijf heeft naar verluidt al eerder samengewerkt met het Google Stadia-team en de teams achter cloudgamingdiensten Amazon Luna en Nvidia GeForce Now.

Ubisoft krijgt enkel buiten de Europese Economische Ruimte de rechten op Activision Blizzard-games. Binnen de Europese Economische Ruimte moet elk cloudgamingbedrijf gratis toegang kunnen krijgen tot de streamingrechten van de Activision Blizzard-games. Dat heeft de Europese Commissie aan Microsoft opgelegd.