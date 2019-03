Fitbit kondigt Versa Lite-smartwatch aan

Fitbit heeft een Lite-versie van zijn Versa-smartwatch gepresenteerd. Het horloge heeft dezelfde afmetingen als het al bestaande model, maar mist diverse functies en heeft in ruil daarvoor een lagere prijs.

De Versa Lite heeft onder meer geen nfc voor mobiele betalingen en ook geen hoogtemeter voor het bijhouden van het aantal beklommen trappen, meldt Fitbit. Ook kunnen gebruikers geen muziek op het horloge zetten en werken onscreen-workouts niet op de Lite-editie. Het horloge is daarentegen wel verkrijgbaar in diverse kleuren waarin de andere Versa-horloges niet beschikbaar zijn, zoals blauw en paars. Andere hardware en functies van de Versa zitten wel op het horloge. Het ontwerp en de afmetingen zijn hetzelfde. De Versa Lite gaat volgende week in de verkoop voor 160 euro.

De eerste Versa ging vorig jaar in de verkoop als goedkopere variant van de Ionic. De software is Fitbit OS en is gebaseerd op het werk van Pebble, dat Fitbit overnam. De Versa Lite is de goedkoopste smartwatch dat het bedrijf tot nu toe uitbracht. Naast de smartwatch kondigde Fitbit drie fitnesstrackers aan. De Inspire en Inspire HR voor volwassenen en de Ace 2 voor kinderen.