Zuid-Afrika keurt Microsofts overname van Activision Blizzard goed

De Zuid-Afrikaanse mededingingsautoriteit heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft zonder voorwaarden goedgekeurd. Daarmee is de overname een kleine stap dichterbij, hoewel er nog grotere hobbels te nemen zijn.

Het Zuid-Afrikaanse Competition Tribunal zegt dat het de redenen voor de onvoorwaardelijke toestemming voor de overname op een later moment bekendmaakt. Met de toestemming van Zuid-Afrika heeft Microsoft weer een noodzakelijke toestemming om de overname door te laten gaan. De belangrijkste twee toestemmingen die Microsoft nog moet verkrijgen, zijn die in de VS en in het VK.

Microsoft voerde vorige week een rechtszaak tegen de Amerikaanse Federal Trade Commission, waarbij de FTC een uitspraak van de rechter wil om de overname voorlopig tegen te houden. De FTC heeft een interne rechtszaak die nog loopt; de toezichthouder houdt op 2 augustus de eerste hoorzittingen in die zaak. In de tussentijd zou Microsoft zijn overname echter al mogen afronden. Microsoft en Activision kunnen dan later gedwongen worden weer uit elkaar te gaan als de FTC concludeert dat dat nodig is.

De FTC wil voorkomen dat Microsoft zijn overname afrondt, terwijl haar onderzoek nog loopt. Uitspraak over die zaak volgt vermoedelijk binnen enkele weken. Het Britse CMA blokkeert de overname. Microsoft kan daaromheen werken door de activiteiten van Activision Blizzard in het VK te staken en heeft daarmee gedreigd.