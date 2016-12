Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 11:55, 8 reacties • Feedback

Chipmaker Qualcomm heeft een wereldwijde licentiedeal gesloten met de Chinese smartphonefabrikant Meizu. Daarmee komen de lopende patentzaken tegen het Chinese bedrijf te vervallen.

Het Amerikaanse Qualcomm had de rechtszaken aangespannen, omdat Meizu inbreuk zou maken op zijn patenten voor 3g en 4g. The Wall Street Journal bericht dat niet bekend is welke waarde de nieuwe overeenkomst tussen de twee bedrijven vertegenwoordigt. Volgens Meizu-directeur Bai Yongxiang is de overeenkomst van 'enorme waarde' voor zijn gebruikers en aandeelhouders.

Volgens de krant heeft Qualcomm eerder deze week een soortgelijke overeenkomst met de Chinese smartphonemaker Gionee getroffen,. De chipmaker zegt nu deals te hebben met de tien grootste smartphonefabrikanten van China.

Deze week werd bekend dat Qualcomm in Zuid-Korea een boete heeft ontvangen van omgerekend 815 miljoen euro. Deze werd door de mededingingstoezichthouder opgelegd, omdat het Amerikaanse bedrijf licenties op zijn patenten verstrekte onder slechte voorwaarden. De toezichthouder wil bovendien dat het bedrijf zijn handelspraktijken aanpast. Qualcomm maakte bekend dat het tegen de beslissing in beroep gaat.