Directeur Meizu: poortloze Zero-telefoon was marketingstunt

De Chinese smartphonemaker Meizu gaat de Zero-telefoon toch niet produceren. Na een gefaalde crowdfundingsactie zegt directeur Jack Wong dat het slechts een marketingstunt was. De telefoon werd begin dit jaar gepresenteerd en had geen poorten en maar twee openingen.

De crowdfunding was opgezet door de marketingafdeling en er waren nooit plannen voor een massaproductie van de telefoon. Dat schrijft Jack Wong op het forum van Meizu. Zijn bericht volgt na het sluiten van de crowdfundingspagina voor de Meizu Zero op Indiegogo. Daar werd zo'n veertigduizend euro opgehaald, nog niet eens de helft van het doelbedrag van honderdduizend dollar. Deze campagne begon op 30 januari en eindigde op 1 maart. Een Zero-telefoon had een prijs van omgerekend, met btw ongeveer 1390 euro.

Meizu presenteerde de telefoon begin dit jaar als de eerste 'echt openingsloze telefoon', ook al had de telefoon twee openingen voor de microfoon en een resetknop. Voor de rest had opladen moeten gebeuren via een draadloze snellader van 18W, hadden fysieke knoppen vervangen moeten worden door aanraakgevoelige delen van de zijkant en was er geen slot voor de simkaart. In plaats daarvan maakte de Zero gebruik van een e-sim.

Plek voor een luidsprekergrille was er evenmin; voor geluid zou de telefoon het scherm laten trillen. Met de bijgeleverde draadloze lader in combinatie met 'een chip voor een draadloze 60GHz-specificatie' had informatieoverdracht mogelijk moeten zijn. Dit dankzij 'draadloze usb' die net zo snel zou zijn als usb 3.0. Volgens de Indiegogo-pagina had de telefoonproductie in april moeten beginnen en hadden de eerste telefoons die maand verstuurd kunnen worden.

Vivo toonde begin dit jaar ook een poortloze telefoon: de Apex 2019. Hierbij was echter van het begin af aan al duidelijk dat het slechts om een concept ging. Verder waren de ideeën vergelijkbaar, hoewel de Apex een magnetische poort heeft voor laden en informatieoverdracht.