Bloomberg: EU hoeft Activision Blizzard-overname niet opnieuw goed te keuren

De Europese Commissie hoeft niet opnieuw toestemming te geven voor de Activision Blizzard-overname door Microsoft. Dat meldt persbureau Bloomberg. Microsoft kreeg al toestemming van de EU, maar paste de overname in de tussentijd aan om goedkeuring in het VK te krijgen.

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de aangepaste overnameplannen niet opnieuw een volledig beoordelingsproces moet doorlopen. Dat vertellen ingewijden aan Bloomberg. De EU zei eerder dat het de aanpassingen van de deal 'zorgvuldig' zou beoordelen, maar volgens het persbureau is verder onderzoek niet nodig. Een dergelijk vervolgonderzoek had de overname waarschijnlijk verdere vertraging opgeleverd. Nu de EU volgens Bloomberg geen vervolgonderzoek instelt, is de overname weer een stap dichter bij een conclusie.

Microsoft deed aanpassingen aan zijn overnameplannen vanwege de Britse markttoezichthouder CMA, die de overname in april blokkeerde. De toezichthouder deed dat vanwege concurrentiezorgen omtrent cloudgaming. Microsoft zei eind augustus dat het de exclusieve cloudgamingrechten van Activision Blizzard-games na de overname zal verkopen aan een onafhankelijke partij: Ubisoft. Zo hoopt Microsoft dat de zorgen van de CMA worden weggenomen. De verkoop van die streamingrechten zou echter niet in de Europese Economische Ruimte gelden. Op die manier kan Microsoft eerder gemaakte cloudafspraken met de EU alsnog nakomen.

Het lopende onderzoek van de Britse CMA is nu het laatste grote obstakel van de overname. De CMA gaf eerder echter al voorlopige toestemming voor de gewijzigde deal. Naar verwachting volgt een definitief akkoord deze week. Bronnen van The Verge meldden eerder dat Microsoft de overname op vrijdag 13 oktober wil afronden, ruim anderhalf jaar nadat de overname werd aangekondigd. De Amerikaanse Federal Trade Commission wil de overname nog wel tegenhouden, maar de zaak bij de FTC-bestuursrechter wordt naar verwachting pas afgerond nadat de overname al rond is.