maandag 6 februari 2017

Het Nederlandse TomTom heeft een nieuwe fitnesstracker gepresenteerd. De Touch Cardio kan onder meer stappen tellen, slaap bijhouden en de hartslag meten. Het is niet de eerste fitnesstracker van de Nederlandse fabrikant.

De nieuwe fitnesstracker lijkt op een eenvoudigere versie van de TomTom Touch die al enige tijd te koop is. Waar de Touch zich onderscheidt met functies om bijvoorbeeld het vetpercentage bij te houden, kan de nieuwe Touch Cardio dat niet. Beide fitnesstrackers kunnen overweg met de TomTom Sports-app, die beschikbaar is voor iOS en Android. Ook is er een webversie.

TomTom noemt als functies het bijhouden van de hartslag gedurende de dag, stappen tellen en het bijhouden van actieve tijd en slaap. Hoewel de fabrikant nog geen specificaties online heeft gezet, lijkt het erop dat de Touch Cardio net als de Touch een monochroom display heeft. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde 0,92"-oledscherm met een resolutie van 128x32 pixels als de Touch.

De fitnesstracker komt in maart uit, zo laat het Nederlandse bedrijf weten. Een prijs heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. TomTom werd jaren geleden bekend met zijn navigatiekastjes, maar met de opkomst van smartphones met gps en navigatiesoftware heeft het Nederlandse bedrijf zich meer gericht op sportaccessoires, waaronder horloges.