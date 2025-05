Bobby Kotick blijft tot eind dit jaar ceo van Activision Blizzard

Bobby Kotick, de huidige ceo van Activision Blizzard, blijft tot het einde van dit jaar bij het bedrijf. Dat bevestigt de ceo in een e-mail aan medewerkers. Daarna vertrekt hij. Activision Blizzard werd op vrijdag officieel overgenomen door Microsoft.

Kotick schrijft aan medewerkers van Activision Blizzard dat hij 'enthousiast is' over de toekomst van het bedrijf onder Xbox. Dat meldt techwebsite The Verge, die de e-mail heeft ingezien. De topman bevestigt dat hij tijdelijk bij het bedrijf blijft, om de overgang van het bedrijf naar Microsoft soepel te laten verlopen. Dat doet hij 'tot het einde van dit jaar'.

Bobby Kotick

De topman blijft tot die tijd de ceo van Activision Blizzard. Hij zal dan rapporteren aan Xbox-baas Phil Spencer. Kotick verlaat het bedrijf daarna. Het werd al verwacht dat Kotick na de overname het bedrijf zou verlaten. Na de overname ontvangt hij vermoedelijk 375 miljoen dollar voor zijn aandelen, zo schreef Bloomberg vorig jaar.

Bobby Kotick is sinds 1991 ceo van Activision. In 2008 fuseerde het bedrijf met het Franse Vivendi Games, waarmee het bedrijf werd omgedoopt tot Activision Blizzard. Het bedrijf nam in 2015 Candy Crush-ontwikkelaar King over. Al die bedrijven komen nu in handen van Microsoft, nu die overname na 21 maanden is afgerond.

In de laatste jaren kwam Activision Blizzard in het nieuws over een vermeende 'cultuur van seksuele intimidatie', iets waar Kotick naar verluidt van af wist. Medewerkers vroegen Kotick in 2021 al op te stappen.