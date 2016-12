Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 13:13, 29 reacties • Feedback

Het team achter de Kodi-mediacentersoftware heeft de eerste release candidate van versie 17 uitgebracht. Deze brengt verschillende verbeteringen ten opzichte van de eerdere versie met zich mee, waaronder een nieuw uiterlijk en betere ondersteuning voor controllers via add-ons.

Dat nieuwe uiterlijk is optioneel. Zo zijn er nieuwe standaardskins in de vorm van Estuary en Estouchy, die ook al bij de release van de eerste bèta hun entree maakten. De huidige Confluence-skin blijft beschikbaar voor gebruikers die deze versie prefereren. Daarnaast is het instellingenscherm verbeterd en moet het duidelijker zijn welke gevolgen bepaalde instellingen hebben.

De add-on-manager waarschuwt gebruikers in de nieuwe versie als zij add-ons buiten de officiële Kodi-repository om toevoegen. Bovendien is het mogelijk om te zien welke add-ons recentelijk een update hebben gekregen. Ook de videoplayer heeft enkele verbeteringen ontvangen. Zo kunnen gebruikers een videostream selecteren, zoals dat nu al mogelijk is met audiostreams.

De Android-versie van Kodi heeft eveneens nieuwe functies en verbeteringen gekregen, ook al staat de ontwikkeling voor dat platform op een laag pitje. Een van de nieuwe functies is ondersteuning van hd audio passthrough, bijvoorbeeld voor dts en Dolby Atmos. Om Kodi op Android te draaien is vanaf nu minstens versie 5.0 van het mobiele besturingssysteem vereist.

De rc1-versie van Kodi 17 is te downloaden via de development downloads-pagina. In totaal waren er zeven bètaversies van Kodi die aan deze release voorafgingen. De aankondiging van de rc1-versie bevat nog geen verwijzing naar de release van de definitieve versie, maar deze zal waarschijnlijk binnenkort plaatsvinden.