Tomtom stopt met website en app voor sporthorloges

TomTom stopt met zijn app en website voor sporthorloges. Het Nederlandse bedrijf maakt de sporthorloges al zes jaar niet meer, maar ondersteunde klanten nog wel met de backend. Nu is het gebruik drastisch afgenomen en stopt TomTom daarmee.

TomTom Spark 3

De website, de app en het desktopprogramma werken daardoor vanaf eind september niet meer, zegt TomTom. Het bedrijf verwijdert dan ook de gegevens die gekoppeld zijn aan de accounts, waaronder de geschiedenis van activiteit. De horloges houden de mogelijkheid om activiteit offline in te zien en wellicht synchroniseert dat in eerste instantie wel nog met de mobiele app, maar er is geen synchronisatie meer met servers.

TomTom stopt met de dienst omdat de activiteit op het platform al jaren afneemt. TomTom stopte in 2017 met sporthorloges, maar hield de backend voor synchronisatie van gegevens nog wel online. Omdat er steeds minder TomTom-horloges in actief gebruik zijn, heeft het bedrijf nu besloten om de hele dienst stop te zetten. Het bedrijf noemt geen exacte datum, maar zegt dat de stekker er 'eind september' uit gaat. TomTom richt zich al jaren meer op software en het aanleveren van kaartdata aan andere bedrijven.