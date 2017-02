Door Sander van Voorst, maandag 6 februari 2017 10:32, 42 reacties • Feedback

Het Kodi-team heeft de stabiele release van versie 17 van zijn mediaspelersoftware uitgebracht. Deze draagt de naam 'Krypton' en introduceert onder andere een nieuw uiterlijk van de software en wijzigingen aan de pvr- en live-tv-functies.

De nieuwe Kodi-versie is al enige tijd in de maak, zo verscheen in september een bètaversie in de Windows Store na de eerste bèta in augustus. Krypton is dan ook de eerste versie die via de Windows Store beschikbaar is, aldus het team. Eind december volgde de eerste release candidate van de mediaspelersoftware. Daarin waren veel van de nieuwe functies te zien, waaronder de mogelijkheid voor het selecteren van een videostream op dezelfde manier als een audiostream.

Bovendien zijn er veranderingen doorgevoerd aan de pvr- en live tv-functie. Zo zijn er nu meer dan vijftien nieuwe add-ons, die voor een groot deel van updates zijn voorzien. De interface is vernieuwd en het browsen moet volgens het Kodi-team een stuk sneller zijn in de nieuwe versie. Op het gebied van audio is er ondersteuning toegevoegd voor aanvullende streamingprotocollen en op Android komt er ondersteuning voor de officiële audio-api bij. Kodi vereist sinds de nieuwe release minimaal Android 5.0.

In de aankondiging schrijft het team dat versie 17 nu beschikbaar is voor Windows, Android, macOS en iOS. Zoals al eerder te zien was, is deze release voorzien van een nieuwe standaardskin met de naam Estuary. Deze vervangt de Confluence-skin die in eerdere versies van de software standaard aanwezig was. Op apparaten met een touchscreen is de Estouchy-skin te gebruiken. Een overzicht van alle nieuwe functies is in een uitgebreide changelog te raadplegen. Krypton is beschikbaar via de downloadpagina van Kodi.